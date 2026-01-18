Edit Profile
    ఏదో అనుకుంటే.. ఇంకేదో అయ్యిందే.. రాజా సాబ్ 10 రోజుల కలెక్షన్లు.. ప్రభాస్ కు బిగ్ షాక్

    ఏదో అనుకుంటే.. ఇంకేదో అయ్యిందే.. ఇప్పుడు ది రాజా సాబ్ మూవీ కలెక్షన్ల విషయంలో ఇలాంటి కామెంట్లే వినిపిస్తున్నాయి. భారీ అంచనాలతో బరిలో దిగిన ప్రభాస్ కు రాజా సాబ్ బిగ్ షాక్ ఇచ్చిందని అంటున్నారు. ఈ మూవీ 10 రోజుల వసూళ్లు ఎలా ఉన్నాయంటే? 

    Published on: Jan 18, 2026 9:55 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    కెరీర్ లో ఫస్ట్ టైమ్ హారర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్.. వింటేజీ లుక్.. చాలా కాలం తర్వాత కామెడీ టైమింగ్, డ్యాన్స్ లు.. ముగ్గురు హీరోయిన్లు.. కీలక నటులు.. ఇలా చాలా అంచనాలతో థియేటర్లలోకి వచ్చిన ది రాజా సాబ్ కు బిగ్ షాక్ తప్పలేదు. ఎంతో హైప్ తో వచ్చి ఢీలా పడిపోయింది రాజా సాబ్. ఏదో అనుకుంటే, ఇంకేదో అయ్యిందేనని ఈ మూవీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు.

    ది రాజా సాబ్ లో సంజయ్ దత్, ప్రభాస్
    ది రాజా సాబ్ లో సంజయ్ దత్, ప్రభాస్

    రాజా సాబ్ కలెక్షన్లు

    'ది రాజా సాబ్' 2026 ప్రారంభంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన తెలుగు సినిమాలలో ఒకటి. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ప్ర‌భాస్ హీరోగా నటించారు. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి 9, 2026న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. తొలిరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా రాజా సాబ్ వసూలు చేసింది. కానీ ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా కలెక్షన్లు తగ్గిపోయాయి.

    ఏదో అనుకుంటే

    ఓపెనింగ్ వీకెండ్ తర్వాత రాజా సాబ్ కలెక్షన్లు దారుణంగా పడిపోయాయి. తొలి వారంలోనే రూ.200 కోట్లు అందుకుంటుదేమోనని అనుకున్న మూవీకి అసలు ఆదరణ కరవైంది. మొదటి వారం చివరి నాటికి అన్ని భాషల్లో కలిపి సుమారు రూ.130.25 కోట్లు వసూలైంది. ఇందులో ఎక్కువ భాగం తెలుగు మార్కెట్ల నుండే వచ్చింది. సినిమా స్కేల్, స్టార్ పవర్‌తో ఏర్పడిన అంచనాలతో పోలిస్తే ఈ మొత్తం మందగమనాన్ని సూచిస్తుంది.

    పదో రోజు వసూళ్లు

    8వ రోజు (రెండో శుక్రవారం) సుమారు రూ. 3.5 కోట్లు, 9వ రోజు (రెండో శనివారం) రూ. 3 కోట్లు, 10వ రోజు (రెండో ఆదివారం) సినిమా సుమారు రూ.1.51 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేయగలిగింది. మొత్తంగా 10వ రోజు నాటికి రాజా సాబ్ బాక్సాఫీస్ నెట్ వసూళ్లు సుమారు రూ.138.26 కోట్లుగా ఉన్నాయి. సక్నిల్క్ ప్రకారం 8, 9, 10వ రోజుల్లో కలెక్షన్లు దారుణంగా పడిపోయాయి.

    మొత్తం గ్రాస్

    8వ రోజు గ్లోబల్ అంకెలు, ఓవర్సీస్ మార్కెట్లతో సహా సినిమా ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ వసూళ్లు సుమారు రూ.188.75 కోట్లుగా ఉన్నాయని సూచించాయి. ఇందులో భారతదేశం నుండి సుమారు రూ.155.55 కోట్లు, విదేశాల నుండి సుమారు రూ.33.2 కోట్లు వచ్చాయి. రెండో వీకెండ్ లో సినిమా జోరు తగ్గింది. 9వ రోజు కేవలం రూ.3 కోట్లు, 10వ రోజు మరో రూ.1.51 కోట్లు వచ్చాయి.

    ఆక్యుపెన్సీ

    10వ రోజు థియేటర్లలో ఆక్యుపెన్సీ కూడా తగ్గిపోయింది. ఆదివారం (జనవరి 18) తెలుగు (2D) వెర్షన్‌లో ఉదయం షోలు సుమారు 20.03% ఆక్యుపెన్సీతో, మధ్యాహ్నం షోలు 34.72% తో నడిచాయి. సాయంత్రం లేదా రాత్రి షోలు గణనీయమైన సామర్థ్యంతో నిండినట్లు నివేదికలు లేవు. అదేవిధంగా హిందీ (2D) వెర్షన్ చాలా తక్కువ ఆక్యుపెన్సీని నమోదు చేసింది. ఉదయం 5.53%, మధ్యాహ్నం సుమారు 13.95% గా ఉంది.

