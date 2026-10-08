OTT Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి ఈరోజు సాయంత్రం వస్తున్న మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్
OTT Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి ఈరోజు సాయంత్రమే మలయాళ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఐస్ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. ప్రముఖ నటి కని కుస్రుతి లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ తెలుగు సహా ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Malayalam Thriller: మలయాళం సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి మరో మైండ్ బెండింగ్ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ డిజిటల్ స్పేస్ను షేక్ చేయడానికి వచ్చేస్తోంది. 'ఉయిరే' ఫేమ్ డైరెక్టర్ మను అశోకన్ తెరకెక్కించిన మోస్ట్ ఎవైటెడ్ డార్క్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'ఐస్' (Eyes) ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సోనీ లివ్ (SonyLIV) లో ఈరోజు అంటే అక్టోబర్ 8 సాయంత్రం నుంచి అఫీషియల్గా స్ట్రీమింగ్కి అందుబాటులోకి రానుంది.
ఐస్ వెబ్ సిరీస్ విశేషాలు
• వెబ్ సిరీస్ టైటిల్ : Eyes (ఐస్)
• జానర్ : సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
• నటీనటులు : కని కుస్రుతి, నిఖిల విమల్, దేవ్ మోహన్, శృతి రామచంద్రన్, సానియా ఇయప్పన్
• డైరెక్టర్ : మను అశోకన్ (తొలి వెబ్ సిరీస్)
• రైటర్స్ : బాబీ - సంజయ్ (కథ: అంజనా నాయర్)
• సినిమాటోగ్రఫీ : గౌతమ్ శంకర్
• మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ : రంజిన్ రాజ్
• ప్రొడ్యూసర్ : టీఆర్ షంషుద్దీన్
• ఓటీటీ : SonyLIV (సోనీ లివ్)
• రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 9, 2026 (ఈరోజు సాయంత్రం నుంచే స్ట్రీమింగ్)
• భాషలు : తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, తమిళం, హిందీ
మైండ్ బెండింగ్ స్టోరీ లైన్.. స్టాకింగ్ వెనుక అసలైన సైకాలజీ
ఈ వెబ్ సిరీస్ కథాంశం మహిళలపై జరిగే సైబర్ స్టాకింగ్, మానసిక వేధింపుల చుట్టూ తిరుగుతుంది. పోలీస్ ఆఫీసర్ టీనా సెబాస్టియన్ (కని కుసృతి) నగరంలో మహిళలకు ఎదురవుతున్న కొన్ని విచిత్రమైన, భయానక కేస్లను ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడంతో స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది.
కేస్ లోతుల్లోకి వెళ్లేకొద్దీ క్రిమినల్స్ సైకాలజీని అర్థం చేసుకోవడానికి సైకియాట్రిస్ట్లు, మెంటల్ హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్లు టీనాతో చేతులు కలుపుతారు. ప్రేమ, అభిమానం అనే ముసుగులో జరిగే నియంత్రణ, భయం, అసలైన సైకో ఆటిట్యూడ్ ఎంత ప్రమాదకరంగా మారతాయో దర్శకుడు చాలా రా అండ్ రియలిస్టిక్గా చూపించారు.
'ఉయిరే' కాంబో మళ్లీ రిపీట్.. బిగ్గెస్ట్ స్టార్ కాస్ట్
'ఉయిరే', 'కాణెక్కాణే' లాంటి క్లాసిక్ హిట్స్ తర్వాత డైరెక్టర్ మను అశోకన్ స్టార్ రైటింగ్ జోడీ అయిన బాబీ-సంజయ్తో కలిసి చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది. అంజనా నాయర్ అందించిన ఒరిజినల్ స్టోరీకి బాబీ-సంజయ్ పవర్ ఫుల్ స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చారు.
ఈ వెబ్ సిరీస్లో లీడ్ రోల్ చేసిన నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ కని కుసృతి (Kani Kusruti) తన ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్తో టీనా క్యారెక్టర్కు ప్రాణం పోశారు. ఆమెతో పాటు నిఖిలా విమల్, శ్రుతి రామచంద్రన్, సానియా ఇయ్యప్పన్, దేవ్ మోహన్ లాంటి సౌత్ పాపులర్ స్టార్స్ కీలక పాత్రల్లో నటించి సిరీస్ రేంజ్ను నెక్స్ట్ లెవల్కు తీసుకెళ్లారు.
5 భాషల్లో ఓటీటీ హంగామా
డ్రీమ్ క్యాచర్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై టి.ఆర్. షంషుద్దీన్ నిర్మించిన ఈ వెబ్ సిరీస్కి గౌతమ్ శంకర్ సినిమాటోగ్రఫీ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. రంజిన్ రాజ్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రతీ సీన్లో నెక్ట్స్ లెవల్ థ్రిల్ అండ్ గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తుంది.
మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఒకేసారి రిలీజ్ కావడం ఓటీటీ లవర్స్కి గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. మైండ్ బెండింగ్ థ్రిల్లర్లు, క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామాలు ఇష్టపడే సినీ ప్రియులకు సోనీ లివ్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న 'ఐస్' వెబ్ సిరీస్ ఈ వీకెండ్కి పర్ఫెక్ట్ బింజ్ వాచ్ ఆప్షన్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More