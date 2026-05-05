Malayalam OTT: అఫీషియల్.. కిల్ ఆర్ డై.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న బ్లాక్ బస్టర్ మలయాళ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్.. 8.1 రేటింగ్

Malayalam OTT: థియేటర్లలో అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ తో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన మలయాళ సినిమా ‘భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం’ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ఈ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ పై అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ వచ్చేసింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి ప్రదర్శన చేసిన ఈ సినిమా డిజిటల్ డెబ్యూ చేయబోతుంది.
భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం ఓటీటీ
మలయాళ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఈ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ మూవీ మే 8 నుంచి ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రానుందని నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవాళ (మే 5) అనౌన్స్ చేసింది.
తెలుగులోనూ
భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం మూవీ తెలుగులోనూ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. ఈ మలయాళం సూపర్ హిట్ మూవీ తెలుగు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రానుంది. మలయాళం, తెలుగుతో పాటు తమిళ్, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం ఓటీటీ డెబ్యూ చేయనుంది.
సీక్వెల్ గా
2024లో వచ్చిన భరతనాట్యం మూవీకి సీక్వెల్ గా భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం సినిమా వచ్చింది. ఇది ఏప్రిల్ 10, 2026న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ మూవీకి క్రిష్ణదాస్ మురళీ డైరెక్టర్. భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం సినిమాలో సాయిజు కురుప్, సూరజ్ వెంజరమూడు, జగదీశ్, వినయ్, బేబీ జీన్, కళారజిని, శ్రీజ రవి తదితరులు నటించారు.
బ్లాక్ బస్టర్
భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం సినిమా థియేటర్లో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. కేవలం రూ.6 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఏకంగా రూ.40 కోట్ల కలెక్షన్లు ఖాతాలో వేసుకోవడం విశేషం. ఈ మూవీకి ఐఎండీబీలో 8.1 రేటింగ్ ఉంది.
భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం స్టోరీ
శశి, అతని కుటుంబం చుట్టూ తిరిగే కథనే భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం మూవీ. తండ్రి భరతన్ నాయర్ మరణం తర్వాత, ఆయనకు రెండు ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయని శశి తెలుసుకుంటాడు. ఆ రెండు కుటుంబాలను ఒకటి చేస్తాడు. అయితే, భరతన్ పాత స్నేహితుడైన గోవిందరాజ రంగ ప్రవేశంతో కథ మలుపు తిరుగుతుంది.
భరతన్ నాయర్ గతంలో ఒక నకిలీ దేవాలయాన్ని నిర్మించి ప్రజలను మోసం చేశాడని గోవిందరాజ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాడు. ఈ గొడవలో అనుకోకుండా శశి తల్లి చేతిలో గోవిందరాజ చనిపోతాడు. ఆ శవాన్ని వదిలించుకోవడానికి కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి పడే పాట్లు నవ్వుతో పాటు ఉత్కంఠను కలిగిస్తాయి.
చివరకు ఆ శవాన్ని ఎలా మాయం చేశారు? ఆ గుడిలో ఏముంది? అనే విషయాన్ని భరతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం సినిమాలో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
