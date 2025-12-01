అఫీషియల్.. సమంత రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ సింపుల్ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలను ఆమెనే తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసింది. సోమవారం (డిసెంబర్ 1) తమిళనాడు కోయంబత్తూర్ లోని ఈషా ఫౌండేషన్ లో డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరును ఆమె పెళ్లాడింది.
సమంత రెండో పెళ్లి ఫొటోలు
సమంత రెండో పెళ్లి చేసుకుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో దానిని కన్ఫమ్ చేస్తూ ఆమెనే ఆ పెళ్లి ఫొటోలను అభిమానులతో పంచుకుంది. ఇవాళ్టి డేట్ డిసెంబర్ 1, 2025ను క్యాప్షన్ గా ఉంచుతూ ఆమె ఈ ఫొటోలు షేర్ చేయడం విశేషం. ఈ ఫొటోలు వెంటనే వైరల్ గా మారాయి. పాయల్ రాజ్పుత్, రుహానీ శర్మ, అనుపమ పరమేశ్వరన్ తోపాటు ఎంతో మంది అభిమానులు ఈ కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి సోమవారం (డిసెంబర్ 1) ఉదయం తమిళనాడులోని ఈషా యోగా సెంటర్ లోని లింగ భైరవి ఆలయంలో జరిగింది. ఈ వివాహానికి సుమారు 30 మంది అతిథులు హాజరైనట్లు సమాచారం. పెళ్లి కోసం సమంత ఎరుపు రంగు చీర కట్టుకోగా.. రాజ్ సింపుల్ కుర్తా, పైజామా, వాస్కోట్ ధరించాడు.
తాను ఆరాధించే దేవుడి సన్నిధిలోనే..
సమంత రెగ్యులర్ గా లింగ భైరవి ఆలయానికి వెళ్తుంది. ఆమె గతంలో చాలాసార్లు ఈ గుడిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు తన ఆరాధ్య దైవం సన్నిధిలోనే సమంత రెండో పెళ్లి చేసుకోవడం విశేషం. గతంలో నాగ చైతన్యను పెళ్లి చేసుకొని తర్వాత విడాకులు తీసుకున్న ఆమె.. కొన్నాళ్లుగా రాజ్ తో డేటింగ్ చేస్తోంది. ఈ విషయాన్ని వాళ్లు ఎప్పుడూ పబ్లిగ్గా చెప్పకపోయినా.. ఇప్పుడు నేరుగా పెళ్లి చేసుకొని ఆశ్చర్యపరిచారు.
2024 ప్రారంభంలోనే రాజ్, సమంతల రిలేషన్ షిప్ పై ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. గత ఏడాదిగా సమంత తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో రాజ్ చిత్రాలను పోస్ట్ చేస్తూ వస్తోంది. వీళ్లు బయట వెకేషన్లో కూడా ఎంజాయ్ చేశారు. గతంలో సమంత నటుడు నాగ చైతన్యను వివాహం చేసుకుంది. అయితే వారు వివాహం చేసుకున్న నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత విడిపోయారు. ఆ తర్వాత చైతన్య.. నటి శోభితా ధూళిపాళను వివాహం చేసుకున్నారు.