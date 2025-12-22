Edit Profile
    సమంత పెళ్లి ఫొటోలు చూసి షాక్ తిన్నాను.. మూడు రోజుల ముందే ఆమెతో షూటింగ్‌ చేశాను: బాలీవుడ్ నటుడి కామెంట్స్

    సమంత పెళ్లి ఫొటోలు చూసి తాను షాక్ తిన్నానని అన్నాడు బాలీవుడ్ నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య. ఆమెతో కలిసి అతడు మా ఇంటి బంగారం సినిమాతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

    Published on: Dec 22, 2025 7:51 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య తెలుసు కదా. ఈ మధ్యే కాంతార: ఎ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1 మూవీతో వచ్చాడు. ఇప్పుడు సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. అయితే ఇటీవల జరిగిన సమంత - రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి గురించి తనకు అసలు తెలియదని, షూటింగ్ చేసి వచ్చిన మూడు రోజులకే వారి పెళ్లి ఫోటోలు చూసి షాక్ అయ్యానని గుల్షన్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించాడు.

    "మూడు రోజుల ముందే కలిశాను.."

    విలక్షణ నటుడిగా గుర్తింపు పొందిన గుల్షన్ దేవయ్య త్వరలో టాలీవుడ్‌కు పరిచయం కాబోతున్నాడు. నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వంలో సమంత లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాలో అతడు నటిస్తున్నాడు. ఈ సందర్భంగా అతడు సమంత పెళ్లి గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

    గుల్షన్ దేవయ్య, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో గతంలో 'గన్స్ అండ్ గులాబ్స్' (Guns & Gulaabs) సిరీస్‌లో పనిచేశారు. అయినప్పటికీ సమంత, రాజ్‌ల పెళ్లి విషయం తనకు తెలియదని అతడు చెప్పడం విశేషం.

    "నేను 'మా ఇంటి బంగారం' షూటింగ్‌లో సమంతతో కలిసి పాల్గొన్నాను. షూటింగ్ ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్ళాను. సరిగ్గా మూడు రోజుల తర్వాత చూస్తే.. వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్న ఫోటోలు బయటకొచ్చాయి. అది చూసి నేను ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయాను. నాకు ఆ పెళ్లి గురించి అస్సలు ఐడియా లేదు" అని గుల్షన్ చెప్పుకొచ్చాడు.

    సమంత - రాజ్ లవ్ స్టోరీ

    'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2', 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' వెబ్ సిరీస్‌ల సమయంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు కలిసి పనిచేశారు. 2023 నుంచి వీరిద్దరి డేటింగ్ గురించి వార్తలు వచ్చినా.. రాజ్ అప్పటికే శ్యామలీ దేతో పెళ్లి బంధంలో ఉండటంతో (విడాకుల గురించి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు) చాలామంది ఆ వార్తలను కొట్టిపారేశారు.

    ఎట్టకేలకు డిసెంబర్ 1, 2025న కోయంబత్తూర్‌లోని ఈషా ఫౌండేషన్ (Isha Foundation)లో యోగ సంప్రదాయ పద్ధతిలో వీరిద్దరూ ఒక్కటయ్యారు. నిజానికి వీళ్ల పెళ్లి విషయం చాలా సీక్రెట్ గా ఉంచారు. డేటింగ్ పుకార్లపై అసలు ఎప్పుడూ స్పందించకుండా ఏకంగా పెళ్లి ఫొటోలు రిలీజ్ చేసి షాకిచ్చారు. సమంత తన సహ నటులకు కూడా తెలియకుండా ఈ విషయం దాచి పెట్టిందంటే వీళ్లు ఎంత సీక్రసీ మెయింటేన్ చేశారో అర్థమవుతోంది.

    గుల్షన్ దేవయ్య కెరీర్ అప్‌డేట్స్

    గుల్షన్ దేవయ్య ఈ ఏడాది ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. రిషబ్ శెట్టి తెరకెక్కించిన బ్లాక్‌బస్టర్ ‘కాంతార చాప్టర్ 1’లో ప్రిన్స్ కులశేఖర పాత్రలో నటించి కన్నడ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టాడు. త్వరలో మాధవన్ నటిస్తున్న 'లెగసీ' (Legacy) సినిమాతో కోలీవుడ్‌లోనూ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు. హిందీ విషయానికి వస్తే 'ఉలజ్', 'ఝాన్సీ కా రాజ్‌కుమార్' సినిమాలతో పాటు జియో హాట్‌స్టార్ సిరీస్ 'బ్యాడ్ కాప్'లో నటించాడు. ఇక ఇప్పుడు మా ఇంటి బంగారంతో తెలుగులోకి రావడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు.

