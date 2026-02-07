Edit Profile
    బుల్లితెర మెగాస్టార్ ప్రభాకర్ కూతురు దివిజ హీరోయిన్‌గా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా- సురేష్ బాబుతో టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్

    బుల్లితెర మెగాస్టార్ ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ ప్రభాకర్ హీరోయిన్‌గా పరిచయం అవుతున్న సినిమా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా. ఈ మూవీలో సీనియర్ నటుడు మురళీధర్ గౌడ్, నటి సుధ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. తాజాగా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా మూవీ టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్‌ను నిర్మాత సురేష్ బాబు విడుదల చేశారు.

    Published on: Feb 07, 2026 6:41 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు మురళీధర్ గౌడ్, సీనియర్ నటి సుధ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’. ‘జయమ్మ పంచాయతీ’ మూవీ ఫేమ్ దినేష్ కుమార్ హీరోగా, ఈటీవీ ప్రభాకర్ (బుల్లితెర మెగాస్టార్) కుమార్తె దివిజ ప్రభాకర్ హీరోయిన్‌గా నటించారు.

    సతీష్ ఆవాల డైరెక్టర్‌గా

    తండ్రి, పిల్లల మధ్య భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో వారి వారి బాధ్యతలను తెలియజేసేలా రూపొందిన ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ సతీష్ ఆవాల తెరకెక్కిస్తున్నారు. కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు.

    ప్రధానంగా ఫాదర్ సెంటిమెంట్

    ఈ చిత్రం పల్లెటూరి నేపథ్యంలో సాగే క్యూట్ లవ్‌స్టోరీతో పాటు ఫాదర్ సెంటిమెంట్ ప్రధానంగా ఉండనుంది. ఈ చిత్రంలో సీనియర్ దర్శకుడు, రచయిత, నటుడు యనమదల కాశీ విశ్వనాథ్, మిర్చి మాధవి, జబర్దస్త్ ఫేమ్ సత్యశ్రీ, మొగలిరేకులు సీరియల్ ఫేమ్ ఇక్బాల్, జీవన ప్రియ, గౌరీ నాయుడు, హరీష్ టెక్కలి, హాసిని యామిని కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

    వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా టైటిల్ ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్

    తాజాగా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా మూవీ టైటిల్ అండ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అధ్యక్షుడు, ప్రముఖ నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మూవీ టీమ్ అంతా పాల్గొన్నారు. టైటిల్ చాలా బాగుందని, సినిమా కూడా బాగుంటుందని సురేష్ బాబు అన్నారు.

    ఆత్మతో చేసిన సినిమా

    ఈ సందర్భంగా సీనియర్ నటుడు మురళీధర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. "ఈ చిత్రంలో వెంకట్రామయ్య గారు పాత్రను నేను పోషించా. నేను మనసు పెట్టి ఆత్మతో చేసిన సినిమా ఇది. ఇందులో చాలా గొప్ప థీమ్ ఉంది. అలాగే మంచి సందేశం ఉంది. తల్లిదండ్రుల ఆవేదన, పిల్లల బాధ్యతను చెప్పే సినిమా ఇది. గొప్ప కుటుంబ కథా చిత్రంగా ఉంటుంది" అని చెప్పారు.

    ఆయన చాలా లక్కీ హ్యాండ్

    సీనియర్ నటుడు కాశీ విశ్వనాథ్ మాట్లాడుతూ.. "మురళీధర్ గౌడ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమా మంచి కుటుంబ కథా చిత్రంగా వస్తోంది. సెంటిమెంట్ పరంగా, అన్నిరకాలుగా మూవీ బాగుంది. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను సురేష్ బాబుగారు లాంచ్ చేశారు. ఆయన హ్యాండ్ చాలా లక్కీ హ్యాండ్. అది సినిమాకు బాగా హెల్ప్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా" అని అన్నారు.

