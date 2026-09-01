Bigg Boss 10: మరో 5 రోజుల్లోనే బిగ్ బాస్ 10 గ్రాండ్ లాంఛ్-ఈ సారి కంటెస్టెంట్లు మామూలుగా లేరు-ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే-గ్లామర్ షో!
Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ లవర్స్ గెట్ రెడీ. మీకు అదిరిపోయే ఎంటర్ టైన్మెంట్ ఇచ్చేందుకు, బిగ్ బాస్ కిక్ ను మరింత పెంచేందుకు కొత్త సీజన్ వచ్చేస్తోంది. బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ కు మరో5 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ సారి హౌస్ లో అడుగుపెడతారనే అంచనాలున్న 10 మంది సెలబ్రిటీల లిస్ట్ ఇక్కడుంది. ఓ లుక్కేయండి.
Bigg Boss 10: సక్సెస్ ఫుల్ రియాలిటీ షో ‘బిగ్ బాస్’ తన మైల్ స్టోన్ 10వ సీజన్కు సిద్ధమైంది. తొమ్మిది సీజన్లు పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో.. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 (Bigg Boss Telugu 10) రూపంలో సరికొత్త 'దశావతారం' కాన్సెప్ట్తో అలరించేందుకు వస్తోంది. ఈ బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ మరో 5 రోజుల్లోనే స్టార్ట్ కానుంది.
బిగ్ బాస్ 10 లాంఛ్
అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్గా వ్యవహరించనున్న ఈ ల్యాండ్మార్క్ సీజన్ బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సెప్టెంబర్ 6న సాయంత్రం 7 గంటలకు గ్రాండ్గా ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి హౌస్లోకి ప్రారంభంలో కేవలం 10 మంది కంటెస్టెంట్లు మాత్రమే అడుగుపెట్టనుండగా, మిగతా వారిని వైల్డ్ కార్డ్, మిడ్-వీక్ ఎంట్రీల ద్వారా పంపేలా మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారని తెలిసింది.
‘దశావతారం’ థీమ్తో
మైలురాయిగా నిలిచే 10వ సీజన్ కావడంతో నిర్వాహకులు ఈసారి బిగ్ బాస్ షో ఫార్మాట్లో విప్లవాత్మక మార్పులు చేశారని టాక్. సాధారణంగా తొలిరోజే 15, 16 మంది వరకూ బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి పంపించేవాళ్లు. కానీ ఈ బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో 'దశావతారం' థీమ్కు తగ్గట్టుగా ప్రారంభంలో కేవలం 10 మంది సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లు మాత్రమే హౌస్లోకి వెళ్తారని సమాచారం.
వైల్డ్ కార్డు ట్విస్ట్
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ ప్రారంభంలో తక్కువ మంది ఉండటంతో ఆట వేగం పుంజుకుంటుంది. ఆ తర్వాత వారాల్లో మిడ్-వీక్ ఎంట్రీలు, వైల్డ్ కార్డ్ల రూపంలో మైండ్ గేమ్ను నడిపించనున్నారు. మరోవైపు అగ్నిపరీక్ష ద్వారా కామనర్లు కూడా హౌస్ లో అడుగుపెట్టనున్నారు.
బిగ్బాస్ 10 కంటెస్టెంట్స్ ఫైనల్ లిస్ట్
సోషల్ మీడియా, ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ సీజన్లో హౌస్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్న 10 మంది సెలబ్రిటీలు వీళ్లే. ఇందులో టీవీ సీరియల్స్ నటులు ముకేష్ గౌడ, చైత్ర రాయ్, దేబ్జానీ మోదక్ ఉన్నారు. జబర్దస్త్ నుంచి ఆటో రాంప్రసాద్, నరేష్ బిగ్ బాస్ లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారని టాక్.
ఇక హాట్ యాంకర్, నటి వర్షిణి సౌందరరాజన్ తో పాటు కృష్ణుడు, టెంపర్ వంశీ, అదిత్ అరుణ్ ('చెన్నై లవ్ స్టోరీ' ఫేమ్), పాపులర్ యూట్యూబర్ సుధీర్ రెడ్డి హౌస్ లోిక వెళ్తున్నారని టాక్.
గ్లామర్ షో
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో గ్లామర్ షో ఏ మాత్రం తగ్గకుండా మేకర్స్ ప్లాన్ వేసినట్లు తెలిసింది. అందుకే వర్షిణి సౌందరరాజన్, చైత్ర రాయ్, దేబ్జానీ మోదక్ ను రంగంలోకి దించుతున్నారని అంటున్నారు. దీంతో నాగార్జున మార్క్ హోస్టింగ్, జబర్దస్త్ టీమ్ కామెడీ, యూట్యూబ్ స్టార్ల హంగామా, గ్లామర్ షో కలిస్తే ఈ సీజన్ బుల్లితెరపై కొత్త రికార్డులు సృష్టించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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