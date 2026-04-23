OTT Trending: ఓటీటీని షేక్ చేస్తున్న మలయాళం మిస్టరీ థ్రిల్లర్.. ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్.. తెగ చూసేస్తున్న తెలుగు జనాలు

OTT Trending: వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సీన్లతో, క్షణక్షణం ఉత్కంఠ రేపే కథనంతో ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను మలయాళం మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను’ అలరిస్తోంది. ఈ సినిమా ఓటీటీ ట్రెండింగ్ లో దూసుకెళ్తోంది. ఏకంగా మూడు భాషల్లో నంబర్ వన్ గా ట్రెండ్ అవుతోంది.
సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను ఓటీటీ
రీసెంట్ మలయాళ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను’ ఓటీటీని షేక్ చేస్తోంది. ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ జియోహాట్స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 15న ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
మూడు భాషల్లో
జియోహాట్స్టార్ లో ప్రస్తుతం ‘సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను’ మూవీ మూడు భాషల్లో నంబర్ వన్ గా ట్రెండ్ అవుతోంది. మలయాళంతో పాటు కన్నడ, తెలుగులో నంబర్ వన్ మూవీగా ఈ థ్రిల్లర్ దూసుకెళ్తోంది. తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా ఈ మలయాళ థ్రిల్లర్ ను తెగ చూసేస్తున్నారు. ఇందులోని ట్విస్ట్ లను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
ఈ సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను చిత్రంలో అస్కర్ అలీ, వినీత్ కుమార్, అస్సిమ్ జమాల్ తదితరులు నటించారు. ఇందులో టైమ్ లూప్ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. దీనికి జీతూ సతీషన్ డైరెక్టర్. ఇప్పటివరకూ మీరు ఈ సినిమా చూడకపోయి ఉంటే వెంటనే ఓ లుక్కేయండి. కచ్చితంగా థ్రిల్ అవుతారని చెప్పొచ్చు.
కథ ఏమిటంటే?
‘సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను’ సినిమాను డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కించారు. ఇందులో సస్పెన్స్, మిస్టరీ, టైమ్ లూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆడియన్స్ ను అలరిస్తాయి. థియేటర్లలో ఈ మూవీ సక్సెస్ కు ఇదే ప్రధాన కారణం. ప్రేక్షకులు విభిన్న అనుభూతి అందించడంలో ఈ మూవీ విజయవంతమైంది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ సత్తాచాటుతోంది.
మిస్సింగ్ కేసులు
కేరళ, తమిళనాడు సరిహద్దులోని అడవిలో మిస్సింగ్ కేసులు నమోదవుతుంటాయి. కనిపించకుండా పోయిన తమ సహచరుడి కోసం అక్కడికి వెళ్లిన పోలీసులకు వింత అనుభవం ఎదురవుతుంది. ఓ టైమ్ లూప్ లో చిక్కుకొని, తమను తామే వేర్వేరు వెర్షన్లలో చూసుకొని షాకవుతారు.
సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను ఒక ఆసక్తికరమైన టైమ్ లూప్ థ్రిల్లర్. ఒకే సంఘటన చుట్టూ తిరిగే కాలచక్రాన్ని, అందులోని మిస్టరీని ఛేదించే క్రమంలో వచ్చే ట్విస్టులు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. మరి అడవిలోకి వెళ్లిన పోలీసులకు ఏం జరిగింది? ఎందుకు లూప్ లో చిక్కుకుపోతారన్నదే సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.