Bigg Boss 10 Elimination: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10.. దీపావళి బొనాంజా..ఈ వారం ఎలిమినేషన్లో ఊహించని ట్విస్ట్..మామూలు షాక్ కాదు!
Bigg Boss 10 Elimination: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 అభిమానులకు అదిరిపోయే అప్డేట్. ఈ వారం దీపావళి పండుగ సందర్భంగా హౌస్లో ఎలిమినేషన్ ఉండదని సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. తక్కువ ఓట్లతో డేంజర్ జోన్లో ఉన్న వర్షిణి, నీతూలకు బిగ్ బాస్ ఊహించని దీపావళి గిఫ్ట్ ఇచ్చి సేవ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Bigg Boss 10 Elimination: బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరిస్తున్న రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10' తొమ్మిదో వారం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. నామినేషన్స్, టాస్కులు, గొడవలతో వేడెక్కిన బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఇప్పుడు పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. కంటెస్టెంట్ల మధ్య పోటీ ఎలా ఉన్నా.. వీకెండ్ వచ్చేసరికి ఎలిమినేషన్ టెన్షన్ అందరిలోనూ మొదలవుతుంది. కానీ ఈసారి కింగ్ నాగార్జున కంటెస్టెంట్లకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పబోతున్నారని ఇన్ సైడ్ టాక్ వినిపిస్తోంది.
నాగార్జున భారీ ట్విస్ట్.. నో ఎలిమినేషన్
ఈ వారం బిగ్ బాస్ ఇంట్లో ఎలాంటి ఎలిమినేషన్ ఉండదని తెలిసింది. దీపావళి పండుగ స్పెషల్గా ఈ వీకెండ్ను పూర్తిగా ఎంటర్టైన్మెంట్తో నింపేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు. దసరా పండుగ సమయంలో ఎలాగైతే ఎలిమినేషన్ రద్దు చేసి ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచారో.. ఇప్పుడు కూడా అదే ఫార్ములాను ఫాలో అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీపావళి కానుకగా నాగార్జున ‘నో ఎలిమినేషన్’ బోర్డు తిప్పేస్తారని సమాచారం.
ఆ కంటెస్టెంట్లకు బిగ్ రిలీఫ్
ఈ వారం నామినేషన్స్లో మొత్తం 10 మంది కంటెస్టెంట్లు ఉన్నారు. అందులో ముకేష్ గౌడ, వంశీ, అమన్ లాంటి వారు ఓటింగ్ లో టాప్లో ఉండగా.. వర్షిణి, నీతూ మాస్టర్, శివ కుమార్, సుధీర్ తక్కువ ఓట్లతో డేంజర్ జోన్లో నిలిచారు. ముఖ్యంగా వర్షిణి, నీతూలలో ఒకరు ఎలిమినేట్ అవ్వడం ఖాయమని అందరూ భావించారు. కానీ బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన ఈ 'నో ఎలిమినేషన్' ట్విస్ట్తో వీరికి పెద్ద రిలీఫ్ లభించింది.
లక్కీ వర్షిణి
ఇప్పటికే ఒకసారి ముకేష్ గౌడ పవర్ వాడటంతో వర్షిణి ఎలిమినేషన్ నుంచి తప్పించుకుంది. ఈ సారి దీపావళి పండగ ఆమెను సేవ్ చేసిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. దీంతో వర్షిణి అదృష్టం మామూలుగా లేదని, నక్క తోక తొక్కిందని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
వచ్చే వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ తప్పదా?
ఈ వారం ఎలిమినేషన్ లేకపోవడం కంటెస్టెంట్లకు తాత్కాలికంగా సంతోషాన్ని ఇచ్చినా.. అది ఎంతో కాలం నిలవకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం హౌస్లో 13 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఫినాలేకి టాప్ 5 మాత్రమే వెళ్లాలి. అంటే రాబోయే ఐదు వారాల్లో దాదాపు ఎనిమిది మంది ఎలిమినేట్ అవ్వాలి.
దీన్ని బట్టి చూస్తే రాబోయే వారాల్లో కచ్చితంగా రెండు మూడు డబుల్ ఎలిమినేషన్స్ (Double Elimination) ఉండటం గ్యారెంటీ అని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. కంటెస్టెంట్లకు బిగ్ బాస్ దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నాడని టాక్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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