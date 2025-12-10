జియోహాట్స్టార్లో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్, షోస్ ఇవే.. లిస్టులో ఒక తెలుగు సినిమా, మలయాళం హారర్ థ్రిల్లర్
జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో బుధవారం (డిసెంబర్ 10) ట్రెండింగ్ లో ఉన్న టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్ ఇది. ఇందులో ఒక తెలుగు సినిమాతోపాటు ఓ మలయాళం హారర్ థ్రిల్లర్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ఆ పూర్తి జాబితా ఇక్కడ చూడండి.
జియోహాట్స్టార్లో ఈరోజు అంటే బుధవారం (డిసెంబర్ 10) టాప్ 10 ట్రెండింగ్ లో ఉన్న మూవీస్, వెబ్ సిరీస్, షోస్ ఏవో చూడండి. ఇందులో ఈ మధ్యే ముగిసిన హిందీ రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ 19' మొదటి స్థానంలో నిలవగా, తెలుగు సూపర్ హిట్ మూవీ 'మిరాయ్', మలయాళ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'డైస్ ఇరే' కూడా టాప్ 10లో స్థానం సంపాదించుకున్నాయి.
జియోహాట్స్టార్ టాప్ 10 మూవీస్, షోస్
బిగ్ బాస్ 19
కలర్స్ టీవీలో ప్రసారమైన పాపులర్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ 19 ఇటీవల డిసెంబర్ 7న గ్రాండ్ ఫినాలేతో ముగిసింది. గౌరవ్ ఖన్నా ఈ సీజన్ విజేతగా నిలిచాడు. ఫర్హానా భట్ రన్నరప్గా నిలవగా, ప్రణీత్ మోరే మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. ఆగస్టు 24న మొదలైన ఈ షో.. ఇప్పుడు జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో నంబర్ 1 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
లాఫర్ షెఫ్స్: సీజన్ 3
రెండో స్థానంలో కూడా కలర్స్ ఛానెల్ కే చెందిన రియాలిటీ షో ఉంది. భారతీ సింగ్ హోస్ట్ చేస్తున్న ఈ కుకింగ్ కామెడీ షోలో అలీ గోని, జన్నత్ జుబైర్, కరణ్ కుంద్రా, తేజస్వి ప్రకాష్ వంటి ప్రముఖ టీవీ స్టార్లు సందడి చేస్తున్నారు. హర్పాల్ సింగ్ జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
జిద్దీ ఇష్క్ వెబ్ సిరీస్
మూడో స్థానంలో థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఉంది. ఈ డ్రామా థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఐఎండీబీ రేటింగ్ 4.3 మాత్రమే. ఇందులో బర్ఖా బిష్త్, రియా సేన్ వంటి నటీమణులు నటించారు.
డైస్ ఇరే
ప్రణవ్ మోహన్లాల్ నటించిన మలయాళ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ డైస్ ఇరే నాలుగో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇది సస్పెన్స్, హారర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సినిమా. దీని ఐఎండీబీ రేటింగ్ 7.1గా ఉంది.
ఇట్: వెల్కమ్ టు డెర్రీ
హారర్ వెబ్ సిరీస్ ఇట్: వెల్కమ్ టు డెర్రీ ఐదో స్థానంలో ఉంది. హాలీవుడ్ హారర్ ఫ్రాంచైజీ 'IT'కి ప్రీక్వెల్గా వచ్చిన ఈ సిరీస్ ఐఎండీబీ రేటింగ్ 7.5.
జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్
ఈ ఏడాది జులై 2న థియేటర్లలో విడుదలైన సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ సినిమా జురాసిక్ వరల్డ్: రీబర్త్ ఆరో స్థానంలో ఉంది. ఈ మూవీ ఐఎండీబీ రేటింగ్ 5.9గా ఉంది.
మిరాయ్
తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న తేజ సజ్జా మరో సూపర్ హీరో మూవీ 'మిరాయ్' ఏడో స్థానంలో నిలిచింది. సెప్టెంబర్ 12న విడుదలైన ఈ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 7.2 రేటింగ్ ఉంది. టాప్ 10లో ఉన్న ఏకైక తెలుగు మూవీ ఇది.
గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్
ఎవర్ గ్రీన్ హాలీవుడ్ సిరీస్ 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్' ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. దీని 8 సీజన్లు జియోహాట్స్టార్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ వెబ్ సిరీస్ ఐఎండీబీ రేటింగ్ 9.2.
మహాభారత్: ఏక్ ధర్మయుధ్
ఇదొక ఏఐ (AI) జనరేటెడ్ సిరీస్ కావడం విశేషం. ఈ సిరీస్ తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది. అయితే దీని ఐఎండీబీ రేటింగ్ చాలా తక్కువగా అంటే 1.2గానే ఉంది.
డోరేమాన్
పిల్లల ఫేవరెట్ కార్టూన్ షో డోరేమాన్ పదో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ షో ఐఎండీబీ రేటింగ్ 8.2గా ఉండటం విశేషం.