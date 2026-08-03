Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bigg Boss Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు అగ్నిపరీక్ష మొదలు కాబోతోంది.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన స్టార్ మా

    Bigg Boss Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు అగ్నిపరీక్షకు టైమ్ దగ్గరపడింది. ఆగస్ట్ 15 నుంచి ఈ షో ప్రారంభం కానున్నట్లు స్టార్ మా అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. దీంతో కొత్త సీజన్ సందడి మొదలు కాబోతోంది.

    Published on: Aug 3, 2026, 21:22:16 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Bigg Boss Agnipariksha: బుల్లితెరపై బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షోగా రికార్డులు సృష్టించిన బిగ్ బాస్ తెలుగు (Bigg Boss Telugu) పదో సీజన్‌కు కౌంట్‌డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. ప్రముఖ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఛానెల్ స్టార్ మా (Star Maa) తాజాగా ఒక పవర్ ప్యాక్డ్ ప్రోమోను వదులుతూ 'బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష' ఆగస్టు 15 నుంచి గ్రాండ్‌గా ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్ చేసింది.

    Bigg Boss Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు అగ్నిపరీక్ష మొదలు కాబోతోంది.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన స్టార్ మా
    Bigg Boss Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు అగ్నిపరీక్ష మొదలు కాబోతోంది.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన స్టార్ మా

    "ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠలో ముంచెత్తే అగ్నిపరీక్ష.. చరిత్ర సృష్టించబోయేది ఎవరు? మహా సంగ్రామానికి దారి మరికొద్ది రోజుల్లో" అంటూ స్టార్ మా షేర్ చేసిన ట్వీట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది.

    ల్యాండ్‌మార్క్ 10వ సీజన్.. ఈసారి 'అగ్నిపరీక్ష' కాన్సెప్ట్ ఏంటి?

    తెలుగు బుల్లితెర హిస్టరీలోనే బిగ్ బాస్ 10వ సీజన్ అనేది ఒక మైలురాయిగా నిలవబోతోంది. ఈ స్పెషల్ ల్యాండ్‌మార్క్ సీజన్ కోసం మేకర్స్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఒక డిఫరెంట్ 'అగ్నిపరీక్ష' థీమ్‌ను డిజైన్ చేసినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.

    హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టే ముందే కంటెస్టెంట్లకు కఠినమైన సవాళ్లు విసురుతారా లేక పాత సీజన్ల విజేతలతో సరికొత్త ఛాలెంజెస్ ఇప్పిస్తారా అనే ఉత్కంఠ ఫ్యాన్స్‌లో మొదలైంది. ఆగస్టు 15 ఇండిపెండెన్స్ డే కానుకగా ఈ రచ్చ షురూ కానుండటంతో టీఆర్‌పీ రికార్డులు బద్దలవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    జియోహాట్‌స్టార్‌లో 24/7 లైవ్ స్ట్రీమింగ్.. పక్కా ప్లానింగ్

    ప్రసార మాధ్యమాల పరంగా ఈసారి టీవీ వీక్షకులతో పాటు డిజిటల్ ఆడియన్స్ కోసం స్టార్ మా సాలిడ్ ప్లాన్ చేసింది. స్టార్ మా ఛానెల్‌తో పాటు జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar) ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఈ షో బిగ్ లెవెల్‌లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.

    డిజిటల్ కంటెంట్ లవర్స్ కోసం 24/7 లైవ్ స్ట్రీమింగ్ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉండనుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో భారీ బిగ్ బాస్ హౌస్ సెట్ నిర్మాణం ముగింపు దశకు చేరుకుంది.

    నాగార్జున హోస్టింగ్.. కంటెస్టెంట్లు వీళ్లేనా?

    కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) తనదైన స్టైలిష్ హోస్టింగ్, పవర్ ఫుల్ ఎనర్జీతో మరోసారి ఈ సీజన్‌ను నడిపించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. గత కొన్ని సీజన్లుగా షోను సక్సెస్‌ఫుల్‌గా లీడ్ చేసిన నాగార్జున.. ఈ 10వ సీజన్ కోసం స్పెషల్ మేకోవర్‌లో కనిపించబోతున్నారని సమాచారం.

    ఇక కంటెస్టెంట్ల విషయానికొస్తే సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్, టీవీ సీరియల్ ఆర్టిస్టులు, యూట్యూబ్ స్టార్స్, జబర్దస్త్ ఫేమ్ కామిక్స్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుల పేర్లు బాగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి.

    ఆగస్టు 15న జరగబోయే గ్రాండ్ లాంచ్ ఈవెంట్‌తో కంటెస్టెంట్ల వివరాలన్నీ బయటకు రానున్నాయి. రాబోయే 100 రోజుల పాటు బుల్లితెర వీక్షకులకు నాన్-స్టాప్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ గ్యారెంటీ అని చెప్పొచ్చు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Bigg Boss Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు అగ్నిపరీక్ష మొదలు కాబోతోంది.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన స్టార్ మా
    Home/Entertainment/Bigg Boss Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు అగ్నిపరీక్ష మొదలు కాబోతోంది.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన స్టార్ మా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes