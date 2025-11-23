లేడీ సింగం.. అది నా పిల్లరా.. తనూజాను చూస్తూ ముద్ద మందారం హీరో డైలాగ్.. హరిత ఎమోషనల్
అది నా పిల్లరా అంటూ తనూజాను చూస్తూ ముద్ద మందారం హీరో పవన్ బిగ్ బాస్ స్టేజీ పై హడావుడి చేశాడు. బిగ్ బాస్ 9 తెలుగులో ఈ వీకెండ్ లో కంటెస్టెంట్ల కోసం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తనూజ కోసం ముద్ద మందారం సీరియల్ టీమ్ వచ్చింది.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ పదకొండో వారం వీకెండ్ ఎపిసోడ్స్ కొనసాగుతున్నాయి. ఇది ఫ్యామిలీ వీక్ కాబట్టి వీకెండ్ లో కూడా కంటెస్టెంట్ల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్ లేదా సన్నిహితులు స్టేజీపైకి వస్తున్నారు. హౌస్ మేట్స్ తో మాట్లాడి తప్పొప్పులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం ఎపిసోడ్ కంప్లీట్ అయింది. ఆదివారం (నవంబర్ 23) మరికొంత మంది కంటెస్టెంట్లకు సంబంధించిన వాళ్లు స్టేజీ మీదకు రానున్నారు.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు పదకొండో వారంలో ఇవాళ ఆదివారం తనూజ పుట్టస్వామి కోసం ముద్ద మందారం సీరియల్ టీమ్ స్టేజీపైకి వచ్చింది. ఆ సీరియల్ హీరో పవన్ సాయి, కీ క్యారెక్టర్ హరిత వచ్చారు. వాళ్లను చూడగానే ముఖ్యంగా హరితను చూసి తనూజ ఫుల్ ఎమోషనల్ అయిపోయింది. కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. హరిత కూడా స్టేజీపై ఎమోషనల్ అయింది. పవన్ ఆమెను ఓదార్చాడు.
నా పిల్లరా
సండే ఎపిసోడ్ లో తనూజ పుట్టస్వామి కోసం పవన్ సాయి, హరిత వచ్చారు. స్టేజీపై ఓ మూవీ పేరు లేదా క్యారెక్టర్ పిక్ చేసి అది ఎవరికి సూట్ అవుతుందో చెప్పాలి. పవన్ బాక్స్ లో నుంచి అర్జున్ రెడ్డి మూవీ పోస్టర్ తీశాడు. ఈ మూవీలోని ఫేమస్ డైలాగ్ గుర్తుందా అని నాగార్జున అడిగితే.. అది నా పిల్లరా అని పవన్ చెప్పాడు. వెంటనే తనూజ నవ్వేసింది. ఈ ప్రొమో వైరల్ గా మారింది. పవన్ స్టేజీపైకి వస్తూనే తనూజాను లేడీ సింగం అని పిలిచాడు.
చాలా గర్వంగా
తనూజాను చూసి తండ్రి ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారని హరిత చెప్పింది. హరిత మాటలకు తనూజ కన్నీళ్లు పెట్టేసుకుంది. వీళ్ల మధ్య ఉన్న బాండ్ ఆడియన్స్ ను కచ్చితంగా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. సీరియల్ నుంచి ఇప్పటివరకూ హరిత, తనూజ మధ్య మంచి అనుబంధం కొనసాగుతుందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ రోజు బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు స్టేజీపై అది మరోసారి కనిపించనుంది.
తనూజ, పవన్, హరిత లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేసిన ముద్ద మందారం సీరియల్ ఎంతటి హిట్ అయిందో తెలిసిందే. 2014 నుంచి 2019 వరకు జీ తెలుగులో వచ్చిన ఈ సీరియల్ 1585 ఎపిసోడ్లు టెలికాస్ట్ అయింది. ఈ సీరియల్ తో తనూజ తెలుగు ఆడియన్స్ కు బాగా దగ్గరైంది. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ తో మరింత పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది.
News/Entertainment/లేడీ సింగం.. అది నా పిల్లరా.. తనూజాను చూస్తూ ముద్ద మందారం హీరో డైలాగ్.. హరిత ఎమోషనల్
News/Entertainment/లేడీ సింగం.. అది నా పిల్లరా.. తనూజాను చూస్తూ ముద్ద మందారం హీరో డైలాగ్.. హరిత ఎమోషనల్