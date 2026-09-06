Bigg Boss 10 Contestants List: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు కంటెస్టెంట్ల కంప్లీట్ లిస్ట్.. సెలబ్రిటీలు ఎవరు? కామనర్లు ఎవరు?
Bigg Boss 10 Contestants List: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ వచ్చేసింది. ఇక 15 వారాలు బుల్లితెర ఆడియన్స్ కు నాన్ స్టాప్ ఎంటర్ టైన్మెంట్ గ్యారెంటీ. ఇవాళ బిగ్ బాస్ కొత్త సీజన్ గ్రాండ్ గా లాంఛ్ అయింది. మరి హౌస్ లోకి అడుగుపెట్టిన సెలబ్రిటీలు ఎవరు? కామనర్లలో ఎవరికి ఛాన్స్ దక్కిందో చూసేయండి.
Bigg Boss 10 Contestants List: బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ కొత్త సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. తెలుగు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు వచ్చేసింది. ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 6) గ్రాండ్ గా స్టార్ట్ అయిన ఈ షోలోకి వచ్చిన కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే.
దేబ్జానీ మోదక్
సీరియల్ హీరోయిన్ దేబ్జానీ మోదక్ బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు హౌస్ లోకి ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ భామ స్టార్ మా పాపులర్ సీరియల్ ‘ఎన్నెన్మో జన్మల బంధం’తో తెలుగు ఆడియన్స్ కు దగ్గరైంది దేబ్జానీ.
త్రిగుణ్
తెలుగు హీరో త్రిగుణ్ సెకండ్ కంటెస్టెంట్ గా బిగ్ బాస్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతని రియల్ నేమ్ అరుణ్ అదిత్. అయితే కొత్త పేరు త్రిగుణ్ తో అతను హౌస్ లోకి వచ్చాడు. రీసెంట్ గా ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీలో కీ రోల్ ప్లే చేశాడు త్రిగుణ్.
సింగర్ ఝాన్సీ
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులోకి మూడో కంటెస్టెంట్ గా సింగర్ ఝాన్సీ అడుగుపెట్టింది. అగ్నిపరీక్షలో గోల్డెన్ టికెట్ గెలుచుకుని నేరుగా హౌస్ కు అర్హత సాధించింది ఝాన్సీ.
సుధీర్ రెడ్డి
యూట్యూబ్ లో పాడ్ కాస్ట్ షోతో పాపులర్ అయిన సెలబ్రిటీ సుధీర్ రెడ్డి. అతను నాలుగో కంటెస్టెంట్ గా హౌస్ లోకి వెళ్లాడు.
అమన్
అగ్నిపరీక్ష నుంచి బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు హౌస్ లోకి వెళ్లిన మరో కామనర్ అమన్. ఓటింగ్ లో టాప్ ప్లేస్ లో నిలవడంతో అమన్ కు ఈ ఛాన్స్ దక్కింది.
చైత్ర రాయ్
మరో సీరియల్ నటి చైత్ర రాయ్ కూడా హౌస్ లోకి వచ్చింది. అష్టా చెమ్మా సీరియల్ తో తెలుగు ఆడియన్స్ కు చైత్ర పరిచయమే.
రాంప్రసాద్
జబర్దస్త్ కమెడియన్ ఆటో రాంప్రసాద్ కూడా బిగ్ బాస్ 10లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఎంటర్ టైన్ చేయడం లేదు కాబట్టి స్టేజీ పై నుంచే పంపించేద్దామని రాంప్రసాద్ తో నాగార్జున ఆడుకుంటాడు. చివరకు లోపలికి పంపిస్తాడు.
శాలిని
అగ్నిపరీక్ష నుంచి బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్లిన మూడో కంటెస్టెంట్ శాలిని. నవదీప్ వచ్చి శాలినిని సెలెక్ట్ చేస్తాడు.
టెంపర్ వంశీ
టాలీవుడ్ లో విలన్ రోల్స్ తో అదరగొడుతున్న టెంపర్ వంశీ బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్లాడు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన టెంపర్ మూవీతో వంశీకి మంచి పేరు వచ్చింది.
సృష్టి వ్యాకరణం
బిగ్ బాస్ 10లోకి మరో కామనర్ గా సృష్టి వ్యాకరణం అడుగుపెట్టింది. సృష్టి వ్యాకరణం ఓ మోడల్. అగ్నిపరీక్షలో ఆమె అదరగొట్టింది. యాంకర్ శ్రీముఖి వచ్చి సృష్టిని సెలెక్ట్ చేసింది.
నరేష్
జబర్దస్త్ లో తన కామెడీ, పంచ్ లతో నవ్వించే నరేష్ కూడా బిగ్ బాస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేశాడు. ‘‘లో నరేష్ అని కొడితే.. ‘బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు విన్నర్’ అని రావాలి’’ అని నరేష్ స్టేజీపై చెప్తాడు. నరేష్ ను ప్యాక్ చేసి హౌస్ లోకి పంపించడం హైలైట్ గా నిలిచింది.
ఆర్జే చరణ్
అగ్నిపరీక్ష నుంచి ఆర్జే చరణ్ కూడా బిగ్ బాస్ హౌస్ కు సెలెక్ట్ అయ్యాడు. ఆడియన్స్ ఓటింగ్ తో అతను ఈ సీజన్ లో అడుగుపెట్టాడు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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