Bigg Boss Telugu 10: ఇవి బిగ్ బాస్ నామినేషన్సా లేదా సీరియలా? రెండు రోజులు ఏంటి భయ్యా.. షోపై నెటిజన్లు ఫైర్!
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ పై నెటిజన్లు చిరాకు పడుతున్నారు. ఆడియన్స్ కూడా ఇదే ఫీల్ అవుతున్నారు. అందుకు కారణంగా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నామినేషన్ ప్రక్రియను సాగదీయడమే. ఏకంగా రెండు రోజుల పాటు నామినేషన్లే సాగితే.. ఇక టాస్క్ లు ఎప్పుడు పెడతారని నెటిజన్లు అడుగుతున్నారు.
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీలతో రసవత్తరంగా మారుతుందనుకుంటే మళ్లీ బోర్ కొట్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఆడియన్స్ చూసే నామినేషన్ ప్రక్రియను అయితే చిరాకు తెప్పించేలా మార్చేశారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ నామినేషన్లను ఎందుకు సాగదీస్తున్నారనే ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి.
బిగ్ బాస్ నామినేషన్స్
బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ప్రతి మండే నామినేషన్స్ అనేది ఎప్పుడూ ఉండే ప్రక్రియనే. కానీ గత వారం నుంచి ఈ నామినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏకంగా రెండు రోజుల పాటు సాగుతోంది. ఒక్కవారం అంటే సరే అని ఊరుకోవచ్చు కానీ వరుసగా రెండో వారం కూడా ఇలాగే జరుగుతుండటంతో నెటిజన్లు చిరాకు పడుతున్నారు.
గొడవలే గొడవలు
హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు కంటెస్టెంట్లను ఇతర కంటెస్టెంట్లు నామినేట్ చేసుకుంటారు. అయితే బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లో మాత్రం ఈ నామినేషన్లలో ల్యాగ్ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఎవరు ఎవరిని నామినేట్ చేస్తున్నారో, వాళ్ల మధ్య డిస్కషన్ ఉంటే ఈ విషయం ఇంత సుదీర్ఘంగా ఉండదు.
కానీ ఈ సీజన్ నామినేషన్స్ లో ఎవరు నామినేట్ చేస్తున్నారు? ఎవిరిని నామినేట్ చేస్తున్నారు? మధ్యలో ఎవరు, ఎందుకు వస్తున్నారన్నది హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీంతో నామినేషన్స్ లో గొడవలే గొడవలు జరుగుతున్నాయి.
నామినేషన్స్ లో రచ్చ
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ ఆరో వారం నామినేషన్స్ లోనూ రచ్చ కొనసాగుతోంది. వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్లు అప్పటికే ఉన్న ఓజీ కంటెస్టెంట్లు ఇద్దరకీ టాస్క్ పెడుతున్నారు. ఇందులో గెలిచిన వాళ్లకు ఇద్దరిని నామినేట్ చేసే ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. అయితే ఆ కంటెస్టెంట్లు డిఫెండ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఒకరినే నామినేట్ చేస్తున్నారు.
అయితే ఈ నామినేషన్స్ లో అమన్, త్రిగుణ్, రోహిత్, శాలిని రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నారు. తమ నామినేష్ అయినా, కాకపోయినా మధ్యలో వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. మాటలు అనుకుంటున్నారు. 10 నిమిషాల్లో అయిపోయే ప్రాసెస్ ను గంట సాగేలా చేస్తున్నారు.
ఇలా అయితే కష్టమే
నామినేషన్ ప్రక్రియ ఇలాగే సాగితే చాలా కష్టమనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆడియన్స్ కు ఈ సీజన్ పైనే ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉందనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి. నామినేషన్స్ ను స్వీట్ అండ్ షార్ట్ గా కుదించేలా బిగ్ బాస్ నిర్ణయం తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరి వచ్చే వారం దీనిపై బిగ్ బాస్ ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకుంటాడేమో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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