Netflix Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ తెలుగు కామెడీ వెబ్ సిరీస్.. ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
Netflix Web Series: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి వస్తున్న వెబ్ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్ లోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అంతేకాదు ఏకంగా ఐదు భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండటం విశేషం. హర్షా చెముడు లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ ఈ నెల 9న స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.
Netflix Web Series: కమెడియన్ నుంచి హీరోగా మారిన 'వైవా' హర్షా చెముడు లీడ్ రోల్లో నటించిన లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ 'లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్' (Least Eligible Bachelor) డిజిటల్ స్పేస్లో బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చేందుకు రెడీ అయింది. కొద్దిరోజుల వాయిదా తర్వాత ఈ వెబ్ సిరీస్ అక్టోబర్ 9న ఈటీవీ విన్ (ETV Win) తో పాటు ప్రముఖ గ్లోబల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో ఒకేసారి గ్రాండ్గా స్ట్రీమింగ్కి రాబోతోంది.
రెండు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్.. 5 భాషల్లో పాన్ ఇండియా హంగామా
సాధారణంగా రీజనల్ కంటెంట్ సినిమాలు ఏదో ఒక ఓటీటీలోనే రిలీజ్ అవుతుంటాయి. కానీ ఈ 10 ఎపిసోడ్ల ఫన్ రైడ్ వెబ్ సిరీస్ ఈటీవీ విన్తో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్లోనూ రీజనల్ లవర్స్ని పలకరించనుంది.
తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో మల్టీలింగ్వల్ రిలీజ్గా రూపుదిద్దుకోవడం ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రత్యేకత. ఒక ప్రాంతీయ కంటెంట్కి ఈ రేంజ్ పాన్ ఇండియా డిజిటల్ లైనప్ లభించడం విశేషం.
పెళ్లి సంబంధాల గోల.. నవ్వులు పూయించే కామెడీ కథనం
సొసైటీలో బాడీ షేమింగ్, ఉద్యోగం లేకపోవడం, పెళ్లి సంబంధాలు కుదరక ఇబ్బంది పడే ఒక సగటు యువకుడి చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. డైరెక్టర్ బాబు డేగల (Babu Degala) పక్కా యూత్ఫుల్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా దీనిని తీర్చిదిద్దారు.
హీరోగా హర్షా చెముడు తన మార్క్ టైమింగ్తో నవ్విస్తుండగా, ఐశ్వర్య హొళక్కల్ (Aishwarya Holakkal) హీరోయిన్గా నటించింది. హీరో లైఫ్లో ఉండే అభద్రతా భావాన్ని చూపిస్తూనే అవుట్ అండ్ అవుట్ హ్యూమర్తో ఈ సిరీస్ను కట్ చేశారు.
లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ విశేషాలు
జబర్దస్త్ ఫేమ్ హైపర్ ఆది, శ్రీవిద్య, శ్రావ్య చౌదరి, జీవన్ రెడ్డి తమ కామెడీ పంచ్లతో షోకి బిగ్గెస్ట్ అసెట్గా నిలిచారు. ముఖ్యంగా హైపర్ ఆది, జీవన్ లూప్లో వేసే కౌంటర్లు టీజర్లోనే విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
చవాన్, శ్రీధర్ చేని, దీపక్ ముస్త్యాల ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఎంతో రిచ్గా నిర్మించారు. అజయ్ అరసాడ (Ajay Arasada) అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, సాంగ్స్ ఈ కామెడీ డ్రామాకి పర్ఫెక్ట్ వైబ్ని తెచ్చిపెట్టాయి.
'వైవా' హర్ష కంబ్యాక్.. నెక్స్ట్ లెవల్ లైనప్
యుట్యూబ్ 'వైవా' వీడియోలతో కెరీర్ ప్రారంభించిన హర్షా చెముడు.. 'సుందరం మాస్టర్' సినిమాతో సోలో హీరోగా సక్సెస్ సాధించారు. ఇప్పుడు 'లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్' సిరీస్తో డిజిటల్ స్పేస్లో తన స్టామినా ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు.
వీకెండ్ టైమ్లో సరదాగా ఇంట్లో కూర్చుని నవ్వుకోవాలనుకునే ఓటీటీ ప్రేమికులకు ఈ 10 ఎపిసోడ్ల సిరీస్ అక్టోబర్ 9 నుంచి పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ వాచ్ ఆప్షన్గా నిలవనుంది.
లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ వెబ్ సిరీస్
• ఎపిసోడ్లు: 10
• నటీనటులు: హర్ష చెముడు, ఐశ్వర్య హొళికల్
• సపోర్టింగ్ రోల్స్: హైపర్ ఆది, శ్రీవిద్య, శ్రావ్య చౌదరి
• డైరెక్టర్: బాబు డేగల
• మ్యూజిక్ డైరెక్టర్: అజయ్ అరసాడ
• ప్రొడ్యూసర్లు : చవాన్, శ్రీధర్ చేని, దీపక్ ముత్యాల
• ఓటీటీ: ఈటీవీ విన్, నెట్ఫ్లిక్స్
• భాషలు : తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, తమిళం
• స్ట్రీమింగ్ డేట్: అక్టోబర్ 9, 2026
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More