Web Series: ఈరోజు కన్నుమూసిన లెజెండరీ యాక్టర్ నటించిన ఏకైక వెబ్ సిరీస్ ఇదే.. 10 ఎపిసోడ్లు.. ఈ ఓటీటీలో చూడండి
Web Series: బాలీవుడ్ లెజెండరీ యాక్టర్ నానా పాటేకర్ గురువారం (అక్టోబర్ 8) కన్నుమూసిన విషయం తెలుసు కదా. ఆయన నటించిన ఏకైక వెబ్ సిరీస్ గురించి మీకు తెలుసా? పది ఎపిసోడ్ల ఈ సిరీస్ ప్రైమ్ వీడియో ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
Web Series: బాలీవుడ్ లెజెండరీ యాక్టర్ నానా పటేకర్ కెరీర్లో చివరి దశలో వచ్చిన ‘సంకల్ప్’ వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. 2026లో OTT డెబ్యూ చేసిన నానా పాటేకర్ ఇందులో కేవలం టీచర్ పాత్రలో కనిపించలేదు.. వ్యవస్థను తన కనుసన్నల్లో నడిపించే మాస్టర్మైండ్గా కనిపించారు. అక్టోబర్ 8, 2026న నానా పాటేకర్ 75 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూసిన నేపథ్యంలో ఈ 10 ఎపిసోడ్ల సిరీస్కు ఇప్పుడు ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యం వచ్చింది.
‘సంకల్ప్’లో నానా పాటేకర్ పాత్ర ఏంటి?
‘సంకల్ప్’లో నానా పాటేకర్ కన్హయ్య లాల్ అలియాస్ మాత్ సాబ్ పాత్ర పోషించారు. బయటికి చూస్తే ఆయన ఒక గౌరవం ఉన్న ఎడ్యుకేటర్. కానీ ఆయన వెనుక దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా నడుస్తున్న ఒక భారీ నెట్వర్క్ ఉంటుంది.
కన్హయ్య లాల్ తన గురుకుల్లో ప్రతిభ ఉన్న విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి UPSC, సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు నడిపిస్తాడు. వాళ్లు పెద్ద పదవుల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత కూడా తనకు విధేయంగా ఉండేలా ఒక వ్యవస్థను తయారు చేస్తాడు. అంటే చదువు ఇక్కడ కేవలం కెరీర్ కోసం కాదు.. భవిష్యత్తు అధికార వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపడానికి ఒక వ్యూహంగా మారుతుంది.
సంకల్ప్ వెబ్ సిరీస్ విశేషాలు
వెబ్ సిరీస్ పేరు : సంకల్ప్ (Sankalp)
ఎపిసోడ్లు : 10
నానా పాటేకర్ పాత్ర : కన్హయ్య లాల్ / మాత్ సాబ్
దర్శకుడు : ప్రకాశ్ ఝా
క్రియేటర్ : రేషు నాథ్
ప్రధాన నటులు : నానా పటేకర్, సంజయ్ కపూర్, మొహమ్మద్ జీషాన్ అయ్యూబ్, నీరజ్ కాబీ, కుబ్రా సైత్
ఓటీటీ : అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్
రిలీజ్ : 11 మార్చి 2026
IMDb : 6.9/10
గురువు-శిష్యుడి మధ్య అసలు పోరాటం
ఈ సంకల్ప్ వెబ్ సిరీస్ కథ ముందుకు వెళ్లేకొద్దీ కన్హయ్య లాల్ సామ్రాజ్యంలో అసలు సమస్య బయటపడుతుంది. ఆయన తీర్చిదిద్దిన యువతలో ఒకరైన ఆదిత్య వర్మ తన గురువు ఆలోచనలను ప్రశ్నించడం మొదలుపెడతాడు.
ఇక్కడే వెబ్ సిరీస్ అసలు గేమ్ మొదలవుతుంది. ఒకవైపు మెంటార్ తన ప్రభావాన్ని కాపాడుకోవాలని చూస్తుంటే.. మరోవైపు శిష్యుడు తన సొంత నిర్ణయాలతో ముందుకు వెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తాడు. గురువు-శిష్యుడి సంబంధం క్రమంగా పవర్ గేమ్గా మారుతుంది. ఐఎండీబీ కూడా కథను మెంటార్-మెంటీ మధ్య జరిగే వ్యూహాత్మక పోరాటంగా పేర్కొంటోంది.
రాజకీయాలు, నమ్మకం.. వెన్నుపోటు
‘సంకల్ప్’లో రాజకీయ వ్యవస్థ, బ్యూరోక్రసీ, విద్య, విధేయత, అధికార దాహం లాంటి అంశాలు ఒకదానితో ఒకటి లింక్ అవుతాయి. ప్రకాశ్ ఝా గతంలో గంగాజల్, అపహరణ్, రాజ్నీతి లాంటి రాజకీయ, సామాజిక నేపథ్య కథలను డీల్ చేసిన అనుభవం ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది.
ప్రత్యేకంగా బీహార్, ఢిల్లీ రాజకీయ వాతావరణాన్ని సిరీస్లో రా టోన్లో చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. మాత్ సాబ్, సీఎం ప్రశాంత్ సింగ్, వకార్ లాంటి పాత్రలు పవర్ గేమ్లో వేర్వేరు ముక్కల్లా కదులుతాయి.
నానా పాటేకర్ నటన ఎందుకు హైలైట్?
ఈ వెబ్ సిరీస్కు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ నానా పాటేకర్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్. మాత్ సాబ్ పాత్రలో ఆయన ఎక్కువగా అరవాల్సిన అవసరం లేకుండా కళ్లతో, బాడీ లాంగ్వేజ్తోనే ఒక సీన్కు టెన్షన్ తీసుకొచ్చారు.
ముఖ్యంగా మెంటార్గా కనిపించే సన్నివేశాల్లో ఆయనలోని ప్రేమ, కఠినత్వం, కంట్రోల్ మైండ్సెట్ ఒకేసారి కనిపిస్తాయి. అందుకే ఈ పాత్ర నానా పాటేకర్ ఓటీటీ డెబ్యూ కోసం చాలా సరైన ఎంపికగా నిలిచింది.
10వ ఎపిసోడ్లో ఏం జరుగుతుంది?
చివరి ఎపిసోడ్ ‘పునఃసంకల్ప్’లో వకార్, కన్హయ్య లాల్ మధ్య పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తతకు దారితీస్తాయి. సుహాసిని విషయంలో వకార్ పెట్టే షరతులు, గురుకుల్లో జరిగే పరిణామాలు కథను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి.
ఇక్కడే సిరీస్కి మరో ఛాప్టర్ ఉండొచ్చనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. అయితే సీజన్ 2పై ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన లేదు. అయితే ఒకవేళ వచ్చినా నానా పాటేకర్ పాత్రను భవిష్యత్ సీజన్లో ఎలా కొనసాగిస్తారనే ప్రశ్న ఇప్పుడు మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఎక్కడ చూడొచ్చు?
‘సంకల్ప్’ వెబ్ సిరీస్ ప్రస్తుతం అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ లో ఫ్రీగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇది ప్రైమ్ వీడియో, ఫైర్ టీవీ, అమెజాన్ షాపింగ్ యాప్, కనెక్టెడ్ టీవీల ద్వారా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మార్చి 11, 2026న సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ మొదలైంది.
10 ఎపిసోడ్ల ‘సంకల్ప్’కు ప్రస్తుతం ఐఎండీబీలో 6.9/10 రేటింగ్ ఉంది. ఒక్కో ఎపిసోడ్ సుమారు 40 నిమిషాల నిడివితో సాగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More