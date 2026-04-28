OTT Telugu: ఓటీటీ లవర్స్కు పండగే.. ఒకే రోజు స్ట్రీమింగ్కు మూడు తెలుగు సినిమాలు.. హారర్ థ్రిల్లర్ టు కామెడీ
OTT Telugu: తెలుగు ఓటీటీ లవర్స్ గెట్ రెడీ. మిమ్మల్ని ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు మూడు తెలుగు సినిమాలు ఒకే రోజు స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతున్నాయి. ఈ మూడు కూడా దేని కదే డిఫరెంట్ జోనర్లో తెరకెక్కింది.
OTT Telugu: తెలుగు ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు డిఫరెంట్ థ్రిల్ అందించేందుకు తెలుగు మూవీస్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఒకే రోజు మూడు డిఫరెంట్ జోనర్లలోని తెలుగు చిత్రాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నాయి. అవే.. రాకాస, బైకర్, సోదరా. ఈ మూడు సినిమాలు మే 1న డిజిటల్ డెబ్యూ చేయబోతున్నాయి. ఇందులో రెండు సినిమాలు నెట్ఫ్లిక్స్లో, ఒకటేమో ఆహాలో రిలీజ్ అవుతున్నాయి.
రాకాస ఓటీటీ
రీసెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ తెలుగు మూవీ రాకాస. హారర్ థ్రిల్లర్ గా వచ్చిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసింది. రూ.15 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన రాకాస ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.27 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఇందులో సంగీత్ శోభన్, నయన సారిక హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ సినిమాను మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల నిర్మించింది.
బ్రహ్మ రాక్షసుడు
మానస వారణాసి దర్శకత్వంలో వచ్చిన రాకాస మూవీ ఓ బ్రహ్మ రాక్షసుడి కోరే బలి చుట్టూ సాగుతోంది. తన ఫ్రెండ్ స్థానంలో బలిగా కోటలోకి వెళ్లే హీరో ఏం చేశాడన్నది థ్రిల్ అందిస్తుంది. ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ లో గెటప్ శ్రీను, వెన్నెల కిశోర్ తమ కామెడీతో ఎంటర్ టైన్ చేశారు. ఈ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
బైకర్ ఓటీటీ
యంగ్ హీరో శర్వానంద్ రీసెంట్ గా బైకర్ మూవీతో హిట్ అందుకున్నాడు. ఇండియాలోనే ఫస్ట్ మోటోక్రాస్ మూవీగా థియేటర్లకు వచ్చిన ఈ సినిమా బాగానే ఆడింది. ఇందులో శర్వానంద్ సరసన మాళవిక నాయర్ హీరోయిన్ గా నటించింది. సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ ఈ బైకర్ మూవీలో శర్వానంద్ తండ్రిగా కనిపించడం విశేషం.
ఒకప్పుడు రేసరైన తండ్రి తన కొడుకును రేసింగ్ ఛాంపియన్ గా చూడాలనుకుంటాడు. ఆ హీరో ఫస్ట్ రేసింగ్ లో అదరగొడతాడు. కానీ అనుకోకుండా రేసింగ్ వదిలేసి వెళ్లిపోతాడు. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందన్నదే బైకర్ స్టోరీ. ఈ మూవీ కూడా నెట్ఫ్లిక్స్లోనే రిలీజ్ కానుంది.
సోదరా ఓటీటీ
తెలుగు కామెడీ సోదరా కూడా మే 1నే ఓటీటీలోకి రానుంది. సంపూర్ణేశ్ బాబు హీరోగా నటించిన ఈ ఫిల్మ్ ఏడాది తర్వాత ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది. ఆహా వీడియో ఓటీటీలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
సోదరా సినిమా ఇద్దరు బ్రదర్స్ చుట్టూ తిరిగే కథతో తెరకెక్కింది. ఈ అన్నదమ్ములు ఒకే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తారు. ఈ బ్రదర్స్ మధ్య గొడవలు వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందన్నది సోదరా మూవీలో చూడాల్సిందే.
