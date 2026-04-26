Raakaasa OTT: బలి కోరే బ్రహ్మ రాక్షసుడు.. చంపేందుకు వెళ్లే వీరుడు.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న బ్లాక్ బస్టర్ రాకాస..డేట్ ఇదే
Raakaasa OTT: థియేటర్లలో అదరగొట్టిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ రాకాస ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. చిన్న సినిమాగా వచ్చి హిట్ అందుకున్న ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ పై క్లారిటీ వచ్చేసింది.
Raakaasa OTT: రీసెంట్ తెలుగు బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘రాకాస’ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర అదరగొట్టిన ఈ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతోంది. మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల నిర్మించిన ఈ మూవీ సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.
రాకాస ఓటీటీ
తెలుగు సూపర్ హిట్ మూవీ ‘రాకాస’ ఓటీటీ రిలీజ్ కు వేళైంది. ఈ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ డిజిటల్ డెబ్యూ చేయబోతుంది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో రాకాస స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మే 1 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో రాకాస సినిమాను చూడొచ్చు. తెలుగుతో పాటు తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో రాకాస ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది.
బ్లాక్ బస్టర్
రాకాస మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ గా వచ్చిన ఈ సినిమాకు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ జై కొట్టారు. ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.27 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ మూవీ బడ్జెట్ రూ.15 కోట్లు అని టాక్. ఈ లెక్కన చూసుకుంటే రాకాస బ్లాక్ బస్టర్ లిస్ట్ లో చేరిపోయింది.
మెగా డాటర్
రాకాస మూవీని మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల నిర్మించింది. కమిటీ కుర్రోళ్లు మూవీతో ప్రొడ్యూసర్ గా ఫస్ట్ విక్టరీ అందుకున్న ఆమె.. ఇప్పుడు రాకాసతో భారీ విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ సినిమాలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జంటగా నటించారు. గెటప్ శ్రీను, వెన్నెల కిశోర్ తమ కామెడీతో అదరగొట్టారు. రాకాసకు మానస శర్మ డైరెక్టర్.
రాకాస స్టోరీ
వెయ్యేళ్ల క్రితం మొదలైన బ్రహ్మ రాక్షసుడి కథ చుట్టూ అల్లుకున్న సినిమానే రాకాస. కోటలోని బ్రహ్మ రాక్షసుడు కొన్ని వందల ఏళ్లకు ఒకసారి బలి కోరుతూ హెచ్చరికలు పంపిస్తాడు. అప్పుడు ఊరి నుంచి ఒకరిని బలిగా పంపించాలి.
కట్ చేస్తే వీరబాబు అలియాస్ వీరుడు అమెరికా నుంచి ఊరికి వస్తాడు. అదే రోజు తాను ప్రేమించిన అమ్మాయికి పెళ్లి. ఆ పెళ్లి ఆపాలని ప్రయత్నించినా వీరుడికి అమ్మాయి హ్యాండ్ ఇస్తుంది. ఆ బాధలో ఫుల్ తాగి కోట దగ్గరకు వెళ్తాడు. తెల్లారి ఓ వ్యక్తిని చంపాడనే హత్య కేసులో వీరుడు ఇరుక్కుంటాడు.
మరోవైపు ఊరికి హెచ్చరికలు వస్తాయి. కోటలోకి తన ఫ్రెండ్ బదులు వీరుడు వెళ్తాడు. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? రాక్షసుడిని వీరబాబు చంపాడా? అన్నదే మిగతా కథ.
