Serial Timings: స్టార్ మా సీరియల్స్ వేళల్లో బిగ్ ఛేంజ్..ఇవాళ నుంచే కొత్త టైమింగ్స్..4 ప్రధాన సీరియల్స్ షెడ్యూల్ మార్పు!
Serial Timings: బుల్లితెర దిగ్గజం స్టార్ మా తమ ప్రధాన సీరియళ్ల ప్రసార వేళలను మళ్లీ మార్చింది. బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ స్టార్ట్ కావడంతో 4 సీరియల్స్ టైమింగ్ లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇవాళ నుంచి గోదావరి, నువ్వు లేక నేను లేను, ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు, పొదరిల్లు టైమింగ్స్ ఏంటో చూసేయండి.
Serial Timings: తెలుగు టెలివిజన్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరిస్తున్న స్టార్ మా ఛానెల్ తమ అర్లీ ప్రైమ్టైమ్ షెడ్యూల్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 7) నుంచి కొత్త టైమింగ్స్ ప్రకారం ఈ రోజువారీ సీరియల్స్ సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు వారంలో ఆరు రోజులు ప్రసారం కానున్నాయి.
స్టార్ మా సీరియల్స్
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ గ్రాండ్ గా లాంఛ్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో స్టార్ మా తన ప్రైమ్ టైమ్ సీరియల్స్ టైమింగ్ ను మళ్లీ మార్చింది. సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు సాయంత్రం 6:00 గంటలకు ‘గోదావరి’ సీరియల్ ప్రసారం కానుంది. ఆ వెంటనే సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ‘నువ్వు లేక నేను లేను’ సిరీయల్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
రాత్రి 7:00 గంటల ముఖ్యమైన ప్రైమ్టైమ్ స్లాట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ‘ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు’ ప్రసారం కానుండగా, ఆ తర్వాతి స్లాట్ అయిన రాత్రి 7:30 గంటలకు ‘పొదరిల్లు’ సీరియల్ ప్రసారమవుతుంది.
స్టార్ మా మాస్టర్ ప్లాన్
స్టార్ మా ఈ నాలుగు కీలక సీరియళ్ల టైమింగ్స్ను ఒకేసారి మార్చడం వెనుక బలమైన నెట్వర్క్ వ్యూహం దాగి ఉంది. ‘బిగ్ బాస్ తెలుగు 10’ రియాలిటీ షో రాత్రి 9:30 గంటల స్లాట్లో ప్రసారం అవుతుంది. దానికి ముందుగానే సాయంత్రం 6:00 గంటల నుంచి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ను టీవీ స్క్రీన్లకు కట్టిపడేయడం ద్వారా రాత్రి ప్రైమ్టైమ్కు బలమైన వ్యూయర్షిప్ బేస్ను ఛానెల్ సిద్ధం చేస్తోంది.
ఆ సీరియల్ తో
పోటీ నెట్వర్క్ అయిన జీ తెలుగు సాయంత్రం 6:30 నుంచి 8:00 గంటల స్లాట్లో ఇస్తున్న గట్టి పోటీని తట్టుకునేందుకు స్టార్ మా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి 7:00 గంటల పవర్ఫుల్ స్లాట్లోకి ‘ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు’ సీరియల్ను తీసుకురావడం ద్వారా ఆ సమయానికి టీవీల ముందుండే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ రేటింగ్స్ను తమ వైపు తిప్పుకోవాలని ప్లాన్ చేసింది.
ఇంతకుముందులా కాకుండా సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ఆరు రోజుల పాటు నాన్-స్టాప్గా డ్రామా ఎపిసోడ్లను అందించడం వల్ల వీక్షకులు డిజిటల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ల వైపు మళ్లకుండా టీవీలకే పరిమితమవుతారు. శనివారం రోజు కూడా సీరియళ్లలో ఉత్కంఠభరితమైన ట్విస్ట్లు రానుండటం ప్రేక్షకులకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ కానుంది.
సండే కూడా
స్టార్ మా ఇటీవల ఆదివారం కూడా సీరియల్స్ ప్రసారమవుతాయని ప్రకటించి సంచలనం క్రియేట్ చేసింది. టీవీ ఆడియన్స్ ను పూర్తిగా తన వైపు తిప్పుకొనే ప్లాన్ వేసింది. కానీ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ స్టార్ట్ కావడంతో సీరియల్స్ టైమింగ్ లో మార్పులు చేయక తప్పలేదు. ఈ కొత్త టైమింగ్స్ సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు అని స్టార్ మా ప్రకటించింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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