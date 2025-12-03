సమంత రెండో పెళ్లి- రాజ్ నిడిమోరు సోదరి ఎమోషనల్ వెల్కమ్-ఫ్యామిలీ ఫొటోతో పోస్ట్-సామ్ రియాక్షన్ ఇదే
రాజ్ నిడిమూరు సోదరి షీతల్ నిడిమూరు తమ కుటుంబంలోకి సమంతాను ఆహ్వానిస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక భావోద్వేగ సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. కుటుంబంగా సమంత, రాజ్ కు అండగా ఉంటామని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఫ్యామిలీ ఫొటో కూడా పంచుకున్నారు.
నటి సమంత రూత్ ప్రభు, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూరులో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఈ వార్తతో అభిమానులు ఆనందంతో మునిగిపోయారు. ఇప్పుడు రాజ్ సోదరి షీతల్, సమంతాను నిడిమోరు కుటుంబంలోకి స్వాగతిస్తూ ఒక ప్రత్యేక సందేశాన్ని రాశారు. కొత్తగా పెళ్లైన జంటతో కూడిన మొదటి కుటుంబ చిత్రాన్ని కూడా ఆమె పంచుకున్నారు.
రాజ్ నిడిమోరు సిస్టర్ పోస్ట్
రాజ్ సోదరి షీతల్ నిడిమూరు, సమంతను నిడిమోరు కుటుంబంలోకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తూ ఒక హృదయపూర్వక సందేశాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు. నూతన వధూవరులైన సమంత, రాజ్ లతో కూడిన మొదటి కుటుంబ చిత్రాన్ని కూడా ఆమె పోస్ట్ చేశారు. తన పోస్ట్లో సమంత నిడిమోరు కుటుంబంలో భాగమైన రోజు తనకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతగానో, లోతుగా అర్థవంతంగా అనిపించిందని షీతల్ తెలిపారు.
ఆ కన్నీళ్లు
"ఈరోజు చంద్రకుండంలో శివుడికి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు.. ప్రదోష సమయంలో, చలికి వణికిపోతూ శివలింగాన్ని కౌగిలించుకున్నాను. నా గుండె కన్నీళ్లతో నిండిపోయింది. అవి బాధతో వచ్చిన కన్నీళ్లు కాదు, కృతజ్ఞతతో వచ్చిన కన్నీళ్లు" అని షీతల్ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
"ఈ క్షణంలో నేను అనుభవిస్తున్న ప్రశాంతతకు, మా కుటుంబానికి చేరిన స్పష్టతకు రాజ్, సమంతాల ప్రయాణంలో ఏర్పడిన 'సున్నితమైన అనుసంధానానికి' కృతజ్ఞత. వారు ఎంత ప్రశాంతంగా, నిజాయితీగా, దృఢంగా ముందుకు సాగుతున్నారో చూసి మేము కుటుంబంగా గర్విస్తున్నాము. అది ఇద్దరు హృదయాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒకే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది" అని షీతల్ ఎమోషనల్ గా పేర్కొంది.
అండగా ఉంటాం
"కుటుంబంగా మేము వారికి పూర్తిగా, సంతోషంగా, ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా అండగా ఉంటాం. వారిని ప్రతి విధంగా ఆశీర్వదిస్తూ, మద్దతు ఇస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి పవిత్రమైన రోజున, ఈషా సంప్రదాయాలను కుటుంబంగా కలిసి చేయడంతో జీవితం అందమైన రీతిలో అనుసంధానమైనట్లు అనిపించింది. కొన్ని సంబంధాలు కేవలం యాదృచ్ఛికంగా ఏర్పడవని, అవి ప్రశాంతతతో వస్తాయని ఇది నాకు గుర్తు చేసింది. నేను నువ్వుల నూనె దీపాలను వెలిగిస్తున్నప్పుడు నా హృదయం ఒకే ఒక విషయం కోసం ప్రార్థించింది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విధంగా ప్రశాంతంగా, స్థిరంగా, సరైనదిగా భావించే ప్రేమను కనుగొనాలి" అని షీతల్ పోస్ట్ చేసింది.
సమంత రియాక్షన్
తన భర్త రాజ్ సిస్టర్ ఎమోషనల్ వెల్ కమ్ కు సమంత రియాక్షన్ వైరల్ గా మారింది. కామెంట్ లో లవ్ యూ అంటూ ఎమోజీలు పోస్టు చేసింది. సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూరులోని ఈశా ఫౌండేషన్లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ జంట లింగ భైరవ వివాహాన్ని ఎంచుకున్నారు. అర్పితా మెహతా రూపొందించిన ఎరుపు రంగు చీరను సమంత ధరించారు.
సమంత గతంలో 2017 నుండి 2021 వరకు నాగ చైతన్యతో వివాహ బంధంలో కొనసాగారు. రాజ్ 2015లో శ్యామల దేని వివాహం చేసుకున్నారు. వారు 2022లో విడిపోయారని భావిస్తున్నారు. 2024లో సమంత రాజ్ తో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు పుకార్లు మొదట వెలువడ్డాయి. సమంత కూడా తరచుగా రాజ్ తో చిత్రాలను పోస్ట్ చేసేవారు. ఇది వారి సంబంధాన్ని ధృవీకరిస్తున్నట్లు కనిపించింది.