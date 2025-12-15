బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు గ్రాండ్ ఫినాలే మరో ఆరు రోజుల్లోనే.. ఆ ఐదుగురి మధ్య టైటిల్ కోసం టఫ్ ఫైట్
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు గ్రాండ్ ఫినాలేకు రంగం సిద్ధమైంది. వచ్చే ఆదివారం (డిసెంబర్ 21) ఈ ఫినాలే ఉండనున్నట్లు స్టార్ మా అనౌన్స్ చేసింది. టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ టైటిల్ కోసం పోటీ పడబోతున్నారు.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు క్లైమ్యాక్స్ కు చేరుకుంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 7న ప్రారంభమైన ఈ రియాలిటీ షో మొత్తానికి 107 రోజుల తర్వాత గ్రాండ్ ఫినాలేకు సిద్ధమైంది. మరో ఆరు రోజుల్లోనే అంటూ ఈ విషయాన్ని స్టార్ మా ఛానెల్ సోమవారం (డిసెంబర్ 15) తన ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించింది. దీంతో ఈసారి విజేత ఎవరో అని ప్రేక్షకులు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు గ్రాండ్ ఫినాలే
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు గ్రాండ్ ఫినాలేలో హౌస్లో ఉన్న చివరి ఐదుగురు కంటెస్టెంట్లు టైటిల్ కోసం పోటీ పడబోతున్నారు. ఈ ఫినాలే విషయాన్ని స్టార్ మా తన ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించింది. “టాప్ 5 ఫేస్ ఆఫ్.. ఎపిక్ గ్రాండ్ ఫినాలే కోసం సిద్ధంగా ఉండండి. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు రాత్రి 10 గంటలకు, శని, ఆదివారాల్లో రాత్రి 9 గంటలకు స్టార్ మాలో.. జియోహాట్స్టార్ లో 24 గంటలూ స్ట్రీమింగ్” అనే క్యాప్షన్ తో ఈ పోస్ట్ చేసింది.
గ్రాండ్ ఫినాలేలో టైటిల్ కోసం సంజన, ఇమ్మాన్యుయెల్, డిమాన్ పవన్, తనూజ, కల్యాణ్ పోటీ పడనున్నారు. ఈ ఐదుగురూ ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేస్తూ మరో ఆరు రోజుల్లో గ్రాండ్ ఫినాలే అని స్టార్ మా వెల్లడించింది. అంటే వచ్చే ఆదివారం (డిసెంబర 21) ఈ ఫినాలే జరగనుంది.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు ఇప్పటి వరకూ ఇలా..
ఊహించని ఎలిమినేషన్స్, అనూహ్యమైన ట్విస్టులు, గొడవలు, అరుపులు, సోల్జర్ కార్డ్స్, సింపతీ గేమ్స్, ఏడుపులు, టాస్క్లతో బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ బాగానే సాగింది. బిగ్ బాస్ హౌజ్లో ఐదుగురు కంటెస్టెంట్స్ మాత్రమే మిగిలారు. వారిలో టాప్ 3 నుంచి టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్లను హోస్ట్ నాగార్జున ప్రకటించారు.
టాప్ 3 ఫైనిలిస్ట్గా డిమాన్ పవన్ నిలవగా.. టాప్ 4లో ఇమ్మాన్యూయెల్ ప్లేస్ సంపాదించుకున్నాడు. ఇక టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్గా బుజ్జిగాడు హీరోయిన్ సంజన గల్రానీ నిలిచింది. అయితే ఈ టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్లలో తనూజ గౌడ వర్సెస్ కల్యాణ్ పడాల మధ్యే బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విన్నర్ రేసు గట్టిగా జరుగుతోంది.
ఈ ఇద్దరిలోనే బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు టైటిల్ విన్నర్ రానున్నారని సమాచారం. అయితే ఇప్పుడున్న టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్లలో ముగ్గురు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విజేతగా నిలిచి ట్రోఫీ ఎత్తితే బిగ్ బాస్ చరిత్రలోనే ఎవరు క్రియేట్ చేయని రికార్డ్ నమోదు అవుతుందని రివ్యూవర్స్ విశ్లేషిస్తున్నారు.