Batchmates OTT: కాలేజీ లైఫ్లోకి తీసుకెళ్లే ఓటీటీ సిరీస్.. ఫుల్ టైమ్పాస్.. నేటి నుంచే స్ట్రీమింగ్.. ఓ లుక్కేయండి
Batchmates OTT: తెలుగు ఓటీటీ లవర్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు ఓ క్రేజీ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. కాలేజీ లైఫ్ చుట్టూ సాగే స్టోరీ లైన్ తో తెరకెక్కిన ‘బ్యాచ్ మేట్స్’ సిరీస్ ఇవాళ ఓటీటీలో రిలీజైంది. ఈ సిరీస్ తో ఫుల్ టైమ్ పాస్ గ్యారెంటీ అనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.
బ్యాచ్ మేట్స్ ఓటీటీ
వారం వారం సిరీస్ లు, సినిమాలు ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తూనే ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే గురువారం (ఏప్రిల్ 30) వెబ్ సిరీస్ ‘బ్యాచ్ మేట్స్’ ఓటీటీలో రిలీజైంది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్స్టార్లో ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఏకంగా అయిదు భాషల్లో ఈ సిరీస్ ను ఓటీటీలోకి తీసుకొచ్చారు.
అయిదు భాషల్లో
బ్యాచ్ మేట్స్ వెబ్ సిరీస్ ఏకంగా అయిదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఈ జియోహాట్స్టార్ స్పెషల్ మూవీ తెలుగుతో పాటు తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో రిలీజైంది. ప్రస్తుతం నాలుగు ఎపిసోడ్లు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ప్రతి గురువారం ఒక కొత్త ఎపిసోడ్ రిలీజ్ కానుంది.
బ్యాచ్ మేట్స్ స్టోరీ
ఇంజినీరింగ్ చదివే స్టూడెంట్స్ గ్యాంగ్ స్టోరీతో సాగే సిరీస్ బ్యాచ్ మేట్స్. ఇదో కాలేజీ బ్యాక్ డ్రాప్ ఫన్ అండ్ ఎంటర్ టైనింగ్ డ్రామా. ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కాలేజీ లైఫ్, సరదాలు, బాధలను ఇందులో చూపించారు. కాలేజీ బంక్ కొట్టి ఫ్రెండ్స్ తో తిరగడం, ప్రొఫెసర్లకు దొరికిపోవడం లాంటివి మనల్ని తిరిగి కాలేజీ లైఫ్ లోకి తీసుకెళ్తాయి.
బ్యాచ్ మేట్స్ వెబ్ సిరీస్ లో బిందు మాధవి, సాయి శ్రీరామ్, సింధు రెడ్డి, ఆంటోనీ కార్తీక్, గీర్వాణి రెడ్డి, శ్రావంతి ఆనంద్, సంతోష్ చింతలపూడి, నిసార్, రవి వర్మ, సాయి కిరణ్ తదితరులు నటించారు. ఈ సిరీస్ కు శ్రీహర్ష శెట్టి డైరెక్టర్.
ట్రెండింగ్
డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో కూడిన సినిమాలు, సిరీస్ లు, షోలతో జియోహాట్స్టార్ డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తూనే ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో తెలుగులో రియాలిటీ షోలు ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతున్నాయి. ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా ‘మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్’, నంబర్ టూ గా ‘కూకు విత్ జాతిరత్నాలు’ షోలు ఉన్నాయి.
సినిమాల విషయానికి వస్తే ‘తాయ్ కిళవి’, ‘సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను’ వరుసగా టాప్ 2లో కొనసాగుతున్నాయి.
