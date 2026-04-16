Horror: భయానికి సరికొత్త నిర్వచనంగా తెలుగు డార్క్ సైకలాజికల్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్- ప్రీ లుక్ పోస్టర్- చంద్రబోస్ రచన!
M3 Media And Maha Movies Production 4 Movie: యధార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఒక డార్క్ సైకలాజికల్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది. ప్రీ-లుక్ పోస్టర్తోనే భీతి గొల్పుతున్న ఈ సినిమా, హారర్ జానర్లో కొత్త బెంచ్మార్క్ సెట్ చేస్తుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
M3 Media And Maha Movies Production 4 Movie: సినిమా అంటే కేవలం కల్పిత కథలు మాత్రమే కాదు, కళ్ల ముందు జరిగిన దారుణాలను కూడా వెండితెరపై ఆవిష్కరించవచ్చని నిరూపించనున్నారు దర్శకుడు సూర్యాస్. M3 మీడియా, మహా మూవీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ప్రస్తుతం 'ప్రొడక్షన్ నెం. 4'గా రూపొందుతోంది.
రియల్ సంఘటనలతో
"ఇన్స్పైర్డ్ బై ట్రూ ఈవెంట్స్" అనే ట్యాగ్లైన్ ఈ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. మన చుట్టూ జరిగిన, మనకు తెలియని కొన్ని మిస్టీరియస్ సంఘటనలను నేపథ్యంగా తీసుకుని ఈ కథను రాసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సాధారణంగా హారర్ సినిమాలు అంటే ఆత్మలు, దెయ్యాలు అనే రొటీన్ ఫార్ములా కనిపిస్తుంది. కానీ, ఈ చిత్రం డార్క్ అండ్ డేంజరస్ ఎలిమెంట్స్తో కూడిన ఒక సైకలాజికల్ హారర్ మిస్టరీగా ఉండబోతోందని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. తాజాగా విడుదలైన ప్రీ-లుక్ పోస్టర్ చూస్తుంటే, ఆ గాఢమైన చీకట్లు, భయంకరమైన గుర్తులు ప్రేక్షకుల్లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.
ఆస్కార్ విన్నర్ చంద్రబోస్ కలం బలం
ఈ ప్రాజెక్టుకు మరో ప్రధాన ఆకర్షణ ఆస్కార్ విజేత, ప్రముఖ గీత రచయిత చంద్రబోస్. ఒక హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలో ఆయన పాటలు రాయడం సినిమాకు భారీ మైలేజ్ తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. తన కలంతో భయాన్నీ, భావోద్వేగాన్ని ఎలా పలికించబోతున్నారో చూడాలని సంగీత ప్రియులు ఆత్రుతగా ఉన్నారు. అలాగే అచ్చు రాజమణి ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఆయన ఇచ్చే బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ హారర్ మిస్టరీని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తుందని టెక్నికల్ టీమ్ భావిస్తోంది.
షూటింగ్ అప్డేట్, టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్
మహేంద్రనాథ్ కూండ్ల నిర్మాణంలో, మహర్షి కూండ్ల సమర్పణలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం టెక్నికల్ పరంగా చాలా ఉన్నతంగా ఉండనుందని సమాచారం. మిర్లాన్ నసీర్ సినిమాటోగ్రఫీ, వంశీ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇవాళ (ఏప్రిల్ 16) ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అధికారిక టైటిల్ను ప్రకటించనున్నారు. ఇప్పటికే ప్రీ-లుక్ పోస్టర్తో సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలవగా, టైటిల్ ఏమై ఉంటుందా అనే ఉత్కంఠ అందరిలోనూ నెలకొంది. వచ్చే నెల నుంచే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.
టాలీవుడ్లో ఇటీవల కాలంలో విభిన్నమైన హారర్ సినిమాలకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా వాస్తవికతకు దగ్గరగా ఉండే కథలు బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధిస్తున్నాయి. భయానికి సరికొత్త నిర్వచనం అంటూ వస్తోన్న ఎమ్3 మీడియా, మహా మూవీస్ నిర్మాణ సంస్థ ప్రొడక్షన్ నెం. 4 మూవీ ఎలాంటి సంచలనం సృష్టిస్తుందో వేచి చూడాలి.
