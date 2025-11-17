Edit Profile
    షాకింగ్.. రీతును నామినేట్ చేసిన డీమాన్ పవన్.. లవ్ బర్డ్స్ కు ఏమైంది? ఈ వారం బిగ్ బాస్ నామినేషన్స్

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ 11వ వారంలో బిగ్ ట్విస్ట్. లవ్ బర్డ్స్ గా పేరు తెచ్చుకున్న రీతు చౌదరి, డీమాన్ పవన్ మధ్య నామినేషన్ వార్ చోటు చేసుకుంది. రీతును పవన్ నామినేట్ చేయడం గమనార్హం. 

    Published on: Nov 17, 2025 11:08 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ పదకొండో వారం నామినేషన్లలో షాక్. లవ్ బర్డ్స్ అంటూ హౌమ్ మేట్స్, ఆడియన్స్ అనుకుంటున్న రీతు చౌదరి, డీమాన్ పవన్ మధ్య నామినేషన్ వార్ జరిగింది. రీతును పవన్ నామినేట్ చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నామినేషన్ ప్రక్రియ వేరే లెవల్ అనేందుకు ఇదే నిదర్శనం.

    రీతును నామినేట్ చేసిన పవన్ (youtube)
    రీతు నామినేషన్

    బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ 11వ వారం నామినేషన్ ప్రక్రియ హోరీహోరీగా సాగింది. హౌస్ లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రీతు, పవన్ క్లోజ్ గానే ఉంటున్నారు. వీళ్ల మధ్య మంచి బాండ్ ఏర్పడింది. అది లవ్ అని హౌస్ మేట్స్ అంటూనే ఉన్నారు. ఇది లవర్స్ పార్క్ లా ఉందని కూడా హౌస్ నుంచి వెళ్లిపోయిన అయేషా, రమ్య మోక్ష చెప్పారు. రీతు కూడా పవన్ తో స్పెషల్ బాండ్ ఫామ్ అయిందని, అది నా ఇష్టం అని కూడా స్పష్టం చేసింది. అలాంటిది రీతును డీమాన్ పవన్ నామినేట్ చేశాడు.

    బిగ్ బాస్ నామినేషన్స్

    ఈ వారం బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు రీతును డీమాన్ పవన్ నామినేట్ చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. తన కోసం ఎంతో చేశానని, ఎన్నో సార్లు స్టాండ్ తీసుకున్నానని, కానీ ట్రస్ట్ లేదని అన్నావని ఎమోషనల్ అవుతూనే రీతును నామినేట్ చేశాడు పవన్. ఆ సమయంలో రీతు కూడా కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం కనిపించింది. ఆ తర్వాత ఒకరిపై ఒకరు అరుచుకుని దూరం వెళ్లిపోయారు.

    ఆరుగురు

    ఈ వారం బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ లో నామినేషన్లలో ఆరుగురు ఉన్నారు. కల్యాణ్, డీమాన్ పవన్, సంజన, ఇమ్మాన్యుయేల్, దివ్య, భరణి నామినేట్ అయ్యారు. రీతుతో పాటు కల్యాణ్ ను కూడా పవన్ నామినేట్ చేశాడు. రీతును పవన్ తో పాటు ఇమ్మాన్యుయేల్, దివ్య, భరణి నామినేట్ చేశారు. కల్యాణ్ ఏమో డీమాన్ పవన్, సంజనను నామినేట్ చేశాడు. భరణి, రీతును ఇమ్మాన్యుయేల్ నామినేట్ చేశాడు. రీతు ఏమో సంజన, దివ్యను, భరణి ఏమో ఇమ్మాన్యుయేల్, రీతును, కల్యాణ్ ను సంజన, సుమన్ నామినేట్ చేశారు.

    రీతు సేఫ్

    ఈ వారం నామినేషన్లలో రీతుకే ఎక్కువగా 4 ఓట్లు పడ్డాయి. కానీ ఆమె మాత్రం సేఫ్ అయినట్లు తెలిసింది. కెప్టెన్ తనూజ తన పవర్ తో రీతును నామినేషన్ నుంచి సేవ్ చేసినట్లు సమాచారం.

