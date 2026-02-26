Whiskey: స్టార్ హీరో అజయ్ దేవగన్ విస్కీ బ్రాండ్కు 4 నెలల్లోనే 4 కోట్లు- మరో 23 రాష్ట్రాలకు- కొత్తగా స్మోకీ వేరియంట్!
Ajay Devgn Whiskey Brand Get 4 Cr Turnover: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజయ్ దేవగన్ విస్కీ బ్రాండ్ ‘ది గ్లెన్ జర్నీస్’ మార్కెట్లో దూసుకుపోతోంది. ప్రారంభించిన నాలుగు నెలల్లోనే రూ. 4.14 కోట్ల ఆదాయాన్ని సాధించి ఆశ్చర్యపరిచింది. త్వరలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి కూడా అజయ్ దేవగన్ విస్కీ బ్రాండ్ అడుగుపెట్టనుంది.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజయ్ దేవగన్ వెండితెరపైనే కాదు, వ్యాపార రంగంలోనూ తన సత్తా చాటుతున్నారు. అజయ్ దేవగన్ సొంత ప్రీమియం విస్కీ బ్రాండ్ ‘ది గ్లెన్ జర్నీస్’ (The GlenJourneys) అతి తక్కువ కాలంలోనే ఊహించని మైలు రాయిని అందుకుంది. గతేడాది అక్టోబర్లో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన అజయ్ దేవగన్ విస్కీ బ్రాండ్ కేవలం నాలుగు నెలల వ్యవధిలోనే రూ. 4.14 కోట్ల టర్నోవర్ను సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
రికార్డు స్థాయిలో విక్రయాలు
అజయ్ దేవగన్, కార్టెల్ బ్రదర్స్ భాగస్వామ్యంలో రూపొందిన ఈ సింగిల్ మాల్ట్ విస్కీ బ్రాండ్ ఇప్పటివరకు 8,622 బాటిళ్లకు పైగా అమ్ముడుపోయింది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని ఆరు రాష్ట్రాల్లో సుమారు 437 రిటైల్ అవుట్లెట్లలో ఈ బ్రాండ్ అందుబాటులో ఉంది.
మహారాష్ట్రలో ప్రయాణం
మహారాష్ట్రలో ప్రారంభమైన ‘ది గ్లెన్ జర్నీస్’ విస్కీ ప్రయాణం.. గోవా, ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, హర్యానా రాష్ట్రాలకు విస్తరించింది. అంతేకాకుండా ముంబై, జైపూర్, అహ్మదాబాద్ వంటి ప్రధాన విమానాశ్రయాల్లోని డ్యూటీ-ఫ్రీ సెక్షన్లలో కూడా ఇది లభిస్తోంది.
మెట్రో నగరాలకే కాకుండా
"సాంప్రదాయ స్కాచ్ పద్ధతులకు అనుగుణంగా గ్లెన్ జర్నీస్ను తీర్చిదిద్దాం. భారతీయ వినియోగదారుల నుంచి వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లోని ప్రజలకు (మందు బాబులకు) కూడా దగ్గరవ్వాలన్నదే మా లక్ష్యం" అని అజయ్ దేవగన్ తన బ్రాండ్ విజయంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
విదేశీ గడ్డపై కన్నేసిన ‘గ్లెన్ జర్నీస్’
భారత్లో మరో 23 రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అజయ్ దేవగన్ ‘ది గ్లెన్ జర్నీస్’ విస్కీ బ్రాండ్ సంస్థ ఇప్పుడు ప్రపంచ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే దుబాయ్ నుంచి 1,050 బాటిళ్ల కోసం ఆర్డర్లు వచ్చాయి. త్వరలోనే అమెరికా, కెనడా మార్కెట్లలో కూడా అడుగుపెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా, జూన్ 2026లో కొత్తగా ‘స్మోకీ వేరియంట్’ను కూడా లాంచ్ చేయనున్నారు.
సినిమా విశేషాలు
ఇక అజయ్ దేవగన్ సినీ కెరీర్ విషయానికొస్తే.. ఇటీవల ఆయన నటించిన ‘దే దే ప్యార్ దే 2’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది. మిశ్రమ స్పందన రావడంతో ఈ చిత్రం సుమారు రూ. 100 కోట్ల కలెక్షన్స్తో సరిపెట్టుకుంది.
అజయ్ దేవగన్ సినిమాలు
అయితే, అజయ్ దేవగన్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘దృశ్యం 3’ ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలోకి రానుంది. దీంతో పాటు ‘ధమాల్ 4’, ‘గోల్మాల్ 5’ వంటి అజయ్ దేవగన్ క్రేజీ ప్రాజెక్టులు కూడా వచ్చే ఏడాది కాలంలో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నాయి.