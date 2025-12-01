సమంత చేసుకున్న భూత శుద్ధి వివాహం గురించి తెలుసా? అసలు ఏం చేస్తారో చూడండి
సమంత రూత్ ప్రభు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలుసు కదా. డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో సోమవారం (డిసెంబర్ 1) ఆమె పెళ్లి జరిగింది. తమిళనాడులోని ఈషా ఫౌండేషన్ లో ఉన్న లింగభైరవి దేవి ఆలయంలో భూత శుద్ధి వివాహం చేసుకున్నారు.
ప్రముఖ నటి సమంత రూత్ ప్రభు, పాపులర్ ఫిల్మ్ మేకర్ రాజ్ నిడిమోరు వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టారు. కోయంబత్తూరులోని సద్గురు ఈషా యోగా సెంటర్లో ఉన్న లింగ భైరవి దేవి సన్నిధిలో సోమవారం (డిసెంబర్ 1) ఉదయం వీరి వివాహం అత్యంత పవిత్రంగా జరిగింది. అయితే వీళ్లు చేసుకున్న భూత శుద్ధి వివాహం ఏంటి? అసలు ఏం చేస్తారన్న వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు తమ రిలేషన్షిప్ ను ఏకంగా పెళ్లితోనే కన్ఫమ్ చేసేశారు. అంతేకాదు వీళ్లు భూత శుద్ధి పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు. పంచభూతాల సాక్షిగా.. కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ పెళ్లి వేడుక నిరాడంబరంగా జరిగింది. ప్రాచీన యోగ సంప్రదాయంలో విశేషమైన ‘భూతశుద్ధి వివాహ’ క్రతువు ద్వారా వీరిద్దరూ ఒక్కటయ్యారు.
సాధారణ పెళ్లి తంతులా కాకుండా.. ఇది ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలు, శారీరక అంశాలకు అతీతంగా దంపతుల మధ్య లోతైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరిచే ఒక విశిష్ట ప్రక్రియ. లింగ భైరవి ఆలయాల్లో లేదా ఎంపిక చేసిన పవిత్ర ప్రదేశాల్లో మాత్రమే ఈ క్రతువును నిర్వహిస్తారు. దంపతుల శరీరంలోని పంచభూతాలను శుద్ధి చేసి, వారి దాంపత్య జీవితంలో సామరస్యం, శ్రేయస్సు, ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత వెల్లివిరిసేలా దేవి అనుగ్రహాన్ని ఇది ప్రసాదిస్తుందని ప్రతీతి.
లింగ భైరవి గురించి
ఈ సందర్భంగా సమంత, రాజ్ జంటకు ఈషా ఫౌండేషన్ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. "లింగ భైరవి దేవి ఆశీస్సులతో, అపరిమితమైన కృపతో వీరి ప్రయాణం ఆనందంగా సాగాలి" అని ఆకాంక్షించింది.
సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ స్వయంగా ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసిన లింగ భైరవి.. దివ్యమైన స్త్రీత్వానికి ప్రతిరూపం. ఆమె ఒకే సమయంలో ఉగ్రరూపిణిగానూ, కరుణామయిగానూ దర్శనమిస్తారు. ఈషా యోగా సెంటర్లోని ఆమె సన్నిధి, జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసే అనేక ఆచారాలకు వేదిక.
ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తులో ఉండే ఈ శక్తి స్వరూపం.. సృష్టిలోని సృజనాత్మక శక్తికి నిదర్శనం. భక్తుల జీవితంలోని ప్రతి దశలోనూ.. అంటే జననం నుంచి మరణం వరకు.. వారి శరీరం, మనస్సు, శక్తులను స్థిరంగా ఉంచడంలో ఆమె తోడ్పడతారు. సమంత చాలా కాలంగా ఈ లింగ భైరవి సన్నిధికి వెళ్తోంది. గతంలోనూ ఎన్నోసార్లు ఈ ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.
