టీవీ సీరియల్స్ నటులకు అసలు పర్సనల్ లైఫ్ ఉంటుందా అనిపిస్తుంది.. అందుకే ఓటీటీ బెస్ట్.. టీవీకి గుడ్బై: నటి కామెంట్స్
బాలీవుడ్ నటి మోనా సింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. టీవీ నటులకు అసలు వ్యక్తిగత జీవితాలే ఉండేలా కనిపించడం లేదు అని, అందుకే ఓటీటీయే బెస్ట్ అని అనడం విశేషం. ఒకప్పుడు టీవీ స్టార్ గా ఉన్న ఆమె ఇలాంటి కామెంట్స్ ఎందుకు చేసిందో తెలుసుకోండి.
రెండు దశాబ్దాల కిందట టీవీ ద్వారానే బాలీవుడ్ నటి మోనా సింగ్కు మంచి గుర్తింపు లభించింది. కానీ ఇప్పుడా టీవీకి తాను పూర్తిగా దూరమయ్యానని ఆమె చెప్పడం విశేషం. టీవీకి తిరిగి రావాలనే కోరిక తనకు లేదని, ఎందుకంటే అందులో చేయగలిగినదంతా చేసేశానని ఆమె స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు టీవీ నటీనటులకు అసలు వ్యక్తిగత జీవితం ఉండదేమో అని అనడం గమనార్హం.
టీవీపై మోనా సింగ్ అభిప్రాయం ఇలా..
'బాంబే టైమ్స్'కు ఇచ్చిన కొత్త ఇంటర్వ్యూలో బాలీవుడ్ నటి మోనా సింగ్ తన కెరీర్ ప్రయాణం, ఓటీటీ షోలకు మారడం గురించి మాట్లాడింది. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా గురించి నటి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. "ఒక వెబ్ షోపై మూడు నెలలు పనిచేయడం చాలా పర్ఫెక్ట్. ఆ తర్వాత మీకు బ్రేక్ దొరుకుతుంది. మళ్లీ ఫ్రెష్గా తిరిగి వచ్చి కొత్త పాత్రలోకి అడుగు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. ఓటీటీ నాకు బెస్ట్ అనిపిస్తుంది" అని అభిప్రాయపడింది.
"టీవీలో షెడ్యూల్స్ చాలా కష్టంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మీరు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నప్పుడు మరింత కష్టం. నేను టీవీలో చేసినప్పుడు షోలు సోమవారం నుండి గురువారం వరకు ప్రసారం అయ్యేవి. కానీ ఇప్పుడు అవి వారం మొత్తం ప్రసారం అవుతున్నాయి. అది చూసినప్పుడు అసలు వీళ్లకు వ్యక్తిగత జీవితం ఉందా అని నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది" అని మోనా సింగ్ చెప్పింది.
టీవీకి గుడ్ బై చెప్పేశా
మోనా సింగ్ 2003లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ షో 'జస్సీ జైసీ కోయి నహీ' ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత అనేక ఇతర షోలలో నటించింది. టాలెంట్ షోలకు హోస్ట్గా కూడా వ్యవహరించింది. కానీ ఆమె దాదాపు పదేళ్లుగా టీవీలో కనిపించడం లేదు.
"నేను పూర్తిగా టీవీకి గుడ్ బై చెప్పాను. అక్కడ నేను చేయడానికి పెద్దగా ఏమీ మిగల్లేదు. నేను ప్రతిదీ చేశానని అనుకుంటున్నాను. డైలీ సీరియల్స్, రియాలిటీ షోలు, హోస్టింగ్ ఇలా అన్నీ చేశాను. ముందుకు సాగడానికి ఇది నేను తీసుకున్న స్పష్టమైన అడుగు" అని మోనా తెలిపింది.
"ఈ మార్పు సులభం కాలేదు. నేను కోరుకున్న పాత్రల కోసం ఓపికగా ఎదురు చూశాను. దీనికి సమయం పట్టింది. కానీ ఫలితం దక్కింది. నేను సినిమాలు కూడా చేస్తున్నాను. వచ్చే ఏడాది నాకు మూడు సినిమాలు రాబోతున్నాయి. సినిమాలు, ఓటీటీలను బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది" అని మోనా సింగ్ వివరించింది.
మోనా సింగ్ రాబోయే సినిమాలు
మోనా 2009లో '3 ఇడియట్స్' సినిమాలో సహాయక పాత్రతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది. ఆ తర్వాత 'అమావాస్', 'లాల్ సింగ్ చద్దా', 'ముంజ్యా' వంటి చిత్రాల్లో కనిపించింది. ఆమె తదుపరి చిత్రం ‘బోర్డర్ 2’లో కనిపించనుంది. ఈ సినిమాలో సన్నీ డియోల్, వరుణ్ ధావన్, దిల్జిత్ దోసాంజ్, అహాన్ శెట్టి కూడా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రిపబ్లిక్ డే వీకెండ్ అంటే జనవరి 25న థియేటర్లలో విడుదల కావడానికి సిద్ధంగా ఉంది.