Telugu OTT: మూడు నెలల తర్వాత సైలెంట్గా ఓటీటీలోకి వచ్చిన యాటిట్యూడ్ స్టార్ మూవీ.. ఎక్కడ చూడాలంటే?
Telugu OTT: గుంజి గుంజి అంటూ స్టేజ్ పైనే బూతు పాట పాడి దుమారం రేపిన యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ లేటెస్ట్ మూవీ బరాబర్ ప్రేమిస్తా. ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. మొత్తానికి మూడు నెలల తర్వాత ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయింది.
బరాబర్ ప్రేమిస్తా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
బుల్లితెర మెగాస్టార్ గా పేరుగాంచిన ప్రభాకర్ తనయుడు చంద్రహాస్ తెలుగు సినిమాలో తనకు తాను యాటిట్యూడ్ స్టార్ గా చెప్పుకుంటాడు. అతడు నటించిన బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీ తాజాగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి వచ్చింది. శుక్రవారం (మే 8) నుంచే ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే ఎలాంటి ముందస్తు అనౌన్స్మెంట్ లేకుండా సడెన్ గా ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టడం విశేషం. అది కూడా థియేటర్లలో రిలీజైన మూడు నెలల తర్వాత ఇలా రావడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీ విశేషాలు
టాలీవుడ్ విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ రొమాంటిక్ లవ్ కామెడీ స్టోరీగా తెరకెక్కిన బరాబర్ ప్రేమిస్తా సినిమాలో చంద్రహాస్కు జోడీగా మేఘన ముఖర్జీ హీరోయిన్గా చేసింది. ఈ సినిమాకు సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వం వహించగా.. గేద చందు, గాయత్రి చిన్ని, వెంకటేశ్వేరరావు నిర్మించారు. ఈ మూవీలో మురళిధర్ గౌడ్, లక్ష్మణ్ మీసాల, అర్జున్ మహి, అభయ్ నవీన్, సునిత మనోహర్, కీర్తి లత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.
ఇది ఒక గ్రామీణ ప్రేమకథ. ఊరిలో అందరితో సరదాగా ఉండే ఒక కుర్రాడు చందు (చంద్రహాస్), అదే ఊరిలోని ఒక అమ్మాయి బుజ్జమ్మ (మేఘన ముఖర్జీ)తో ప్రేమలో పడతాడు. అయితే వీరి ప్రేమకు కులం, అంతస్తులు కాకుండా ఊరిలోని కొన్ని గొడవలు అడ్డంకిగా మారతాయి.
ఆ సమస్యలను చందు ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు? తన ప్రేమికురాలిని ఎలా దక్కించుకున్నాడు? అసలు చందు, బుజ్జమ్మ ప్రేమతో ఊరికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటీ? అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
వివాదంతోనే ప్రమోషన్
ఈ సినిమా రిలీజ్ సమయంలో ఓ పెద్ద దుమారమే రేగింది. అప్పట్లో మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ లో చంద్రహాస్ ఓ బూతు పాట పాడాడు. గుంజి గుంజి అంటూ సాగిన ఆ పాట సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయింది. అతనిపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. మొత్తం బూతులు ఉన్న అలాంటి పాటను పబ్లిగ్గా పాడటమేంటని చాలా మంది విమర్శించారు.
పోలీసులు కేసు కూడా నమోదైంది. ఈ వివాదంతోనే బరాబర్ ప్రేమిస్తా సినిమాకు కాస్త ప్రమోషన్ లభించింది. కానీ థియేటర్లలో రిలీజైన తర్వాత ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను అస్సలు పట్టించుకోలేదు. దీంతో మూవీ పెద్ద ఫ్లాప్ గా మిగిలిపోయింది. మరి ఇప్పుడు ఓటీటీలో అయినా ఆదరణ లభిస్తుందో లేదో చూడాలి.
