సమంత రెండో పెళ్లి జరిగిందిలా.. అతిథులకు ఇచ్చిన గిఫ్ల్ లు ఇవే.. సామ్ ఫ్రెండ్ పోస్ట్ వైరల్
సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమూరు వివాహం డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూర్లోని ఈషా ఫౌండేషన్లో అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ వివాహం ఎలా జరిగింది? అతిథులకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ లు ఏంటీ? అనే విషయాలను సమంత ఫ్రెండ్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
నటి సమంత రూత్ ప్రభు, సినీ నిర్మాత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమూరు డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూర్లోని ఈషా ఫౌండేషన్లోని లింగ భైరవి ఆలయంలో వివాహంతో ఒక్కటయ్యారు. సమంత రెండో పెళ్లి హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఆమె వివాహ ఫొటోలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఈ పెళ్లి ఎలా జరిగింది? పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ లు ఏంటీ? అనే విషయాన్ని సమంత ఫ్రెండ్ శిల్పా రెడ్డి పంచుకుంది.
సమంత పెళ్లి
సమంత ఫ్రెండ్ శిల్పా రెడ్డి ఈ పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన చిత్రాలు, వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ మరిన్ని వివరాలను అందించింది. శిల్పా పంచుకున్న ఓ చిత్రంలో సమంత తన వివాహ దుస్తులలో రాజ్ పక్కన కూర్చుని ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ కనిపించారు. వాళ్లు ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటారు. ఈ జోడీ స్పెషల్ గా నిలిచింది.
మ్యారేజీ గిఫ్ట్ లు
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లికి అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. వచ్చిన వాళ్లకు ఈ దంపతులు గిఫ్ట్ లు అందించారు. ఈ గిఫ్ట్ సంబంధించిన వీడియో కూడా శిల్పా పోస్ట్ లో ఉంది. ఇందులో ఈషా పూల నుండి తయారు చేసిన అగరబత్తులు, సద్గురువు సందేశం, భారతదేశంలో తయారైన చాక్లెట్ బార్లు, సమంత ఎంచుకున్న సీక్రెట్ ఆల్కెమిస్ట్ బ్రాండ్ పెర్ఫ్యూమ్ ఉన్నాయి.
భూత శుద్ధి వివాహం
శిల్పా ఓ వీడియోలో ఉదయం 6.00 గంటలకే వేడుక ప్రారంభమైనప్పటి నుండి రోజంతా ఎలా గడిచిందో వివరిస్తూ తన ఉత్సాహాన్ని పంచుకుంది. 'భూత శుద్ధి వివాహం అనేది పురాతన యోగ సంప్రదాయంలో పాతుకుపోయిన ఒక రకమైన 'వివాహాల కలయిక' అని ఆమె పేర్కొంది. ఈ సంప్రదాయం ఇరు వ్యక్తులను 'మూలస్థాయిలో' ఒకటవ్వడానికి, మరింత లోతైన, పునాది ఐక్యతను కోరుకోవడానికి అనుమతిస్తుందని ఆమె తెలిపింది. సహజమైన పూలతో అందంగా అలంకరించబడిన దీపాలు, దియాల చిత్రాలను కూడా శిల్పా పంచుకుంది. మొత్తం వేదికను తెలుపు పూలు, గులాబీలతో అలంకరించారు. మూలల్లో పూల బుట్టలు ఉంచారు.
ఈ పిక్ వైరల్
సమంత పక్కన కూర్చుని నవ్వుతూ ఆమె చేయి పట్టుకున్న తన చిత్రాన్ని కూడా శిల్పా పోస్ట్ చేసింది. సమంత పక్కనే రాజ్ కూర్చున్నాడు. వధూవరులు ఇద్దరూ ఒకరికొకరు పూల దండలు వేసుకున్నారు. ఈ పిక్ వైరల్ గా మారింది.
'సామ్, రాజ్ ల అందమైన భూత శుద్ధి వివాహం ఈషా ఫౌండేషన్ లో జరిగింది. ఎరుపు అంచుతో కూడిన ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న సింపుల్, అందమైన కాంచీ కాటన్ చేనేత చీరను ధరించా. దానికి సౌత్ ఇండియా, టెంపుల్ జ్యువెలరీని యాడ్ చేశా’’ అని శిల్పా పేర్కొంది.