కామెడీతో ఎంటర్ టైన్ చేసి, టాస్క్ ల్లో అదరగొట్టిన జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యుయేల్ కు భారీ షాక్ తగిలింది. టైటిల్ రేసులో ఉంటాడని అనుకున్న ఇమ్ము బిగ్ బాస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యాడని తెలిసింది. అతను నాలుగో ప్లేస్ లో బయటకు వచ్చేశాడని టాక్. ఇమ్ము బిగ్ బాస్ రెమ్యునరేషన్ ఎంతో ఇక్కడ చూసేయండి.
బిగ్ బాస్ పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. కచ్చితంటా టాప్-2లో నిలిచి, టైటిల్ కోసం పోటీపడతాడనేలా అంచనాలు పెంచిన ఇమ్మాన్యుయేల్ హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు! కనీసం టాప్-3లో కూడా చోటు దక్కించుకోకుండా ఇమ్మాన్యుయేల్ ఔట్ అయ్యాడనే వార్త సంచలనంగా మారింది. అతను నాలుగో స్థానంతో హౌస్ వీడాల్సి వచ్చిందని అంటున్నారు. మరి ఇమ్మాన్యుయేల్ కు దక్కిన బిగ్ బాస్ రెమ్యునరేషన్ ఎంతో చూద్దాం.
ఇమ్మాన్యుయేల్ ఔట్
జబర్దస్త్ తో కమెడియన్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి కామెడీతో పాటు టాస్క్ ల్లోనూ అదరగొట్టాడు. ఎంటర్ టైనర్ అనిపించుకున్నాడు. ఎలిమినేషన్ అనే ప్రాబ్లెం లేకుండానే టాప్-5 వరకూ వచ్చేశాడు. అతను కచ్చితంగా టాప్-3లో ఉంటాడనిపించింది. కానీ ఫైనల్ ఓటింగ్ లో ఇమ్ముకు దెబ్బ పడిందని తెలిసింది. దీంతో నాలుగో స్థానంతోనే ఇమ్మాన్యుయేల్ బిగ్ బాస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యాడని సమాచారం.
సూట్ కేస్ లేకుండానే
సాధారణంగా అయితే బిగ్ బాస్ ఫైనల్లో సూట్ కేస్ ఆఫర్ ఉంటుంది. ఒక సెలబ్రిటీ సూట్ కేస్ తో హౌస్ లోకి వెళ్తారు. టైటిల్ రేసు నుంచి తప్పుకొనేందుకు రూ.10 లక్షలు, రూ.20 లక్షలు ఇలా కంటెస్టెంట్లకు ఆఫర్ చేస్తారు. కంటెస్టెంట్లు ఆ డబ్బు తీసుకుని బయటకు రావొచ్చు. ఈ సారి ఆ సూట్ కేస్ ను ఇమ్ముకు ఇచ్చారనే టాక్ మొదట వినిపించింది. కానీ ఇప్పుడు సూట్ కేస్ కూడా లేకుండానే అతను ఎలిమినేట్ అయ్యాడని తెలిసింది.
బిగ్ బాస్ రెమ్యునరేషన్
ఫైనల్ వరకూ చేరుకున్న ఇమ్మాన్యుయేల్ కు భారీగా రెమ్యునరేషన్ దక్కింది. 15 వారాలకు గాను ఇమ్ము కళ్లు చెదిరే అమౌంట్ అందుకున్నాడని సమాచారం. ఇమ్మాన్యుయేల్ కు బిగ్ బాస్ టీమ్ రోజుకు రూ.35 వేల రెమ్యునరేషన్ ఫిక్స్ చేశారంటా. ఇలా చూసుకుంటే వారానికి అది రూ.2.25 లక్షలు. ఇమ్ము 15 వారాలు ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి ఏకంగా రూ.33 లక్షల 75 వేలు రెమ్యునరేషన్ గా దక్కినట్లు తెలిసింది.
ఫ్యాన్స్ ఫైర్
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు టైటిల్ రేసు నుంచి ఇమ్మాన్యుయేల్ నిష్క్రమించాడనే వార్త తెలిసిన ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు. జనాలు చివరకు ఓట్లు వేయలేదని అంటున్నారు. మరోవైపు బిగ్ బాస్ ఫ్రాడ్ అని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఎంటర్ టైనర్ ను గెలిపించరా? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరోసారి బిగ్ బాస్ ఓటింగ్ ఫేక్ అని సోషల్ మీడియాలో మండిపడుతున్నారు.