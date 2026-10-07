OTT Crime Thriller: ప్రతి సీన్ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఓటీటీలోకి థియేటర్లలో రచ్చ చేసిన మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. తెలుగులోనూ..
OTT Crime Thriller: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ లవర్స్ గెట్ రెడీ. మీకోసం మరో మలయాళ థ్రిల్లర్ మూవీ తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది. పార్వతి తిరువోతు లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
OTT Crime Thriller: నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ నటి పార్వతి తిరువోతు (Parvathy Thiruvothu) లీడ్ రోల్లో అలరించిన మలయాళ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'ప్రథమ దృష్టియ కుట్టక్కార్' (Pradhama Drishtiya Kuttakkar) ఓటీటీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు అధికారికంగా డేట్ లాక్ చేసుకుంది. థియేటర్లలో తన డిఫరెంట్ మేకింగ్తో ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ మలయాళం హిట్ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీ ఆడియన్స్ను థ్రిల్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. తెలుగు సహా ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
గ్రిప్పింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా.. స్టోరీ లైన్ ఏంటంటే?
ఈ సినిమా కథాంశం ఒక మర్డర్ మిస్టరీ చుట్టూ తిరుగుతుంది. మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్లకు ఓటీటీ స్పేస్లో ఉండే డిమాండ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అదే బాటలో వచ్చిన ఈ చిత్రం ప్రతి సన్నివేశంలోనూ ఆడియన్స్ను గూస్బంప్స్ తెప్పించేలా సాగుతుంది.
ఒక విచిత్రమైన కేసును ఛేదించడానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్గా ఎంట్రీ ఇచ్చే మెయిన్ క్యారెక్టర్.. ఆధారాలను ఎలా సేకరించింది అనే పాయింట్ను డైరెక్టర్ చాలా గ్రిప్పింగ్గా స్క్రీన్పై ప్రెజెంట్ చేశారు. ఇందులో అనుమానితుల నుంచి అసలైన నేరస్థుడిని పట్టుకునే క్రమంలో వచ్చే ట్విస్టులు సీటు అంచున కూర్చోబెడతాయి.
పార్వతి తిరువోతు పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్
పార్వతి తిరువోతు తన నటనతో మరోసారి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. 'టేక్ ఆఫ్', 'చార్లీ', 'తంగలాన్' సినిమాలతో సౌత్ ఇండియా వ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పార్వతి.. ఈ సినిమాలో ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్లో జీవించేశారు.
ఆమె పండించిన ఇంటెన్స్ సీన్స్, ఎమోషనల్ సీన్స్ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. నేచురల్ యాక్టింగ్తో ఆమె క్యారెక్టర్ను నెక్స్ట్ లెవల్కు తీసుకెళ్లారు. సపోర్టింగ్ కాస్ట్ కూడా తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు.
ప్రథమ దృష్టియ కుట్టక్కార్ ఓటీటీ రిలీజ్ వివరాలు
ఈ సినిమాకు అందించిన నేపథ్య సంగీతం, డార్క్ థీమ్ సినిమాటోగ్రఫీ సస్పెన్స్ మూడ్ను పర్ఫెక్ట్గా బిల్డ్ చేశాయి. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కూడా చాలా రిచ్గా ఉన్నాయి.
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే సినీ ప్రియులకు ఈ సినిమా ఒక పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ వాచ్ ఆప్షన్గా నిలవనుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ క్రేజీ మలయాళం మూవీ మల్టీలింగ్వల్ డబ్బింగ్ వర్షన్లతో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతోంది.
ప్రథమ దృష్టియ కుట్టక్కార్ విశేషాలు
• మూవీ పేరు : ప్రథమ దృష్టియ కుట్టక్కార్
• జానర్ : ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
• ప్రధాన నటి: పార్వతి తిరువోతు
• ఓటీటీ: నెట్ఫ్లిక్స్
• భాషలు: మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, హిందీ
• స్ట్రీమింగ్ డేట్: అక్టోబర్ 9
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More