బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు టికెట్ టు ఫినాలే రేసు హోరాహోరీగా సాగుతోంది. ఫినాలే టికెట్ కోసం కంటెస్టెంట్లు గట్టిగా పోరాడుతున్నారు. ఇంట్లో వాతావరణం వేడిగా మారింది. ఈ క్రమంలో కల్యాణ్, భరణి మధ్య పెద్ద గొడవే జరిగింది. మరోవైపు బిగ్ బాస్ లో ఈ వారం ఓటింగ్ లో పెద్ద ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది.
కల్యాణ్ వర్సెస్ భరణి
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ లో 13వ వారం ఆట సీరియస్ మోడ్ లోకి వెళ్లింది. ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ కోసం కంటెస్టెంట్లు పోటీ పడతుండటంతో టాస్క్ లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్ టాస్క్ ల్లో అదరగొడుతున్నారు. ఈ వారం భరణి అగ్రెసివ్ మోడ్ లో ఉన్నాడు.
ఈ క్రమంలోనే ఓ టాస్క్ లో సంచాలక్ సంజన నిర్ణయాన్ని తప్పుబడుతూ రెచ్చిపోయాడు భరణి. సంజన, రీతుపై గట్టిగట్టిగా అరిచేశాడు. పాత విషయాన్ని కూడా మధ్యలోకి లాగాడు. దీంతో కల్యాణ్ మధ్యలో జోక్యం చేసుకున్నాడు. నీ పేరు ఎత్తలేదు అంటూ కల్యాణ్ పైకి దూసుకెళ్లాడు.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు నామినేషన్
బిగ్ బాస్ లో ఈ వారం నామినేషన్లలో ఆరుగురున్నారు. తనూజ పుట్టస్వామి, డీమాన్ పవన్, భరణి, రీతు చౌదరి, సుమన్ శెట్టి, సంజన గల్రానీ నామినేట్ అయ్యారు. ఇందులో ఒకరు లేదా ఇద్దరూ ఈ వారం హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
బిగ్ బాస్ ఓటింగ్
13వ వారం ఓటింగ్ లో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. ఒక్క రోజులోనే ఓటింగ్ తారుమారైంది. డేంజర్ జోన్లో ఉన్న భరణి ఇప్పుడు సేఫ్ జోన్ లోకి వెళ్లిపోయాడు. బదులుగా హీరోయిన్ సంజన గల్రానీ డేంజర్ జోన్లోకు వచ్చింది. ఈ వారం టాస్క్ ల్లో ఆమె గట్టిగానే పోరాడినా పెద్దగా ఫలితం కనిపించలేదు. ఇది ఆమె ఓటింగ్ పై ప్రభావం పడినట్లు కనిపిస్తోంది.
డేంజర్ జోన్లో
ఎప్పటిలాగే ఓటింగ్ లో సీరియల్ హీరోయిన్ తనూజ పుట్టస్వామి టాప్ లో కొనసాగుతోంది. ఆమె 28.19 శాతం ఓటింగ్ తో నంబర్ వన్ గా ఉంది. డీమాన్ పవన్ 15.43 శాతం ఓటింగ్ తో రెండో ప్లేస్ లో, భరణి 15.18 శాతం ఓటింగ్ తో మూడో ప్లేస్ లో ఉన్నారు. అయితే మిగతా ముగ్గురు రీతు చౌదరి, సుమన్ శెట్టి, సంజన గల్రానీ ఓటింగ్ లో ఎక్కువ తేడా ఏం లేదు.
రీతు చౌదరి 13.96 శాతం, సుమన్ శెట్టి 13.94 శాతం, సంజన గల్రానీ 13.3 శాతం ఓటింగ్ తో ఉన్నారు. మారిన ట్రెండ్ ప్రకారం చూస్తే సంజన డేంజర్ జోన్లో ఉంది. ఎలిమినేషన్ కు చాలా దగ్గరగా ఉంది.