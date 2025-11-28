Edit Profile
    హారర్ మూవీతో ఎంట్రీ- ముద్ద మందారం సీరియల్‌తో క్రేజ్- బిగ్ బాస్‌ 9 విన్నర్ రేస్‌లో లేడి సింగం- తనూజ గౌడ గురించి తెలుసా?

    బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 టైటిల్ విన్నర్ రేసులో దూసుకుపోతుంది బ్యూటిపుల్ తనూజ గౌడ అలియాస్ తనూజ పుట్టస్వామి. కర్ణాటకకు చెందిన ఈ ముద్దుగుమ్మ తెలుగులో హారర్ మూవీతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా ముద్ద మందారం సీరియల్‌లో హీరోయిన్‌గా సూపర్ క్రేజ్ అందుకుంది. మరి తనూజ గౌడ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌పై ఓ లుక్కేద్దామా.

    Published on: Nov 28, 2025 1:52 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ జోరుగా సాగుతోంది. ఈ వారంతో బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ 12వ వీక్ పూర్తి చేసుకోనుంది. ప్రస్తుతం హౌజ్‌లో తొమ్మిది మంది కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నారు. వీరిలో ఈ వారం 8 మంది నామినేట్ కాగా వారిలో ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని టాక్ నడుస్తోంది.

    హారర్ మూవీతో ఎంట్రీ- ముద్ద మందారం సీరియల్‌తో క్రేజ్- బిగ్ బాస్‌ 9 విన్నర్ రేస్‌లో లేడి సింగం- తనూజ గౌడ గురించి తెలుసా?
    హారర్ మూవీతో ఎంట్రీ- ముద్ద మందారం సీరియల్‌తో క్రేజ్- బిగ్ బాస్‌ 9 విన్నర్ రేస్‌లో లేడి సింగం- తనూజ గౌడ గురించి తెలుసా?

    టాప్ 1 స్థానంతో

    ఇదిలా ఉంటే ఈ వారం లాగే ప్రతివారం సీరియల్ బ్యూటీ తనూజ గౌడ అలియాస్ తనూజ పుట్టస్వామి టాప్ 1 స్థానంతో బిగ్ బాస్ ఓటింగ్‌లో దూసుకుపోతోంది. బిగ్ బాస్ ఓటింగ్‌లోనే కాదు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ టైటిల్ విన్నర్ రేస్‌లో కూడా తనూజ ముందంజలో ఉందని టాక్ గట్టిగా వినిపిస్తోంది.

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగులో సీరియల్ హీరోయిన్‌గా అడుగుపెట్టిన తనూజ గౌడ తన గేమ్‌తో, అందంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఒక క్రమంలో బిగ్ బాస్ ముద్దు బిడ్డ అంటూ, తనూజకే బీబీ టీమ్ ఫేవర్ చేస్తుందంటూ ఫేక్ రూమర్స్ తెగ ప్రచారం కూడా జరిగాయి. అదంతా కల్యాణ్ పడాలకు ఉన్న టైటిల్ విన్నర్ రేస్ పోటీ నుంచి తప్పంచాలనే చేసినట్లు కొంతమంది రివ్యూవర్స్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

    హారర్ మూవీతో

    ఇదిలా ఉంటే బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్‌లో లేడి సింగంగా పేరు తెచ్చుకున్న తనూజ గౌడ హారర్ మూవీతో సినీ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయింది. 1992 మార్చి 5న కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో తనూజ పుట్టస్వామి జన్మించింది. తల్లిదండ్రులు పుట్టస్వామి, పార్వతి. తనూజకు అనూజ, పూజ అని ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు.

    చదువు పూర్తయ్యాక నేరుగా సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టంది ఈ ముద్దుగుమ్మ. కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో 6-5=2 అనే హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీతో నటిగా పరిచయం అయింది తనూజ పుట్టస్వామి. ఈ సినిమాను తెలుగులో చిత్రం కాదు నిజం అనే టైటిల్‌తో డబ్ చేశారు. అంటే ఇదే హారర్ మూవీతో తెలుగులో కూడా నటిగా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది తనూజ.

    అందాల రాక్షసి సీరియల్‌తో

    ఆ తర్వాత దండే బాయ్స్ అనే సినిమాలో నటించింది. అనంతం తెలుగు బుల్లితెరపై అందాల రాక్షసి సీరియల్‌తో అరంగేట్రం చేసింది తనూజ గౌడ. దీని తర్వాత జీ తెలుగులో ముద్ద మందారం సీరియల్‌లో హీరోయిన్‌గా చేసింది తనూజ గౌడ.

    పవన్ సాయి హీరోగా చేసిన ముద్ద మందారం సీరియల్‌తో తెలుగు రాష్ట్రాల ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌లో సూపర్ క్రేజ్ తెచ్చుకుంది బ్యూటిఫుల్ తనూజ గౌడ. ఈ సీరియల్ ఏకంగా 1500 ఎపిసోడ్స్‌తో మంచి పాపులర్ అయింది. అనంతరం అగ్ని పరీక్ష అనే మరో సీరియల్‌లో కూడా యాక్ట్ చేసింది తనూజ గౌడ.

    లేడి బిగ్ బాస్ విన్నర్‌గా

    తమిళ బుల్లితెరపై కూడా తనూజ పుట్టస్వామి డెబ్యూ ఎంట్రీ ఇచ్చంది. శివ మనసుల శక్తి అనే సీరియల్‌తో తమిళనాట కూడా పాపులర్ అయింది. ఇవే కాకుండా తెలుగులో వచ్చిన కోర్ట్ లీగల్ థ్రిల్లర్ మూవీ లీగల్లీ వీర్ అనే సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించింది.

    ఇలా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో సీరియల్స్, సినిమాలతో దూసుకుపోయిన తనూజ గౌడ బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో అదరగొడుతోంది. మరి బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ విజేతగా నిలిచి తనూజ పుట్టస్వామి లేడి బిగ్ బాస్ విన్నర్ టైటిల్ అందుకుంటుందో చూడాలి.

