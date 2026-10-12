Bigg Boss Telugu 10: వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ అయినా తగ్గేదేలే.. వామ్మో అంతనా? బిగ్ బాస్ 10 కొత్త కంటెస్టెంట్ల రెమ్యునరేషన్!
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లో వైల్డ్ కార్డు స్టార్మ్ వచ్చేసింది. వైల్డ్ ఫైర్ పేరుతో అయిదుగురు కొత్త కంటెస్టెంట్లు హౌస్ లోకి అడుగుపెట్టారు. దీంతో గేమ్ మరింత టఫ్ గా మారనుంది. మరి వైల్డ్ కార్డుతో హౌస్ లోకి వచ్చిన కంటెస్టెంట్ల రెమ్యునరేషన్ ఎంతో ఇక్కడ చూసేయండి.
Bigg Boss Telugu 10 Remuneration: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ ఆరో వారంలోకి అడుగుపెట్టడంతో ఆట మరింత రసవత్తరంగా మారింది. నిర్వాహకులు ఊహించని విధంగా ఏకంగా ఐదుగురు కంటెస్టెంట్లను వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీల ద్వారా ఒకేసారి హౌస్లోకి పంపించారు. బుల్లితెర నటుడు శివ కుమార్, డ్యాన్సర్ నీతు నటరాజ్, 'ఢీ' ఫేమ్ శ్వేతా నాయుడు, యూట్యూబర్ నవరసాలు ఆర్కే (రామకృష్ణ), నటి దక్షి గుత్తికొండ రాకతో ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
బిగ్ బాస్ రెమ్యునరేషన్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లో ఒకేసారి అయిదుగురు కంటెస్టెంట్లు వైల్డ్ ఫైర్ అంటూ హౌస్ లోకి వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ ఇచ్చేశారు. ఇప్పుడు వీళ్ల రెమ్యునరేషన్ ఎంత అనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది. వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీతో వచ్చినప్పటికీ ఈ కంటెస్టెంట్లకు అదిరిపోయే రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నారని టాక్.
హైయ్యస్ట్ అతనికే
వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కంటెస్టెంట్లలో సీరియల్ హీరో శివ కుమార్కు అత్యధిక పారితోషికం అందుతున్నట్లు బుల్లితెర వర్గాల సమాచారం. 'నిన్ను కోరి' సీరియల్ ద్వారా ఫేమస్ అయిన శివ కుమార్ కోసం మేకర్స్ భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించినట్లు తెలుస్తోంది. సోషల్ మీడియా అంచనాల ప్రకారం, ఇతనికి వారానికి దాదాపు రూ.3 లక్షల వరకు రెమ్యునరేషన్ ఫిక్స్ చేశారని సమాచారం.
లేడీ కంటెస్టెంట్లకు ఇలా
ఇక లేడీ కంటెస్టెంట్లు అయిన శ్వేతా నాయుడు, నీతు నటరాజ్, దక్షి గుత్తికొండల పారితోషికాలు కూడా భారీ స్థాయిలోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. డాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ' ద్వారా విపరీతమైన అభిమానులను సంపాదించుకున్న శ్వేతా నాయుడుకు, మోడల్ కమ్ నటి అయిన దక్షి గుత్తికొండకు గ్లామర్ కోటా కింద మంచి డిమాండ్ ఉంది.
వీరిద్దరితో పాటు డ్యాన్సర్ నీతు నటరాజ్కు కూడా వారానికి రూ.1.5 లక్షల నుంచి రూ. 2.5 లక్షల వరకు పారితోషికాన్ని మేకర్స్ చెల్లిస్తున్నట్లు సమాచారం. సోషల్ మీడియాలో వీరికి ఉన్న ఫాలోయింగ్ను బట్టి ఈ అగ్రిమెంట్ కుదిరిందని టాక్.
ఆర్కేకు భారీగానే
మరోవైపు యూట్యూబర్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నవరసాలు ఆర్కే (రామకృష్ణ) రెమ్యునరేషన్ కూడా సాధారణ స్థాయి కంటే ఎక్కువగానే ఉంది. కామనర్ కేటగిరీ కంటెస్టెంట్లకు వారానికి రూ.70 వేల వరకు లభిస్తుండగా... ఆర్కే యూట్యూబ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కావడంతో ఇతనికి వారానికి రూ.1 లక్ష నుంచి రూ. 1.5 లక్షల వరకు రెమ్యునరేషన్ ఫిక్స్ చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఐదుగురు వైల్డ్ కార్డుల రాకతో ఇప్పటివరకు నడుస్తున్న గ్రూపుల ఆట తలకిందులయ్యేలా ఉందనే టాక్ వినిపిస్తుంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లో గేమ్ ఇకపై మరింత టఫ్ గా మారుతుందనే అంచనాలున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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