Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బిగ్ బాస్ విన్నర్ గౌరవ్ ఖన్నా-కళ్లు చెదిరే ప్రైజ్ మనీతో పాటు కారు-సీరియల్ హీరోగా మొదలెట్టి.. గౌరవ్ ఎవరంటే?

    బిగ్ బాస్ 19 విన్నర్ గా గౌరవ్ ఖన్నా నిలిచాడు. ఆదివారం రాత్రి జరిగిన ఫినాలే ఎపిసోడ్ లో ఫర్హానా భట్ ను దాటి గౌరవ్ టైటిల్ సొంతం చేసుకున్నాడు.

    Published on: Dec 08, 2025 5:39 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మూడు నెలలకు పైగా సాగిన డ్రామా, పోరాటాలు, హృదయ విదారక సంఘటనలు, వినోదాల తర్వాత గౌరవ్ ఖన్నా బిగ్ బాస్ 19 విజేతగా అవతరించాడు. సల్మాన్ ఖాన్ ఆదివారం (డిసెంబర్ 7) రాత్రి హోస్ట్ చేసిన గ్రాండ్ ఫినాలే.. గౌరవ్, ఫర్హానా భట్ స్టేజిపై జీవితాన్ని మార్చేసే ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు ఉత్కంఠభరితమైన క్షణాలను చూసింది. చివరకు గౌరవ్ ఖన్నా టైటిల్ సొంతం చేసుకున్నాడు.

    గౌరవ్ ఖన్నా, సల్మాన్ ఖాన్, ఫర్హానా భట్
    గౌరవ్ ఖన్నా, సల్మాన్ ఖాన్, ఫర్హానా భట్

    బిగ్ బాస్ ప్రైజ్ మనీ

    బిగ్ బాస్ 19 హిందీ సీజన్ లో గౌరవ్ ఖన్నా విన్నర్ గా నిలిచాడు. ట్రోఫీతో పాటు ఈ నటుడు రూ. 50 లక్షల ప్రైజ్ మనీని ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. అంతే కాకుండా కారు కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు. గౌరవ్ ఖన్నా ఇప్పటికే సెలబ్రిటీ మాస్టర్ చెఫ్ టైటిల్ ను కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ ట్రోఫీని ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అతను ఫర్హానా భట్, తన్యా మిట్టల్, ప్రణీత్ మోర్, అమాన్ మల్లిక్ లను ఓడించి షో విజేతగా నిలిచాడు.

    సల్మాన్ ఖాన్ చివరికి పేరును వెల్లడించినప్పుడు ప్రేక్షకులు కేకలు వేశారు. తన నిగ్రహ స్వభావం, ఎప్పటికీ తగ్గని ప్రశాంతతకు పేరుగాంచిన గౌరవ్, అతని చుట్టూ కాన్ఫెట్టీ వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు ఆశ్చర్యానికి గురైనట్లు కనిపించాడు. ఫర్హానా మొదటి రన్నరప్ గా, ప్రణీత్ మోర్ రెండో రన్నరప్ స్థానంలో నిలిచారు.

    సల్మాన్ ఛాన్స్

    బిగ్ బాస్ 19 ట్రోఫీతో పాటు సల్మాన్ ఖాన్ తో యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ కూడా కొట్టేశాడు గౌరవ్ ఖన్నా. సీజన్ చివరి వీకెండ్ కా వార్ లో సల్మాన్ ఖాన్ వచ్చి గౌరవ్ ప్రశాంతమైన, స్థిరమైన స్వభావాన్ని ప్రశంసించాడు. త్వరలో అతనితో కలిసి పనిచేస్తానని వెల్లడించాడు.

    "అతని వ్యక్తిత్వంపై బాగా ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. అంతకంటే ఎక్కువగా అతని కుటుంబం, స్నేహితులు, భార్య అతన్ని అమితంగా గౌరవిస్తారు. అతనితో పనిచేయడం ఆనందంగా ఉంటుంది. నేను కూడా గౌరవ్ తో త్వరలో కలిసి పనిచేస్తాను" అని సల్మాన్ అన్నాడు.

    బిగ్ బాస్ జర్నీ

    బిగ్ బాస్ 19లో గౌరవ్ ఖన్నా ప్రయాణం పెద్దగా అరిచి చెప్పేది కాదు, కానీ అది నిశ్శబ్దంగా స్థిరంగా ఉంది. సీజన్ లో ఎక్కువ భాగం అతను తక్కువ ప్రొఫైల్ ను కొనసాగించాడు, పోరాటాలు లేదా వివాదాలలో అరుదుగా పాల్గొన్నాడు. ఈ విధానం చాలా మంది అతన్ని మొదట్లో తక్కువ అంచనా వేయడానికి దారితీసింది. కానీ షో పురోగమిస్తున్న కొద్దీ అతని ఆలోచనాత్మకమైన ఆటతీరు, సమతుల్య వ్యక్తిత్వం, గౌరవప్రదమైన ప్రతిస్పందనలు హృదయాలను గెలుచుకోవడం ప్రారంభించాయి.

    టీవీ సీరియల్ లో

    టీవీ సీరియల్ అనుపమలో అనుజ్ కపాడియా పాత్రకు, సిఐడిలో సీనియర్ ఇన్స్పెక్టర్ కవిన్ పాత్రకు ప్రసిద్ది చెందిన గౌరవ్ ఖన్నా ప్రముఖ టెలివిజన్ నటుడు. అతను యే ప్యార్ నా హోగా కమ్ లో యామీ గౌతమ్ సరసన నటించాడు. అతను సెలబ్రిటీ మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా సీజన్ 1 ను గెలుచుకున్నాడు.

    News/Entertainment/బిగ్ బాస్ విన్నర్ గౌరవ్ ఖన్నా-కళ్లు చెదిరే ప్రైజ్ మనీతో పాటు కారు-సీరియల్ హీరోగా మొదలెట్టి.. గౌరవ్ ఎవరంటే?
    News/Entertainment/బిగ్ బాస్ విన్నర్ గౌరవ్ ఖన్నా-కళ్లు చెదిరే ప్రైజ్ మనీతో పాటు కారు-సీరియల్ హీరోగా మొదలెట్టి.. గౌరవ్ ఎవరంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes