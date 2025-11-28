చిరంజీవికి భారీ రెమ్యునరేషన్.. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ కోసం రికార్డు.. ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్
చిరంజీవి రెమ్యునరేషన్ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ కోసం మెగాస్టార్ కు భారీ రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలు ఇప్పుడు సంచలనం రేపుతున్నాయి.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన నెక్ట్స్ మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారుతో ఈ సంక్రాంతికి వస్తున్న విషయం తెలుసు కదా. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ తో నయనతార కూడా నటిస్తున్న ఈ సినిమా కోసం చిరంజీవి తీసుకున్న రెమ్యునరేషన్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. యువ హీరోలతో సమానంగా అతడు భారీ మొత్తం అందుకుంటున్నాడు.
చిరంజీవి రెమ్యునరేషన్ ఇలా..
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఏకంగా రూ.72 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నట్లు తాజాగా వార్తలు వస్తున్నాయి. నిజానికి ఇది చాలా ఎక్కవే అని చెప్పాలి. సాధారణంగా ఇలాంటి ఓ మోస్తరు బడ్జెట్ సినిమా కోసం ఇంత భారీ రెమ్యునరేషన్ ఊహకందనిదే. మొత్తం మూవీ బడ్జెటే సాధారణంగా ఈ స్థాయిలో ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా చిరు కూడా లాభాల్లో వాటా తీసుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ ఈ మన శంకరవరప్రసాద్ గారు కోసం ముందే ఇంత భారీ మొత్తం రెమ్యునరేషన్ తీసుకోవడం విశేషం. మరోవైపు ఈ సినిమాను సాహు గారపాటితోపాటు కలిసి చిరు కూతురు సుష్మిత నిర్మిస్తోంది. అంటే లాభాల్లో 50 శాతం వాటా ఆమెకు రానుంది. అది కూడా కొణిదెల ఇంటికి ప్లస్ పాయింటే.
మన శంకరవరప్రసాద్ గారు మూవీ గురించి..
అనిల్ రావిపూడి ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమాతో మరో బ్లాక్బస్టర్ కొట్టిన విషయం తెలుసు కదా. ఈ సినిమా రూ.300 కోట్లకుపైగానే వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు చిరంజీవి, నయనతార కాంబినేషన్ లో వచ్చే సంక్రాంతికి మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీతో వస్తుండటంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
మెగాస్టార్ సరసన లేడీ సూపర్ స్టార్ నయన్ అనే పాయింటే ఎంతో ఆసక్తి రేపుతోంది. ఇక చిరుతో కలిసి అనిల్ తన మార్క్ కామెడీని ఎలా పండించాడనేది చూడటానికి అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. సంక్రాంతికి ఈ సినిమాకు ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్ నుంచి గట్టి పోటీ ఉన్నా.. అనిల్, చిరంజీవి జోడీకి ఉండే తమదైన ఫ్యాన్ బేస్ తో ఈ సినిమా మంచి ఓపెనింగ్స్ సాధించడం ఖాయమని అంచనా వేస్తున్నారు.
