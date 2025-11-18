Edit Profile
    బిగ్‌బాస్‌లో ఫ్యామిలీ వీక్‌-చెల్లిని పెళ్లికూతురు చేసిన త‌నూజ‌-పాప‌తో ఆట‌లు-ఫుల్ ఎమోషనల్

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ లో ఫ్యామిలీ వీక్ కు సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ వారం హౌస్ లోని కంటెస్టెంట్ల కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కొక్కరిగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ముందుగా తనూజ వాళ్ల చెల్లి, అక్క పాప వచ్చారు. 

    Published on: Nov 18, 2025 1:22 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎమోషన్లు పండాలన్నా, హౌస్ మేట్స్ మరింత బలం రావాలన్నా ఫ్యామిలీ వీక్ రావాల్సిందే. ఈ సారి బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ లో ఆ టైమ్ వచ్చేసింది. ఈ సీజన్ ఫ్యామిలీ వీక్ ఈ వారమే. ముందుగా హౌస్ లోకి తనూజ అక్క కూతురు, చెల్లి వచ్చారు. హౌస్ అంతా ఫుల్ ఎమోషనల్ గా మారిపోయింది.

    చెల్లి, పాపతో తనూజ (youtube)
    చెల్లి, పాపతో తనూజ (youtube)

    ఫ్యామిలీ వీక్

    ఫ్యామిలీ వీక్ కోసం బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్లతో పాటు ఆడియన్స్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ వారం రానే వచ్చింది. బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ లో 11వ వారం ఫ్యామిలీ వీక్. బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి కంటెస్టెంట్ల ఫ్యామిలీ మెంటర్స్ రానున్నారు. ముందుగా కెప్టెన్ తనూజ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చారు.

    నా కూతురు

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ లో ఈ వారం ఫ్యామిలీ వీక్ లో ముందుగా తనూజకు ఛాన్స్ ఇచ్చాడు బిగ్ బాస్. తనూజ కన్ఫెషన్ రూమ్ కు వెళ్లగానే అక్కడ ఆమె అక్క పూజ కూతురు ఉంటుంది. ఆమెను చూడగానే తనూజ ఒక్కసారిగా సంతోషంతో తేలిపోతుంది. ఫుల్ ఎమోషనల్ అవుతుంది. అమ్మ ఎక్కుడుంది అంటూ కన్నడలో అడుగుతుంది. పాపను ఎత్తుకుని బయటకు వచ్చి, అందరికీ తన కూతురు వచ్చిందని చెప్పింది తనూజ.

    చెల్లిని చూసి కన్నీళ్లు

    మెయిన్ గేట్ లో నుంచి తనూజ చెల్లి అనూజ ఎంట్రీ ఇస్తుంది. అనూజను చూడగానే తనూజ ఏడ్చేసింది. తనే పెళ్లికూతురు అంటూ అందరికీ చెప్పింది. ‘‘కొన్ని రోజుల్లో నా పెళ్లి ఉంది. ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి. అమ్మ, పెళ్లిపనులు చూసుకుంటున్నాము. నువ్వు ఏడ్వకుండా ఉంటే చాలు’’ అని అనూజ చెప్తుంది.

    పెళ్లి కూతురుగా

    త్వరలోనే అనూజ పెళ్లి జరగబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆమెను పెళ్లి కూతురు చేసే అవకాశాన్ని తనూజకు కల్పిస్తాడు బిగ్ బాస్. పెళ్లి కార్డులో తన పేరు చూసి తనూజ ఎమోషనల్ అవుతుంది. చెల్లికి బొట్టు పెట్టి, శారీ పెట్టి ఆశీర్వదిస్తుంది. మరోవైపు పాపతో హౌస్ మేట్స్ ఆడుకోవడం కనిపించింది. ముందుగానే బిగ్ బాస్ ఫ్యామిలీ వీక్ అని చెప్పడంతోనే హౌస్ మేట్స్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ వారం మొత్తం బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎమోషన్స్ కొంచెం హైగానే ఉండే అవకాశముంది. మరి ఏ హౌస్ మేట్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్ వస్తారో చూడాలి.

