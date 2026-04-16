Bhooth Bangla first review: భూత్ బంగ్లా మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ.. అక్షయ్ కుమార్, టబు హారర్ కామెడీ మూవీకి పాజిటివ్ టాక్
Bhooth Bangla first review: అక్షయ్ కుమార్, టబు, వామికా గబ్బిలాంటి వాళ్లు నటించిన హారర్ కామెడీ మూవీ భూత్ బంగ్లాకు పాజిటివ్ రివ్యూలు వస్తున్నాయి. ఈ మూవీ శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 17) రిలీజ్ కానుండగా ఇప్పటికే ఫస్ట్ రివ్యూలు వచ్చేశాయి.
Bhooth Bangla first review: బాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ కాంబో అక్షయ్ కుమార్, దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ దాదాపు 14 ఏళ్ల తర్వాత 'భూత్ బంగ్లా' (Bhooth Bangla) మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 17న గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధమైన ఈ హారర్-కామెడీ చిత్రంపై సినీ విశ్లేషకుడు తరణ్ ఆదర్శ్ తన ఫస్ట్ రివ్యూను అందించారు. నవ్వులు, భయాల కలయికతో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నవ్వులు పూయిస్తూనే.. వెన్నులో వణుకు పుట్టించే కథ
'భూల్ భులయ్యా' వంటి ఐకానిక్ హిట్ తర్వాత అక్షయ్ - ప్రియదర్శన్ జంట నుండి వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తరణ్ ఆదర్శ్ ఈ చిత్రానికి 3.5 స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తూ.. "అక్షయ్ - ప్రియదర్శన్ కాంబో ఏమాత్రం నిరాశపరచలేదు. నవ్వులు, భయాలు సమానంగా పంచుతూ సినిమా ఆద్యంతం వినోదాన్ని పంచుతుంది" అని ప్రశంసించారు.
సినిమాలో సృష్టించిన భయానక వాతావరణం కథకు వెన్నెముకగా నిలిచిందని, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) సినిమా స్థాయిని పెంచాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
అక్షయ్ మార్క్ కామెడీ..
చాలా కాలం తర్వాత అక్షయ్ కుమార్ తన వింటేజ్ ఫామ్లోకి వచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. భయానికి, హాస్యానికి మధ్య అక్షయ్ చూపించిన వేరియేషన్స్ అద్భుతమని రివ్యూలో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రియదర్శన్ మార్క్ కామెడీని పండించడంలో పాత మిత్రులు పరేష్ రావల్, రాజ్పాల్ యాదవ్లు మరోసారి సత్తా చాటారు.
వారిద్దరి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు థియేటర్లలో నవ్వుల పువ్వులు పూయించడం ఖాయం. దివంగత నటుడు అస్రానీ కూడా తన పాత్రలో గుర్తుండిపోయేలా నటించారు.
మైనస్లు ఏంటంటే?
సినిమా బాగున్నప్పటికీ.. స్క్రిప్ట్ విషయంలో మరికొంత జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందని తరణ్ ఆదర్శ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
"సినిమా నిడివి (Runtime) కొంచెం తగ్గించి ఉంటే బాగుండేది. అలాగే టబు వంటి గొప్ప నటికీ ఇంకాస్త బలమైన సీన్లు ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది. వామికా గబ్బి, మిథిలా పాల్కర్ పాత్రలకు పెద్దగా స్కోప్ లేదు" అని ఆయన విశ్లేషించారు.
సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే ఫ్లాష్బ్యాక్ సీన్లు 'భూల్ భులయ్యా'ను గుర్తుకు తెస్తాయని, అయితే ఇంటర్వెల్ లో వచ్చే ట్విస్ట్ మాత్రం ప్రేక్షకులకు పెద్ద షాక్ ఇస్తుందని తెలిపారు.
భూత్ బంగ్లా ఫైనల్ వర్డిక్ట్
మొత్తానికి 'భూత్ బంగ్లా' హారర్, కామెడీని ఇష్టపడే వారికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎంటర్టైనర్. సంగీతం యావరేజ్గా ఉన్నప్పటికీ, సినిమాలో ఉన్న సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ కోసం కచ్చితంగా ఒకసారి చూడొచ్చు అని తరణ్ ఆదర్శ్ తన రివ్యూలో స్పష్టం చేశారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'భూత్ బంగ్లా' సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతోంది?
ఈ చిత్రం 2026, ఏప్రిల్ 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలవుతోంది. అంతకంటే ముందుగానే కొన్ని ప్రాంతాల్లో పెయిడ్ ప్రివ్యూలు ప్రదర్శించనున్నారు.
2. అక్షయ్ కుమార్, ప్రియదర్శన్ కాంబోలో గతంలో వచ్చిన సినిమాలేవి?
వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో హేరా ఫేరి, గరమ్ మసాలా, భూల్ భులైయా, దే దనా దన్ వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలు వచ్చాయి. దాదాపు 14 ఏళ్ల తర్వాత వీరు మళ్ళీ కలిశారు.
3. భూత్ బంగ్లా సినిమాలో హీరోయిన్లుగా ఎవరు నటించారు?
ఈ చిత్రంలో టబు, వామికా గబ్బి, మిథిలా పాల్కర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
4. భూత్ బంగ్లా సినిమాకి విమర్శకుల రేటింగ్ ఎంత వచ్చింది?
ప్రముఖ ట్రేడ్ అనలిస్ట్ తరణ్ ఆదర్శ్ ఈ చిత్రానికి 3.5/5 రేటింగ్ ఇచ్చారు.. ఇది ఒక మంచి ఎంటర్టైనర్ అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
