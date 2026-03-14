Badshah: స్కూల్ డ్రెస్లో అసభ్యకర డ్యాన్స్లు-మహిళా కమిషన్ సీరియస్- బాద్షా కోసం పోలీసుల గాలింపు-దేశం విడిచి వెళ్లకుండా!
Badshah: పాపులర్ ర్యాపర్, సింగర్ బాద్షాకు బిగ్ షాక్. అతని పాస్ పోర్ట్ సీజ్ చేయాలని, దేశం వదిలి వెళ్లకుండా చూడాలని, వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని పోలీసులకు హర్యానా మహిళా కమిషన్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తతీరీ పాట వివాదం బాద్షా మెడకు గట్టిగానే చుట్టుకుంది.
సింగర్ బాద్షాకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఈ పాపులర్ ర్యాపర్ ను అరెస్ట్ చేసేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. బాద్షా కోసం సెర్చింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. గడువులోగా తమ ముందు హాజరుకావడంలో విఫలమైన ర్యాపర్ బాద్షాను అరెస్ట్ చేయాలని పోలీసులను హర్యానా రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఆదేశించింది.
తతీరీ సాంగ్
రీసెంట్ గా బాద్షా రిలీజ్ చేసిన హర్యానవీ మ్యూజిక్ వీడియో ‘తతీరీ’ తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది. ఇందులో స్కూల్ యూనిఫామ్ లో ఉన్న అమ్మాయిలతో అసభ్యకరమైన డ్యాన్స్ లు వేయించడంతో పాటు పాటలోని సాహిత్యంలోనే అనుచితమైన పదాలు వాడాడని బాద్షాపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే హర్యానాలో అతనిపై ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయింది. ఈ సాంగ్ పై సీరియస్ అయిన హర్యానా మహిళా కమిషన్ తమ ముందు హాజరు కావాలని బాద్షాకు నోటీసులు పంపించింది.
కమిషన్ సీరియస్
పానిపట్ లోని కమిషన్ ఆఫీస్ లో మార్చి 13 మధ్యాహ్నం 3 గంటల్లోపు అటెండ్ కావాలని బాద్షాకు మహిళా కమిషన్ నోటీసులు జారీ చేసింది. కానీ బాద్షా రాలేదు. దీనిపై కమిషన్ ఛైర్ పర్సన్ రేణు సీరియస్ అయింది.
‘‘బాద్షా ఎక్కడ ఉన్నా అరెస్టు చేసేలా సెర్చ్ ఆర్డర్లు జారీ చేయాలని పానిపట్ ఎస్పీకి ఆదేశాలు జారీ చేశా. హర్యానా కుమార్తెలను అనుచితమైన పదాలు, భాషతో అవమానించిన పాటపై విచారణ కోసం మార్చి 13 మధ్యాహ్నం 3 గంటల్లోపు తమ ముందు అటెండ్ కావాలని బాద్షాకు నోటీసులు పంపించాం’’ అని రేణు మీడియాతో పేర్కొన్నారు.
షోలు నిర్వహించకుండా
‘‘కమిషన్ ముందు బాద్షా హాజరు కాలేదు. ఇప్పటికే పంచకుల, జింద్ లలో బాద్షాపై ఎఫ్ఐఆర్ లు నమోదయ్యాయి. బాద్షా న్యాయవాది మరింత గడువు కావాలని కోరారు. కానీ మేం ఒప్పుకోలేదు. దేశంలో బాద్షా షోలు నిర్వహించకుండా అడ్డుకోవాలని జాతీయ మహిళా కమిషన్ కు లేఖ రాశాం’’ అని రేణు వెల్లడించారు.
ఆ హక్కు లేదా?
మరోవైపు బాద్షా న్యాయవాది మహిళా కమిషన్ తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తుండటం గమనార్హం. ‘‘చట్టం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరికీ తమ వాదనను వినిపించుకునే హక్కు ఉంది. కానీ బాద్షా విషయంలో అది కనిపించడం లేదు’’ అని బాద్షా న్యాయవాది పేర్కొన్నాడు. తతీరీ పాట రిలీజైన తర్వాత తీవ్ర వివాదం చెలరేగడంతో ఆ పాటను బాద్షా డిలీట్ చేశాడు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేసి సారీ చెప్పాడు.
అరెస్ట్ కోసం
మరోవైపు బాద్షా దేశం దాటకుండా అడ్డుకోవడానికి లుక్-అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేసే ప్రక్రియను పంచకుల పోలీసులు ప్రారంభించారు. పోలీస్ స్టేషన్ కు రావాలని అతనికి అధికారిక నోటీసు కూడా జారీ చేశారు. అతణ్ని అరెస్టు చేయడానికి వేర్వేరు పోలీస్ టీమ్ లు రంగంలోకి దిగాయని హర్యానా పోలీసులు శనివారం (మార్చి 14) ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.