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    Bigg Boss 10 Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 'అగ్నిపరీక్ష'.. సామాన్యులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. ఆడిషన్స్‌కు ఇలా అప్లై చేసుకోండి

    Bigg Boss 10 Agnipariksha: బుల్లితెర సంచలనం బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 అగ్నిపరీక్ష కోసం ఆడిషన్ల ప్రక్రియ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. 'అగ్నిపరీక్ష' పేరుతో సామాన్యులకు హౌస్‌లోకి వెళ్లేందుకు స్టార్ మా, జియోహాట్‌స్టార్ సరికొత్త అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి.

    Jun 12, 2026, 20:19:35 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Bigg Boss 10 Agnipariksha: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్' సరికొత్త మైలురాయి వైపు అడుగులు వేస్తోంది. విజయవంతంగా తొమ్మిది సీజన్లు పూర్తి చేసుకుని, ఇప్పుడు ప్రతిష్టాత్మక పదో సీజన్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది.

    Bigg Boss 10 Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 'అగ్నిపరీక్ష'.. సామాన్యులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్, ఆడిషన్స్ ప్రారంభం
    Bigg Boss 10 Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 'అగ్నిపరీక్ష'.. సామాన్యులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్, ఆడిషన్స్ ప్రారంభం

    ఈ ల్యాండ్‌మార్క్ సీజన్ కోసం నిర్వాహకులు సరికొత్త ప్రయోగానికి తెరలేపారు. "బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష" పేరుతో సామాన్యులకు హౌస్‌లోకి ప్రవేశించే బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తున్నారు. ఈ మేరకు స్టార్ మా (Star Maa) తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆడిషన్ల ప్రకటనను విడుదల చేసింది.

    Bigg Boss Agnipariksha | సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీలుగా మారే వేదిక

    గత సీజన్లలో సెలబ్రిటీలతో పాటు కొంతమంది సామాన్యులు కూడా హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టి ప్రేక్షకులను అలరించారు. గత సీజన్ నుంచి అగ్నిపరీక్ష పేరుతో కొత్త ఎంపిక ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇప్పుడు వరుసగా రెండో సీజన్ లోనూ అదే కొనసాగిస్తున్నారు.

    ఈసారి పదో సీజన్ కావడంతో కామన్ మ్యాన్ కేటగిరీని మరింత ప్రతిష్టాత్మకంగా డిజైన్ చేశారు. సమాజంలో తమకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని తపించే ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడికి ఇదొక అసమాన్యమైన అవకాశం. బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లడం ద్వారా రాత్రికి రాత్రే స్టార్‌డమ్ సంపాదించుకోవచ్చు. అందుకే ఈసారి ఎంపిక ప్రక్రియను మరింత పారదర్శకంగా, కఠినంగా నిర్వహించేందుకు 'అగ్నిపరీక్ష' పేరుతో మళ్లీ ఆడిషన్స్ చేపట్టారు.

    Registration Process | రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ, తేదీల వివరాలు

    బిగ్ బాస్ సంబరం మొదలుకావడంతో ఈ సీజన్ 10 ఆడిషన్ల దరఖాస్తు ప్రక్రియ జూన్ 12 నుండి అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు జూన్ 20 వరకు తమ ఎంట్రీలను పంపవచ్చు. కేవలం ఎనిమిది రోజులు మాత్రమే గడువు ఉండటంతో ఆడిషన్స్ ఇవ్వాలనుకునే వారు త్వరపడాల్సి ఉంటుంది.

    రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ bbtelugu.jiostar.com ను సందర్శించాలి. అక్కడ తమ వ్యక్తిగత వివరాలను నమోదు చేయడంతో పాటు, తమలోని ప్రత్యేకతను, వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించే ఒక చిన్న వీడియోను అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ వీడియో ఆధారంగానే నిర్వాహకుల బృందం తదుపరి రౌండ్లకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తుంది.

    "వెబ్‌సైట్‌లో రిజిస్టర్ చేసుకుని, మీ వీడియోను అప్‌లోడ్ చేయడం ద్వారా ఈ అల్టిమేట్ ఛాలెంజ్‌కు సిద్ధం కావచ్చు" అని స్టార్ మా యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.

    JioHotstar Collaboration | సరికొత్త డిజిటల్ భాగస్వామ్యం

    ఈసారి బిగ్ బాస్ సీజన్ 10 భారీ మార్పులతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. స్టార్ మాతో పాటు ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar) ఈ షో డిజిటల్, ఓటీటీ భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తోంది. దీనివల్ల ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు 24 గంటల లైవ్ స్ట్రీమింగ్‌తో పాటు మరిన్ని సరికొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

    బుల్లితెరపైనే కాకుండా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై కూడా ఈ ల్యాండ్‌మార్క్ సీజన్‌ను గ్రాండ్‌గా సక్సెస్ చేసేందుకు మేకర్స్ గట్టి వ్యూహాన్నే సిద్ధం చేశారు. తమ నిజాయితీని, ధైర్యాన్ని నిరూపించుకుని సెలబ్రిటీగా మారాలనుకునే సామాన్యులకు ఈ అగ్నిపరీక్ష ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లాట్‌ఫామ్.

    People Also Ask (FAQs)

    బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 ఆడిషన్స్ ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి?

    బిగ్ బాస్ 10 ఆడిషన్ల ప్రక్రియ జూన్ 12 నుండి ప్రారంభమైంది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు జూన్ 20 లోపు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

    సామాన్యులు బిగ్ బాస్ 10 ఆడిషన్స్ కోసం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి?

    అభ్యర్థులు bbtelugu.jiostar.com వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి, తమ వివరాలను నమోదు చేయాలి. దాంతో పాటు ఒక పరిచయ వీడియోను కూడా వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

    బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 టెలికాస్ట్, డిజిటల్ భాగస్వాములు ఎవరు?

    ఈ రియాలిటీ షో స్టార్ మా ఛానల్‌లో ప్రసారం కానుంది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కోసం 'జియోహాట్‌స్టార్' (JioHotstar) ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Bigg Boss 10 Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 'అగ్నిపరీక్ష'.. సామాన్యులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. ఆడిషన్స్‌కు ఇలా అప్లై చేసుకోండి
    Home/Entertainment/Bigg Boss 10 Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 'అగ్నిపరీక్ష'.. సామాన్యులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. ఆడిషన్స్‌కు ఇలా అప్లై చేసుకోండి
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