హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
Bhogi Director: స్టార్ హీరోయిన్కు పబ్లిగ్గా క్షమాపణ చెప్పిన భోగి మూవీ డైరెక్టర్.. ఎందుకో తెలుసా?
Bhogi Director: శర్వానంద్ (Sharwanand) హీరోగా సంపత్ నంది (Sampath Nandi) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి' ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుక ఆదివారం రాత్రి ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేదికపై దర్శకుడు సంపత్ నంది హీరోయిన్ డింపుల్ హయాతికి బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Bhogi Director: ఛార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ హీరోగా, మాస్ డైరెక్టర్ సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన రా అండ్ రస్టిక్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి' (Bhogi). భారీ అంచనాల నడుమ ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకను ఆదివారం (నవంబర్ 22) రాత్రి చిత్రబృందం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది.
ట్రైలర్కు అద్భుతమైన స్పందన వస్తున్న వేళ, ఈ వేడుకలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికర సన్నివేశం ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. వేదికపైనే దర్శకుడు సంపత్ నంది, హీరోయిన్ డింపుల్ హయాతికి బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పారు.
ఎలాంటి అసభ్యకరమైన యాంగిల్స్, స్కిన్ షో లేకుండా రాజ్ కపూర్ సినిమాల్లోని హీరోయిన్లా ఆమెను ఒక పాటలో చూపిస్తానని మాట ఇచ్చానని, కానీ అనివార్య కారణాల వల్ల అది కుదరలేదని సంపత్ నంది ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అసలు ఎందుకు క్షమాపణలు చెప్పారంటే?
సాధారణంగా సినిమా ఫంక్షన్లలో దర్శకులు హీరోయిన్లను ఆకాశానికెత్తడం చూస్తుంటాం. కానీ సంపత్ నంది మాత్రం డింపుల్ హయాతికి తాను ఇచ్చిన ఒక మాటను నిలబెట్టుకోలేకపోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
“డింపుల్ హయాతిని ఎలాంటి స్కిన్ షో లేకుండా, ఎక్కడా అసభ్యకరమైన కెమెరా యాంగిల్స్ లేకుండా.. అలనాటి దిగ్గజ దర్శకుడు రాజ్ కపూర్ గారి సినిమాల్లోని హీరోయిన్లా ఎంతో అందంగా, హుందాగా ఒక పాటలో చూపిస్తానని నేను ఆమెకు మాట ఇచ్చాను. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఈ సినిమాలో అది సాధ్యం కాలేదు” అని సంపత్ నంది నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నారు.
తాను ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయినందుకు డింపుల్కు మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణలు చెబుతున్నానని, అయితే తమ తదుపరి సినిమాలో మాత్రం ఖచ్చితంగా అలాంటి పాటను చిత్రీకరిస్తానని సంపత్ నంది హామీ ఇచ్చారు.
"నా శరీరాన్ని కాకుండా.. నా కళ్లను చూసిన ఏకైక దర్శకుడు ఆయనే!"
సంపత్ నంది వ్యాఖ్యలకు హీరోయిన్ డింపుల్ హయాతి తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ సంపత్ నందిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
“ఇండస్ట్రీలో చాలామంది నన్ను గ్లామర్ కోణంలోనే చూశారు. కానీ నా శరీరాన్ని కాకుండా, నా కళ్లలోని భావాలను, నటనను గుర్తించి నాకు ఇంతటి బలమైన పాత్ర ఇచ్చిన ఏకైక దర్శకుడు సంపత్ నంది గారే. ఆయన నాపై చూపించిన గౌరవానికి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను” అని డింపుల్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇంతకుముందు వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'సీటీమార్' సినిమాలో 'పెప్సీ ఆంటీ' పాట సూపర్ హిట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.
నవంబర్ 27న థియేటర్లలోకి 'భోగి'!
శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ పతాకంపై ప్రముఖ నిర్మాత కేకే రాధామోహన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో శర్వానంద్ సరసన అనుపమ పరమేశ్వరన్ మరో హీరోయిన్ గా నటించారు. డింపుల్ హయాతి కథను మలుపుతిప్పే ఒక పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం ట్రైలర్లో హైలైట్గా నిలిచాయి. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా నవంబర్ 27, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.