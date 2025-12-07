రీతు ఎలిమినేట్! మారిన బిగ్ బాస్ లెక్కలు.. టాప్-5 రేసు రివర్స్.. ఆ నలుగురు ఎవరు?
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ లో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. టాప్-5 ఎవరు? అనేదానిపై ఇంకా ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే కల్యాణ్ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచాడు, మరి ఇంకా నలుగురు ఎవరన్నది చూడాలి.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు ఎండింగ్ దిశగా సాగుతోంది. ఈ సీజన్ లో ఇంకా రెండు వారాలు మాత్రమే మిగిలాయి. ఇప్పటికే పడాల కల్యాణ్ ఫైనల్లో చోటు కొట్టేశాడు. ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచాడు. ఇవాళ (డిసెంబర్ 7) బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి రీతు చౌదరి ఎలిమినేట్ అయినట్లు తెలిసింది. ఈ అనూహ్యమైన ఎలిమినేషన్ తో బిగ్ బాస్ టాప్-5 లెక్కలు మారాయనే చెప్పొచ్చు.
రీతు ఎలిమినేట్
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగులో హాట్ బ్యూటీ రీతు చౌదరి ప్రయాణం ముగిసింది. ఈ భామ 13వ వారంలో లగేజీ ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్లిపోయింది. ఆదివారం రీతు ఎలిమినేట్ అయినట్లు సమాచారం. దీంతో టాప్-5 చేరకుండానే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో రీతు జర్నీకి ఎండ్ స్టాప్ వచ్చేసింది. ఓ వైపు టాస్క్ లు, మరోవైపు డీమాన్ పవన్ తో రిలేషన్.. ఇలా హౌస్ లో బాగానే ఎంటర్ టైన్ చేసింది రీతు.
టాప్-5 రేసు
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ నుంచి రీతు ఎలిమినేషన్ తో టాప్-5 రేసు మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. టాప్-5లో రీతు కూడా ఉంటుందనే కామెంట్లు వినిపించాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆమె ఇంటికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో టాప్-5లో నిలిచేవాళ్లు ఎవరన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. హౌస్ లో మిగిలింది ఏడుగురు. ఇందులో కల్యాణ్ ఇప్పటికే ఫైనల్ టికెట్ దక్కించుకున్నాడు.
ఆరుగురిలో
బిగ్ బాస్ హౌస్ లో రీతు ఎలిమినేషన్ తో ఏడుగురు మిగిలారు. తనూజ పుట్టస్వామి, పడాల కల్యాణ్, డీమాన్ పవన్, భరణి శంకర్, సుమన్ శెట్టి, సంజన గల్రానీ, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఉన్నారు. వీళ్లలో పడాల కల్యాణ్ అల్రెడీ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ ట్రోఫీ సొంతం చేసుకున్నాడు. టాస్క్ ల్లో అదరగొట్టి ఫైనల్ చేరిపోయాడు. ఇక మిగిలిన నాలుగు ప్లేస్ ల గురించి ఆరుగురు పోటీపడుతున్నారు. ఇందులో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ కచ్చితంగా టాప్-5 చేరతారనే టాక్ బలంగా వినిపిస్తోంది.
డబుల్ ఎలిమినేషన్
బిగ్ బాస్ బజ్ ప్రకారం చూసుకుంటే పడాల కల్యాణ్ తో పాటు ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ కచ్చితంగా ఫినాలే వరకూ వెళ్తారని టాక్. ఇక మిగిలింది రెండు స్థానాలు. ఇందుకోసం సంజన గల్రానీ, సుమన్ శెట్టి, భరణి శంకర్, డీమాన్ పవన్ మధ్య ప్రధానంగా పోటీ ఉండనుంది.
ఈ నలుగురిలో నుంచి ఏ రకంగా చూసుకున్నా భరణి శంకర్, డీమాన్ పవన్ ముందుకు వెళ్లారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. లేదా సంజన, సుమన్ కూడా టాప్-5లో ఉన్నా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. వచ్చే వారం హౌస్ లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉండబోతుంది. మరి ఇంటికి ఎవరు వెళ్తారో? ఫినాలే ఎవరు చేరతారో? చూడాలి.