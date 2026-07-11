BB Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2 లీక్- ఎపిసోడ్స్ ప్లాన్-టెలికాస్ట్ ఎప్పుడు? ఈ సారి సరికొత్త ట్విస్ట్!
BB Agnipariksha: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం బుల్లితెర ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గతేడాది సూపర్ హిట్ అయిన డిజిటల్ ప్రి-షో అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2 కి సంబంధించిన కీలక సమాచారం సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
BB Agnipariksha: బిగ్ బాస్ తెలుగు హిస్టరీలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన మైల్స్టోన్ సీజన్ అయిన Bigg Boss Telugu Season 10 త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి సరికొత్త థీమ్, విభిన్నమైన ఛాలెంజ్లతో హోస్ట్ కింగ్ నాగార్జున ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే, మెయిన్ హౌస్లోకి కామనర్లను సెలెక్ట్ చేసేందుకు గతేడాది జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) ప్రవేశపెట్టిన క్రేజీ స్పిన్-ఆఫ్ షో ‘అగ్నిపరీక్ష’ మళ్లీ రాబోతోంది.
అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2 ప్లాన్
సోషల్ మీడియాలో లీకైన సమాచారం ప్రకారం, ఈసారి ‘అగ్నిపరీక్ష’ ఫార్మాట్ గతేడాది కంటే మరింత ఇంటెన్స్ అండ్ పక్కా ప్లానింగ్తో సాగనుంది.
- టెలికాస్ట్ డేట్ (Telecast Starts): ఆగస్ట్ 15 నుండి ఈ ప్రీ-షో అఫీషియల్గా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో టెలికాస్ట్ కానుందని టాక్.
- మొత్తం ఎపిసోడ్లు (Total Episodes): సీజన్-1 కేవలం 15 ఎపిసోడ్లకే పరిమితమవ్వగా.. ఈసారి ఏకంగా 22 ఎపిసోడ్లను ప్లాన్ చేశారని తెలిసింది.
- ఫస్ట్ ఫేజ్ (First 9 Episodes): మొదటి 9 ఎపిసోడ్లలో వేల సంఖ్యలో వచ్చిన అప్లికేషన్ల నుండి ఫిల్టర్ చేసి టాప్ 15 లేదా టాప్ 22 మంది కంటెస్టెంట్లను షార్ట్ లిస్ట్ చేయనున్నారని సమాచారం.
- సెకండ్ ఫేజ్ (Next 13 Episodes): ఆ తర్వాత వచ్చే 13 ఎపిసోడ్లలో ఈ టాప్ 15 లేదా టాప్ 22 మంది మధ్య మెయిన్ హౌస్ ఎంట్రీ కోసం అసలైన షూట్ అండ్ టాస్క్ల ‘అగ్నిపరీక్ష’ నిర్వహించనున్నారు.
సీజన్ 2 భిన్నంగా?
గతేడాది శ్రీముఖి హోస్ట్గా, మాజీ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్లు అభిజీత్, బిందు మాధవి, నవదీప్ జడ్జీలుగా వ్యవహరించిన ‘అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 1’ కేవలం డిజిటల్ ఆడిషన్స్ తరహాలో సాగింది. కానీ ఈ సారి 22 ఎపిసోడ్ల సుదీర్ఘ రన్టైమ్ పెట్టడం వెనుక బలమైన కారణం ఉందని అంటున్నారు.
దశావతారం థీమ్
బిగ్ బాస్ సీజన్ 10 కోసం మేకర్స్ ‘దశావతారం’ థీమ్ను లీడ్ చేస్తున్నారు, అంటే ఆట చాలా కఠినంగా ఉండబోతోంది. అందుకే కామనర్ల ఎంపికను ఏదో ఒక చిన్న ఆడిషన్తో ముగించకుండా.. దాదాపు 13 ఎపిసోడ్ల పాటు వారి భౌతిక, మానసిక బలాన్ని పరీక్షించేలా భారీ టాస్క్లను డిజైన్ చేశారని సమాచారం.
ఈ 13 ఎపిసోడ్ల షూట్ ఆధారంగానే పబ్లిక్ ఓటింగ్, జ్యూరీ నిర్ణయం ప్రకారం కంటెస్టెంట్లు మెయిన్ హౌస్లోకి అడుగుపెడతారు. ఇది ఒక రకంగా మెయిన్ షో ప్రారంభమవ్వడానికి ముందే ప్రేక్షకులలో విపరీతమైన హైప్ క్రియేట్ చేయడానికి ఓటీటీ పార్ట్నర్ ఉపయోగించుకుంటున్న పక్కా బిజినెస్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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