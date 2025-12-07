షాదీ ముబారక్ హో.. సమంతతో పెళ్లి తర్వాత పబ్లిక్గా కనిపించిన రాజ్ నిడిమోరు.. సిగ్గుపడుతూ థ్యాంక్స్
సమంత రూత్ ప్రభుతో వివాహం జరిగిన కొద్ది రోజుల తర్వాత రాజ్ నిడిమోరు తొలిసారి బయట కనిపించాడు. 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3' సక్సెస్ పార్టీలో పాల్గొన్నాడు. ఫొటోగ్రాఫర్లు శుభాకాంక్షలు చెప్తే సిగ్గుపడ్డాడు రాజ్.
దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్ పబ్లిక్ గా కనిపించాడు. టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు డిసెంబర్ 1న వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ వెంటనే వీళ్లిద్దరూ పనిలో బిజీ అయ్యారు. శనివారం రాజ్ తన తాజా సిరీస్ 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3' విజయాన్ని పురస్కరించుకుని జరిగిన సక్సెస్ పార్టీకి హాజరయ్యారు. అక్కడ సమంతతో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించినందుకు ఫోటోగ్రాఫర్లు ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు.
షాదీ ముబారక్
కోయంబత్తూర్లోని 'ఈషా యోగా సెంటర్'లో నివాహం చేసుకున్న కొద్ది రోజులకే రాజ్ నిడిమోరు తిరిగి పబ్లిక్లోకి వచ్చారు. దర్శకుడు శనివారం 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3' సక్సెస్ పార్టీలో వివాహానంతరం మొదటిసారి కనిపించారు. ఆయన తన భాగస్వామి కృష్ణ డీ, సిరీస్ స్టార్ మనోజ్ బాజ్పేయ్లతో కలిసి పార్టీ వేదిక బయట కనిపించారు. రాజ్ సక్సెస్ పార్టీకి చేరుకోగానే, ఫోటోగ్రాఫర్లు ఆయనను చుట్టుముట్టి 'షాదీ ముబారక్ హో!' అంటూ అభినందనలు తెలిపారు. వారి శుభాకాంక్షలకు రాజ్ సిగ్గుతో నవ్వారు. తర్వాత ఫోటోగ్రాఫర్లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
షూటింగ్ లో సమంత
ఇది రాజ్ నిడిమోరు వివాహానికి, సమంతతో తన సంబంధం గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడటానికి మొదటి ప్రతిస్పందన. మరోవైపు సమంత కూడా పనిలోకి తిరిగి వచ్చి 'మా ఇంటి బంగారం' షూటింగ్ ప్రారంభించారు. శుక్రవారం సమంత తన సోషల్ మీడియాలో తాను పనిలోకి తిరిగి వచ్చినట్లు పంచుకున్నారు. ఆమె ఒక వానిటీ వ్యాన్లో మేకప్ కుర్చీలో కూర్చుని, దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి, మేకప్ ఆర్టిస్ట్ అవ్ని రాంబియాలతో మాట్లాడుతున్న ఫోటోను పోస్ట్ చేశారు.
రాజ్, సమంత పెళ్లి
రాజ్, సమంత డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూర్లోని ఈషా ఫౌండేషన్లో వివాహం చేసుకున్నారు. దంపతులు లింగ భైరవ వివాహాన్ని ఎంచుకున్నారు. సమంత పెళ్లి కోసం ఆర్పీతా మెహతా డిజైన్ చేసిన ఎరుపు రంగు చీరను ధరించారు. ఈ చీరను ఒకే కళాకారుడు స్వచ్ఛమైన కాటన్ సాటిన్ సిల్క్తో తయారు చేశారు. చీరపై సున్నితమైన పౌడర్-జరి బుట్టీలు, నిషి-వోవెన్ బోర్డర్ ఉన్నాయి. దీనిపై లేత బీజ్-గోల్డ్ జర్దోజి వర్క్, సాడీ తార్, కట్ దానా, కసబ్ ఎంబ్రాయిడరీ, చిన్న అద్దాలు ఉన్నాయి.
రాజ్ ఏమో టార్న్ తహీలియానీ బ్రాండ్ నుండి ఐవరీ కుర్తా సెట్, టెక్స్చర్డ్ గోల్డ్ జాకెట్ను ధరించారు. సమంత గతంలో 2017 నుండి 2021 వరకు నాగ చైతన్యతో వివాహ బంధంలో కొనసాగారు. రాజ్ 2015లో శ్యామలి దేని వివాహం చేసుకున్నారు. వారు 2022లో విడిపోయినట్లు సమాచారం. 2024లో సమంత, రాజ్ డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు పుకార్లు మొదటగా వచ్చాయి. సమంత తరచుగా రాజ్ తో ఫోటోలను పోస్ట్ చేస్తూ దీనిని ధృవీకరించారు. అయితే వారు తమ సంబంధం గురించి బహిరంగంగా ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు.