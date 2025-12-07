బిగ్ బాస్ నుంచి ఇవాళ రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్- 2 రకాలుగా రెమ్యూనరేషన్- 13 వారాల్లో జబర్దస్త్ బ్యూటీ ఎంత సంపాదించంటే?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో ఈ వారం కూడా ఊహించని ఎలిమినేషన్ చోటు చేసుకుంది. ఆటతో మంచి క్రేజ్, డిమాన్ పవన్ ఫ్రెండ్షిప్తో నెగెటివిటీ అందుకున్న జబర్దస్త్ బ్యూటీ రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్ అయింది. అయితే, రీతూ చౌదరి రెమ్యూనరేన్ రెండు రకాలుగా వినిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో 13 వారాల్లో రీతూ ఎంత సంపాదించిందో లెక్కేద్దాం.
ఊహించని ఎలిమినేషన్స్, షాకింగ్ ట్విస్ట్స్, పార్శాలిటీగా చూడటం వంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ కూడా సాగుతోంది. నాగార్జున హోస్ట్గా చేస్తున్న బిగ్ బాస్ 9 తెలుగులో ఈ వారం కూడా షాకింగ్ ఎలిమినేషన్ చోటు చేసుకుంది.
డబుల్ ఎలిమినేషన్ కూడా
నిన్నటి (డిసెంబర్ 6) మధ్యాహ్నాం వరకు కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అవుతాడని తెగ ప్రచారం జరిగింది. అంతేకాకుండా డబుల్ ఎలిమినేషన్ కూడా ఉంటుందని ఇన్సైడ్ నుంచి టాక్ వస్తున్నట్లుగా లీక్స్ వచ్చాయి. కానీ, అనూహ్యంగా జబర్దస్త్ బ్యూటీ రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్ అయింది.
ఇవాళ రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్
అలాగే, ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ కాకుండా కేవలం సింగిల్ ఎలిమినేషన్ మాత్రమే ఉంది. ఇక రీతూ చౌదరి ఎలిమినేషన్ ఎపిసోడ్ను ఇవాళ (డిసెంబర్ 7) స్టార్ మా ఛానెల్, జియో హాట్స్టార్ఓటీటీలో ప్రసారం చేయనున్నారు. అయితే, ఈ ప్రక్రియకు సంబంధించిన షూటింగ్ మాత్రమే నిన్న (డిసెంబర్ 6) సాయంత్రం పూర్తయిపోయింది.
ఈ వారం నామినేషన్స్
కాగా బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 పదమూడో వారం తనూజ, భరణి, సుమన్ శెట్టి, సంజన, డిమాన్ పవన్, రీతూ చౌదరి ఆరుగురు నామినేషన్స్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. వీరిలో తనూజ, డిమాన్ సేఫ్ జోన్లో ఉండగా భరణి, సుమన్, సంజన, రీతూ నలుగురు డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారు. వీరి బిగ్ బాస్ ఓటింగ్ స్థానాలు కాస్తా అటు ఇటుగా ఉంటూ వచ్చాయి.
ఆ ఇద్దరికి బదులుగా
అయితే, ఎక్కువగా సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యాడని, డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటే సంజన హౌజ్ను వీడే ఛాన్స్ ఉందని టాక్ నడిచింది. కానీ, ఈ ఇద్దరికి బదులుగా రీతూ చౌదరి ఎలిమినేషన్ అందరిని షాక్కు గురి చేసింది. ఇదిలా ఉంటే, బిగ్ బాస్లో పాల్గొన్నందుకు రీతూ చౌదరికి భారీ రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చినట్లు టాక్ నడుస్తోంది.
రోజుకు రూ. 40 వేల రెమ్యూనరేషన్
అది కూడా రెండు రకాలుగా రీతూ చౌదరి బిగ్ బాస్ రెమ్యూనరేషన్ ఉన్నట్లుగా ప్రచారం సాగుతోంది. యాంకర్గా మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న రీతూ చౌదరికి రోజుకు రూ. 40 వేల వరకు పారితోషికం ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అలాగే, వారానికి రూ. 2.75 లక్షల రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చినట్లు ఒక టాక్ నడుస్తోంటే.. రూ. 3.5 లక్షల పారితోషికం అందుకున్నట్లు మరో న్యూస్ వినిపిస్తోంది.
13 వారాల సంపాదన
ఈ లెక్కల ప్రకారం 13 వారాలు బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు హౌజ్లో ఉన్న రీతూ చౌదరి ఈ షో ద్వారా రూ. 35.75 లక్షల నుంచి రూ. 45.5 లక్షల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉంది. ఇలా అయితే, బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్లోనే అందరికంటే అధికంగా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న కంటెస్టెంట్గా రీతూ చౌదరి నిలుస్తుందని తెలుస్తోంది.
