JioHotstar K-Dramas: జియోహాట్స్టార్ సర్ప్రైజ్.. సైలెంట్గా వచ్చేసిన ఆ రెండు సూపర్ హిట్ కే-డ్రామాలు
JioHotstar K-Dramas: కే-డ్రామా (K-Drama) ఫ్యాన్స్కు జియోహాట్స్టార్ అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఎలాంటి ముందస్తు అనౌన్స్మెంట్ లేకుండానే 'వుడ్ యూ మ్యారీ మీ?', 'పర్ఫెక్ట్ క్రౌన్' అనే రెండు సూపర్ హిట్ సిరీస్లను స్ట్రీమింగ్కు తీసుకొచ్చింది.
JioHotstar K-Dramas: ఇండియన్ డిజిటల్ ఆడియన్స్ లో, ముఖ్యంగా యూత్లో కొరియన్ డ్రామాలకు (K-Dramas) ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తాజాగా ఇండియన్ కే-డ్రామా లవర్స్కు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'జియోహాట్స్టార్' ఒక ఊహించని సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఎలాంటి హడావుడి, ప్రమోషన్స్ లేకుండా రెండు క్రేజీ కొరియన్ సిరీస్లను సైలెంట్గా అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా 'వుడ్ యూ మ్యారీ మీ?' (Would You Marry Me?), హిస్టారికల్ రొమాన్స్ 'పర్ఫెక్ట్ క్రౌన్' (Perfect Crown) జూన్ 1 నుంచి జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ అప్డేట్తో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నప్పటికీ, డిస్నీ ప్లస్ ఒరిజినల్ సిరీస్ల రిలీజ్పై నెలకొన్న కన్ఫ్యూజన్ తో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే నడుస్తోంది.
జియోహాట్స్టార్ కొరియన్ డ్రామాస్
చోయ్ వూ షిక్, జంగ్ సో మిన్ లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన 'వుడ్ యూ మ్యారీ మీ?' ఒక ఫన్ అండ్ రొమాంటిక్ డ్రామా. ఒక రిచ్ బేకరీ వారసుడు, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్న ఒక అమ్మాయి.. లగ్జరీ ఇల్లు సొంతం చేసుకోవడం కోసం ఫేక్ మ్యారేజ్ చేసుకుని, ఆ తర్వాత నిజంగానే ప్రేమలో పడే స్టోరీతో ఇది తెరకెక్కింది. 2025 అక్టోబర్లోనే గ్లోబల్గా రిలీజ్ అయినా, ఇండియన్ ఆడియన్స్కు ఇప్పుడే అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇక రెండోది.. కొరియన్ స్టార్స్ ఐయూ (IU), బైయోన్ వూ సియోక్ నటించిన 'పర్ఫెక్ట్ క్రౌన్'. మోడ్రన్ కొరియా రాజ కుటుంబ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే ఈ కాంట్రాక్ట్ మ్యారేజ్ స్టోరీ 2026లో వరల్డ్ వైడ్ గా సెన్సేషనల్ హిట్ సాధించింది. హులు, డిస్నీ ప్లస్లలో కలిపి 43 మిలియన్ల వ్యూయింగ్ అవర్స్ను రాబట్టిన ఈ సిరీస్, ఇప్పుడు నేరుగా జియోహాట్స్టార్ లిస్ట్లోకి యాడ్ అయిపోయింది.
Disney-Jio Merger 2026: లేట్ అవ్వడానికి అసలు కారణం ఏంటి?
2024 చివర్లో జరిగిన డిస్నీ - జియో విలీనం (Disney-Jio Merger) తర్వాతే ఈ కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయిందని ఫ్యాన్స్ ఫీల్ అవుతున్నారు. అంతకుముందు డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ ఇండియాలో కొరియన్ కంటెంట్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉండేది. ఇవి డిస్నీ ప్లస్ ఒరిజినల్స్ అయినప్పటికీ, ఇండియాలో వీటి స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ ప్రాసెస్ వేరుగా ఉంటుంది.
డిస్నీ తన ఇండియన్ బిజినెస్ను జియోతో మెర్జ్ చేసిన తర్వాత, పాత కంటెంట్ అగ్రిమెంట్స్ మళ్లీ రివ్యూ చేయాల్సి వస్తోంది. స్థానిక భాషల సబ్టైటిల్స్ క్రియేట్ చేయడం, డబ్బింగ్ అనుమతుల వల్ల ఆలస్యం జరుగుతోంది. కిమ్ దా మి నటించిన 'నైన్ పజిల్స్', నామ్కూంగ్ మిన్ 'అవర్ మూవీ' లాంటి సిరీస్ల కోసం ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ ఇంకా వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ప్రస్తుతం ఉన్న ఓటీటీ ట్రెండ్స్ గమనిస్తే.. డిస్నీ-జియో మెర్జర్ తర్వాత లోకల్ స్పోర్ట్స్, ఇండియన్ కంటెంట్పై ఉన్న ఫోకస్ ఇంటర్నేషనల్ కంటెంట్ మీద కాస్త తగ్గింది. ఒకప్పుడు గ్లోబల్ రిలీజ్ తో పాటే ఇండియాలోనూ ఈ సిరీస్ లు స్ట్రీమింగ్ అయ్యేవి.
కానీ ఇప్పుడు లేట్ అవుతుండటంతో ఆడియన్స్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుకుతున్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్ తన కే-డ్రామా లైబ్రరీని స్పీడ్గా పెంచుకుంటూ ఆడియన్స్ని లాగేసుకుంటోంది. జియోహాట్స్టార్ కేవలం ఇలా సైలెంట్ రిలీజ్లతో సరిపెట్టకుండా, లైసెన్సింగ్ ప్రాసెస్ని ఫాస్ట్ చేయకపోతే కే-డ్రామా ఆడియన్స్ బేస్ ను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
People Also Ask (FAQs)
జియోహాట్స్టార్లో తాజాగా రిలీజ్ అయిన కొరియన్ డ్రామాలు ఏవి?
'వుడ్ యూ మ్యారీ మీ?' (Would You Marry Me?), 'పర్ఫెక్ట్ క్రౌన్' (Perfect Crown) అనే రెండు పాపులర్ కొరియన్ సిరీస్లు ఎలాంటి ముందస్తు ప్రకటన లేకుండా జూన్ 1 నుంచి జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
'పర్ఫెక్ట్ క్రౌన్' సిరీస్ స్పెషాలిటీ ఏంటి?
పాపులర్ కొరియన్ స్టార్లు ఐయూ (IU), బైయోన్ వూ సియోక్ నటించిన ఈ హిస్టారికల్ రొమాన్స్ డ్రామా 2026లో గ్లోబల్గా రిలీజై, 43 మిలియన్లకు పైగా వ్యూయింగ్ అవర్స్తో సెన్సేషనల్ హిట్ సాధించింది.
ఇండియాలో డిస్నీ ప్లస్ కే-డ్రామాల రిలీజ్ ఎందుకు లేట్ అవుతోంది?
డిస్నీ-జియో విలీనం తర్వాత ప్రాంతీయ లైసెన్సింగ్ హక్కుల పునఃసమీక్ష, లోకల్ భాషల సబ్టైటిల్స్, డబ్బింగ్ ప్రాసెస్ లాంటి కారణాల వల్ల కొన్ని క్రేజీ కొరియన్ డ్రామాల రిలీజ్ లేట్ అవుతోంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.