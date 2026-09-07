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Bigg Boss 10 Buzz: ఆట కాదు వేట.. బిగ్ బాస్ 10 బజ్ హోస్ట్ గా మళ్లీ శివాజీనే.. వణుకు పుట్టించేలా ప్రోమో.. ఎప్పటి నుంచంటే?

Bigg Boss 10 Buzz: ​బిగ్ బాస్ 10 లవర్స్ కు బిగ్ అలర్ట్! బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్ల హాట్ టాక్ షో ‘బిగ్ బాస్ బజ్’ హోస్ట్ ఎవరో తేలిపోయింది. మరోసారి సీనియర్ నటుడు శివాజీ తనదైన స్టైల్లో ఎలిమినేటెడ్ కంటెస్టెంట్లను వణికించేందుకు రెడీ అయ్యారు. ప్రోమోతోనే దీనిపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. 

Published on: Sep 7, 2026, 06:10:56 IST
By Chandu Shanigarapu
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Bigg Boss 10 Buzz: బిగ్ బాస్ సీజన్ 7లో తనదైన నైజంతో, పంచ్‌లతో ప్రేక్షకులను అలరించి టాప్ కంటెస్టెంట్‌గా నిలిచిన శివాజీ.. మరోసారి హోస్ట్‌గా కొత్త అవతారం ఎత్తారు. గత సీజన్ లో బిగ్ బాస్ బజ్ లో ఎలిమినేటెడ్ కంటెస్టెంట్లతో నిజాలు రాబట్టిన ఆయన.. మరోసారి బిగ్ బాస్ బజ్ హోస్ట్ గా వ్యవహరించనున్నారు.

ఆట కాదు వేట.. బిగ్ బాస్ 10 బజ్ హోస్ట్ గా మళ్లీ శివాజీనే.. వణుకు పుట్టించేలా ప్రోమో.. ఎప్పటి నుంచంటే? (x/starmaa)
ఆట కాదు వేట.. బిగ్ బాస్ 10 బజ్ హోస్ట్ గా మళ్లీ శివాజీనే.. వణుకు పుట్టించేలా ప్రోమో.. ఎప్పటి నుంచంటే? (x/starmaa)

బిగ్ బాస్ 10 బజ్

బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్ బయటకు రాగానే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేసేందుకు బిగ్ బాస్ బజ్ అనే ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశారు. ఇది స్టార్ మా మ్యూజిక్ లో ప్రసారమవుతుంది. ఈ బజ్ కు ప్రతి సీజన్ కు హోస్ట్ లు మారుతూ వచ్చారు. అంతకుముందు సీజన్లోని స్టార్ కంటెస్టెంట్లు తర్వాతి సీజన్ బిగ్ బాస్ బజ్ కు హోస్ట్ లుగా చేశారు. కానీ శివాజీ మాత్రం వరుసగా హోస్ట్ గా కొనసాగుతుండటం విశేషం.

ఆట కాదు వేట

బిగ్ బాస్ బజ్ లో తనదైన డైనమిజంతో కంటెస్టెంట్లను వణికించారు శివాజీ. ఇప్పుడు కొత్త సీజన్ కోసం ప్రోమోతోనే వణికించే ప్రయత్నం చేశారు. ​హౌస్‌మేట్స్‌ను హాట్ సీట్‌లో కూర్చోబెట్టి, వారు చేసిన తప్పులను, ఆడిన డబుల్ గేమ్‌లను ఏమాత్రం దాచకుండా నిలదీసేందుకు శివాజీ పక్కా ప్లాన్‌తో వస్తున్నారు.

"ఇది ఆట కాదు.. వేట!" అంటూ మేకర్స్ విడుదల చేసిన ప్రోమో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అందులో బిగ్ బాస్ జర్నీ, నిజం అంటూ తూకం వేసే శివాజీ కొత్తగా కనిపించారు.

​స్టార్ మా మ్యూజిక్‌లో డబుల్ ధమాకా

ఇక స్టార్ మాలో అంతకుముందు రాత్రి వచ్చిన బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్ తో పాటు కాస్త కంటెంట్ పొడిగించి తర్వాతి రోజు స్టార్ మా మ్యూజిక్ లో రిపీట్ చేసే సంగతి తెలిసిందే. బిగ్ బాస్ 10 సీజన్ కోసం కూడా స్టార్ మా ఈ ప్లాన్ ఫాలో అవుతుంది.

​సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ బిగ్ బాస్ బజ్ షో.. ప్రతిరోజూ రెండు వేర్వేరు సమయాల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ​ఉదయం 10:00 గంటలకు, సాయంత్రం 6:00 PM కి స్టార్ మా మ్యూజిక్ ఛానెల్‌లో ఈ అన్‌ఫిల్టర్డ్ ఎపిసోడ్లు ప్రసారమవుతాయి.

శివాజీనే ఎందుకు?

బిగ్ బాస్ బజ్ షోకు శివాజీనే హోస్ట్ గా ఎందుకు కొనసాగిస్తున్నారనే ప్రశ్నలు రావడం కామన్. ​బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చే కంటెస్టెంట్ల ఇంటర్వ్యూలకు యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది.

​సాధారణంగా టాక్ షో హోస్ట్‌లు కంటెస్టెంట్లతో డిప్లొమాటిక్‌గా వ్యవహరిస్తారు. కానీ శివాజీ ముక్కుసూటితనం, నిజాయితీగా మాట్లాడే మనస్తత్వం వల్ల ఇంటర్వ్యూలు పొలిటికల్ డిబేట్లను తలపించేలా పవర్‌ఫుల్‌గా సాగుతాయి. ఇది షో వ్యూయర్‌షిప్‌ను విపరీతంగా పెంచుతుంది.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Bigg Boss 10 Buzz: ఆట కాదు వేట.. బిగ్ బాస్ 10 బజ్ హోస్ట్ గా మళ్లీ శివాజీనే.. వణుకు పుట్టించేలా ప్రోమో.. ఎప్పటి నుంచంటే?
Home/Entertainment/Bigg Boss 10 Buzz: ఆట కాదు వేట.. బిగ్ బాస్ 10 బజ్ హోస్ట్ గా మళ్లీ శివాజీనే.. వణుకు పుట్టించేలా ప్రోమో.. ఎప్పటి నుంచంటే?
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