Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు అగ్నిపరీక్ష.. కామనర్లకు షాకింగ్ రెమ్యునరేషన్.. హౌస్ కు వెళ్తే ఎంతో తెలుసా?
Bigg Boss 10 Remuneration: బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ కొత్త సీజన్ త్వరలోనే రాబోతుంది. తెలుగు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు వచ్చే వారమే స్టార్ట్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో అగ్నిపరీక్షలో పోటీపడుతున్న కామనర్లకు ఇచ్చే రెమ్యునరేషన్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Bigg Boss 10 Remuneration: ఎన్ని ట్రోల్స్ వచ్చినా, ఎంత నెగెటివిటీ స్ప్రెడ్ అయినా బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోకు ఉండే క్రేజ్ మాత్రం పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ సారి అంచనాలను మించేలా కొత్త సీజన్ ను డిజైన్ చేస్తున్నారు. మైల్ స్టోన్ లాంటి బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ సెప్టెంబర్ 6న గ్రాండ్ గా లాంఛ్ కానుంది.
బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష
బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోలో కామన్ పీపుల్ కు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో గతేడాది అగ్నిపరీక్ష అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కామనర్లకు ఆడిషన్, టాస్క్ లు పెట్టి ఇందులో నుంచి బిగ్ బాస్ కు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ అగ్నిపరీక్ష నుంచి కామనర్ గా వెళ్లిన కళ్యాణ్ పడాల విన్నర్ గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.
బిగ్ బాస్ రెమ్యునరేషన్
ఈ సారి కూడా బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ కోసం కామనర్లకు అగ్నిపరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ అగ్నిపరీక్ష షో ఎండింగ్ కు వచ్చేసినట్లే. ఇప్పటికే అగ్ని పరీక్ష నుంచి సింగర్ ఝాన్సీ, రోహిత్ బిగ్ బాస్ కు సెలెక్ట్ అయ్యారనే టాక్ బలంగా వినిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షలో పోటీపడుతున్న కామనర్ల రెమ్యునరేషన్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
ఒక్కొక్కరికి
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు అగ్నిపరీక్షలో పోటీపడుతున్న కంటెస్టెంట్లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.50 వేల చొప్పున రెమ్యునరేషన్ చెల్లిస్తున్నారని టాక్. ఇక అగ్నిపరీక్షలో గెలిచి హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చే కామనర్లకు అక్కడ వారానికి రూ.70 వేల చొప్పున చెల్లిస్తారని సమాచారం.
గ్రాండ్ లాంఛ్
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ ను గ్రాండ్ గా నిర్వహించేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దశావతారం కాన్సెప్ట్ తో ఈ సారి మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ గా షోను రూపొందిస్తున్నారని టాక్. మరోసారి అక్కినేని నాగార్జున తన హోస్టింగ్ తో ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ మైల్ స్టోన్ లాంటి బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ సెప్టెంబర్ 6న గ్రాండ్ గా లాంఛ్ కానుంది.
వీళ్లు కన్ఫామ్?
ఇప్పటికే బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే సెలబ్రిటీల లిస్ట్ వైరల్ గా మారింది. జబర్దస్త్ నటులు రాంప్రసాద్, నరేష్ తో పాటు సీరియల్ నటి చైత్ర రాయ్, యాంకర్ వర్షిణి సౌందరరాజన్ హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం కన్ఫామ్ అనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. మరి ఏ సెలబ్రిటీలు బిగ్ బాస్ లోకి వస్తారనేది తెలియాలంటే మరో వారం ఆగాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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