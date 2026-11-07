Bigg Boss Telugu 10: కులకడానికి అర్థం చెప్పిన నాగార్జున.. మగాడు కాడు ఏంటీ దేబ్జానీ.. కుండలు బద్ధలు కొట్టిన నాగార్జున!
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లో మరోసారి కంటెస్టెంట్లకు క్లాస్ పీకడానికి హోస్ట్ నాగార్జున రెడీ అయ్యారు. ఈ శనివారం ఎపిసోడ్లో హౌస్ మేట్స్ పై ఆయన ఫైర్ అయ్యారు. తాజాగా రిలీజైన ఈ వీకెండ్ ప్రోమో వైరల్ గా మారింది. ముఖ్యంగా వర్షిణి, దేబ్జానీపై నాగ్ ఫైర్ అయ్యారు.
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లో మరోసారి వీకెండ్ వార్ కు రంగం సిద్ధమైంది. హోస్ట్ నాగార్జున బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్లపై మళ్లీ ఫైర్ అయ్యారు. కుండలు బద్ధలు కొట్టి మరీ ఈ వారం లో కంటెస్టెంట్లు చేసిన తప్పులను నాగార్జున ఎత్తిచూపారు.
కులకడం ఏంటీ?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 లేటెస్ట్ ప్రొమోలో వర్షిణిపై నాగార్జున ఫైర్ అవడం కనిపించింది. బిగ్ బాస్ హౌస్ లో 9వ వారం నామినేషన్స్ లో వంశీ, ముఖేష్, వర్షిణి, సుధీర్ మధ్య వర్డ్ వార్ జరిగింది. చెల్లెని పంపించి మూలన కూర్చొని కులకడం కాదని ముఖేష్ ను వంశీ అన్నాడు. దీంతో వంశీపై వర్షిణి, సుధీర్ ఫైర్ అయ్యారు.
వర్షిణిపై ఫైర్
ఈ టాపిక్ ను వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో నాగార్జున ప్రస్తావించారు. అసలు వంశీ అన్నదాంట్లో తప్పు ఏం ఉందని వర్షిణిని నాగ్ ప్రశ్నించారు. కులకడం అంటే వయ్యారాలు పోవడం అని నాగ్ అర్థం చెప్పారు. వంశీ మాటల్లో ఎలాంటి తప్పు లేదని సర్టిఫై చేసేశారు. దీంతో వర్షిణి, సుధీర్, ముఖేష్ నోరు మూసుకోక తప్పలేదు.
మగాడు కాదా?
ఇక టాస్క్ సందర్బంగా ముఖేష్ గౌడను దేబ్జానీ నానా మాటలు అన్నది. ఈ విషయంపైనా నాగార్జున ఫైర్ అయ్యారు. ఆటలో కసి ఉండాలి కానీ మాటల్లో కాదని చెప్పారు. ‘సాలా, మగాడు కాదు’ అనే మాటలు ఎందుకు అని దేబ్జానీని సూటిగా ప్రశ్నించారు. కోల్ కతా నుంచి వచ్చిన దేబ్జానీని కాళీ మాతలా ఆడమని ఎంకరేజ్ చేశారు.
ఈ వారం నామినేషన్లు
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ 9వ వారంలో అమన్, ముఖేష్, రాంప్రసాద్, వంశీ, వర్షిణి, శివ, సుధీర్, నరేష్, నీతు, దేబ్జానీ ఉన్నారు. వీళ్లలో నుంచి ఈ వారం ఒకరు ఎలిమినేట్ అవడం ఖాయం. మరి ఆ ఒక్కరు ఎవరు అనేది ఉత్కంఠ రేపుతోంది.
సీరియల్ హీరోనా?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లో 9వ వారం అనఫిషియల్ ఓటింగ్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం చూస్తే సీరియల్ హీరో శివ కుమార్ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాడు. అతను ఓటింగ్ లిస్ట్ లో లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు. ముఖేష్ గౌడ టాప్ ప్లేస్ లో దూసుకెళ్తున్నాడు. ఆ తర్వాత దేబ్జానీ, సుధీర్, వర్షిణి, అమన్, నరేష్, నీతు, రాంప్రసాద్, వంశీ వరుసగా లిస్ట్ లో ఉన్నారు. మరి ఈ వారం శివ ఎలిమినేట్ అవుతాడా? ఇంకా ఏదైనా ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంటుందా? అనేది వేచి చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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