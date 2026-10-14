Bellamkonda Srinivas: నేను ప్రొడ్యూసర్ను కాదు.. ఆ విషయం వాళ్లే చెప్పాలి.. రిలీజ్ ఎందుకు ఆగిందో తెలియదు: బెల్లంకొండ
Bellamkonda Srinivas: బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ నటించిన టైసన్ నాయుడు మూవీ ఇప్పటి వరకూ ఎందుకు రిలీజ్ కాలేదు? ఈ ప్రశ్నకు అతడే సమాధానమిచ్చాడు. తన నెక్ట్స్ మూవీ హైందవ టీజర్ లాంచ్ సందర్భంగా దీనిపై స్పందించాడు.
Bellamkonda Srinivas: టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ మాస్ యాక్షన్ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన కొన్ని ప్రాజెక్ట్లు లేట్ కావడంపై టాలీవుడ్లో చర్చ నడుస్తోంది. నవంబర్ 27న రాబోతున్న తన లేటెస్ట్ మిస్టరీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'హైందవ' (Haindava) టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పాల్గొని ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న తన మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'టైసన్ నాయుడు' (Tyson Naidu) సినిమా హోల్డ్లో పడటంపై ఆయన అత్యంత ఓపెన్గా స్పందించారు.
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, రానా కాంబినేషన్లో బ్లాక్బస్టర్ మూవీ 'భీమ్లా నాయక్' తెరకెక్కించిన దర్శకుడు సాగర్ కె చంద్ర (Saagar K Chandra) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందో తనకే సరిగ్గా తెలియదని హీరో వ్యాఖ్యానించడం ఫిలిం నగర్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
"నా పని పూర్తయింది.. విడుదల నా చేతుల్లో లేదు" - బెల్లంకొండ ఆవేదన
ఈ మూవీ ఆలస్యం కావడంపై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. "ఈ ప్రశ్నకు నిర్మాతలు మాత్రమే సరైన సమాధానం చెప్పగలరు. ఒక నటుడిగా ఈ సినిమా కోసం నా పని ఎప్పుడో పూర్తయింది. నిజానికి నా గత ఫిల్మ్ 'భైరవం' కంటే ముందే ఇది థియేటర్లలోకి రావాల్సింది. కానీ 'అఖండ 2' విడుదలైన తర్వాతే 'టైసన్ నాయుడు'ను తీసుకొస్తామని మేకర్స్ నాకు చెప్పారు. త్వరలోనే రిలీజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. నేను కేవలం హీరోని మాత్రమే, ప్రొడ్యూసర్ని కాను కాబట్టి రిలీజ్ డేట్ నిర్ణయించే హక్కు నాకు లేదు" అని స్పష్టం చేశారు.
ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 14 రీల్స్ ప్లస్ (14 Reels Plus) బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ఈ నిర్మాణ సంస్థ గతంలో నిర్మించిన 'అఖండ 2'తో పాటు కొన్ని పాత ప్రాజెక్ట్ల ఆర్థిక బకాయిలు క్లియర్ కాకపోవడం వల్లే తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని, అందుకే 'టైసన్ నాయుడు' పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, రిలీజ్ పనులు ఆగిపోయాయని వార్తలు వస్తున్నాయి.
'హైందవ'పైనే బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ఆశలు
'టైసన్ నాయుడు' చిత్రంలో గ్లామరస్ బ్యూటీ నభా నటేష్ (Nabha Natesh) హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, మాస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ సిసిరోలియో (Bheems Ceciroleo) అద్భుతమైన స్వరాలు సమకూరుస్తున్నారు. ఒకవైపు 'టైసన్ నాయుడు' వాయిదా పడుతున్నప్పటికీ, బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ మాత్రం తన తదుపరి చిత్రం ‘హైందవ’ పైనే పూర్తి దృష్టి పెట్టారు.
నవంబర్ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న 'హైందవ' సినిమా టీజర్కు డిజిటల్ ప్లాట్ఫార్మ్లలో విపరీతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, హై క్వాలిటీ విజువల్స్తో రాబోతున్న ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ తన కెరీర్లో కచ్చితంగా బిగ్గెస్ట్ కంబ్యాక్ మూవీ అవుతుందని హీరో ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More